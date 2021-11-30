Покупка недели: экошуба ONLY ME, созданная из шестидесяти отдельных деталей

ONLY ME вообще специализируются на создании экологичных и технологичных шуб с использованием экоутеплителя Valtherm. В этом году за свой подход марка получила международный знак Fur Free Retailer, которым отмечаются бренды, отказавшиеся от использования меха животных. Среди них, например, Stella McCartney, Gucci, Lacoste. Бонусом к признанию — инфлюенсеры среди обладателей шуб. Верхняя одежда марки есть у Памелы Андерсон, Ким Кардашьян и Мелании Трамп.