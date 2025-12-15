Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прошел новогодний показ ДЛТ: бахрома, пайетки, лео-принты и очень много меха!

Модный туториал по главным новогодним трендам от команды ДЛТ (во front row собрались каллиграфутурист Покрас Лампас и первая солистка Мариинского театра Мария Хорева!): максимум анималистичных принтов, кожаных бомберов и меховых палантинов, дополненных сверкающими платьями, кружевом и polka dot паттернами.

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

На подиуме — главные тренды сезона и самые заветные мастхэвы, вызывающие мгновенное fomo (от сумок Valentino и шелковых платьев Saint Laurent до зимних хитов Bottega Veneta и Brunello Cucinelli!). На праздники наряжаемся в полупрозрачные платья с бахромой, подпоясываемся важными кушаками и накидываем на плечи пятнистые кроп-шубы! 

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Не выходим из дома без кожаных перчаток (как укороченных, так и оперных — желательно с бахромой!), меховых накидок и даже солнечнозащитных очков (светит да не греет!). В мире мужских аксессуаров смело присматриваемся к кушакам и камербандам, выведенными худруком Dries Van Noten в мейнстрим модного гардероба, плюс из денди-базы — шелковые шарфы, массивные шопперы и кепки-аэродромы!

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

И еще: мастхэв зимы — обувь с квадратным мысом (как ботильоны Alaïa)

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Финализируем: вот главные стайлинг-трюки с ДЛТ Fashion Show:

  • Это комбо: кожаная куртка + юбка-карандаш в пайетках
  • Надеваем длинноносые туфли под широкие джинсы (и шубу, само собой!) 
  • Массивный тоут смело выгуливаем вместо со стеганым пальто
  • Кепки-авиаторы — снова ин! Носим их вместе с нарядным жакетом и кушаком
  • Три ремня за раз на поясе — вери ок
  • Браслет поверх кожаных оперных перчатки — тоже вери гуд (а мы говорили!
  • Еще комбо: летящие шелковые макси-юбки + кожаные ботфорты 
  • Леопардовые принты — база!
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

