Покупка недели: экошуба ONLY ME, созданная из шестидесяти отдельных деталей

Снег выпал, значит пора расчехлять шубы. Как раз к утеплительному сезону мы нашли классную экомодель со спущенным плечом из коллаборации петербургской марки ONLY ME и дизайнера VANYA BORISOVNA. Шуба невозможно этична — сшита вручную из шестидесяти отдельных частей, и практична — выдерживает серьезные морозы (до -20 градусов).
ONLY ME вообще специализируются на создании экологичных и технологичных шуб с использованием экоутеплителя Valtherm. В этом году за свой подход марка получила международный знак Fur Free Retailer, которым отмечаются бренды, отказавшиеся от использования меха животных. Среди них, например, Stella McCartney, Gucci, Lacoste. Бонусом к признанию — инфлюенсеры среди обладателей шуб. Верхняя одежда марки есть у Памелы Андерсон, Ким Кардашьян и Мелании Трамп.
Носить экошубу советуем каждый день, можно как с трикотажным костюмом, так и со свободными брюками в эстетике офисного дресс-кода. Модель нужно бронировать по предоплате, она обойдется в 58 900 рублей.
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