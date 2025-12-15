Как прошел новогодний показ ДЛТ: бахрома, пайетки, лео-принты и очень много меха!

Модный туториал по главным новогодним трендам от команды ДЛТ (во front row собрались каллиграфутурист Покрас Лампас и первая солистка Мариинского театра Мария Хорева!): максимум анималистичных принтов, кожаных бомберов и меховых палантинов, дополненных сверкающими платьями, кружевом и polka dot паттернами.
Наше новогоднее вау — сверкающее платье Zuhair Murad
Это комбо: леопардовый кейп (анималистичные принты — хит!) + оперные кожаные перчатки
Кожаные перчатки с бахромой в дуэте с меховым шарфом-снудом Toteme — тоже вариант
Еще важное комбо сезона: кожаный бомбер + юбка-карандаш в пайетках
Показываем, как безупречно стилизовать остромодную клеткокорную юбку Saint Laurent: вместе с подпоясанной курткой Balmain в тон, высокими замшевыми сапогами Paris Texas и сумкой Balenciaga
Лео-куртка Dolce & Gabbana в бахроме отправляется в наш вишлист
Лучшая шуба сезона — пушистый кроп-вариант MVST aka шанхайский барс!
Уроки фэшн-колорблока от ДЛТ: украшаем черно-шоколадный лук алой блузой Kiton с вау-жабо!
На подиуме — главные тренды сезона и самые заветные мастхэвы, вызывающие мгновенное fomo (от сумок Valentino и шелковых платьев Saint Laurent до зимних хитов Bottega Veneta и Brunello Cucinelli!). На праздники наряжаемся в полупрозрачные платья с бахромой, подпоясываемся важными кушаками и накидываем на плечи пятнистые кроп-шубы!
К нам возвращаются псевдострипы на ультравысокой платформе — как у ботильонов Saint Laurent, которые сочетаем с нарядной двойкой Elie Saab
Мастхэв сезона — летящие платья, украшенные цветочным паттерном (flowers for winter!). Фаворит стайлинг-команды ДЛТ во главе с серым кардиналом моды Юкой Вижгородской — коктейльный it-наряд Saint Laurent с акцентным шлейфом, который дополняем мегатеплой дубленкой MVST, цепной сумкой Balmain и высокими ботфортами Saint Laurent
Вот они, образцовые йети-сапоги от Paris Texas (идеальны в дуэте с вернувшимися к нам скинни-легинсами Kiton!)
Рады видеть на подиуме ДЛТ модель и героя Собака.ru Алексея Пинаева!
Носим три ремня за раз (Choose your fighter: Dsquared2 VS Jil Sander!) и миксуем со струящимся дарк-халтером Balmain
Пайетки Dolce & Gabbana и кружево Kiki de Montparnasse — match made in heaven!
Отворачиваем строго один лацкан бархатного денди-пиджака Dolce & Gabbana и высокорангово укутываем шею пестрым платком Boss (холодно, не май месяц!)
К нам возвращается клетка Burberry
Не выходим из дома без кожаных перчаток (как укороченных, так и оперных — желательно с бахромой!), меховых накидок и даже солнечнозащитных очков (светит да не греет!). В мире мужских аксессуаров смело присматриваемся к кушакам и камербандам, выведенными худруком Dries Van Noten в мейнстрим модного гардероба, плюс из денди-базы — шелковые шарфы, массивные шопперы и кепки-аэродромы!
Лучший футляр в пайетках припасен у MVST (носим с ботильонами Saint Laurent на платформе!)
Сразу несколько мужских трендов в одном луке: примеряем камербанд Brioni в дуэте с кепи Giorgio Armani
Туториал, как собрать остромодный бургунди-лук: миксуем брюки Mugler с удлиненным платьем-кардиганом Brunnello Cuccinelli, а затем утепляемся благодаря дубленке MVST. И носим сорочку Zegna строго со вздернутым воротничком!
И еще: мастхэв зимы — обувь с квадратным мысом (как ботильоны Alaïa)
Важнейший атрибут модной прайм-эры — макси-шуба MVST (с лоферами Jil Sander и очками Gucci!)
Растегиваем снизу молнию ворсистого бомбера MVST и дополняем лук кожаными брюками MVST, анималистичными очками Tom Ford и остроносыми туфлями Saint Laurent
Без праздничного денди-смокинга никуда (тем более на фэшн-елку!)
Это комбо: легинсы Andrea Ya'yaqov + высокие ботфорты Saint Laurent
Зимний мастхэв мужского кэжуал-аутдора — дубленка MVST и джинсы Balenciaga
Финализируем: вот главные стайлинг-трюки с ДЛТ Fashion Show:
- Это комбо: кожаная куртка + юбка-карандаш в пайетках
- Надеваем длинноносые туфли под широкие джинсы (и шубу, само собой!)
- Массивный тоут смело выгуливаем вместо со стеганым пальто
- Кепки-авиаторы — снова ин! Носим их вместе с нарядным жакетом и кушаком
- Три ремня за раз на поясе — вери ок
- Браслет поверх кожаных оперных перчатки — тоже вери гуд (а мы говорили!)
- Еще комбо: летящие шелковые макси-юбки + кожаные ботфорты
- Леопардовые принты — база!
Безупречный лук для просмотра All's Fair — кроп-шуба Manzoni24 + леопардовая юбка-карандаш Saint Laurent
Носим кожаный бомбер как с пайетками и леопардовыми карандашами, так и с полупрозрачной юбкой в новогодней бахроме-мишуре (как у Moschino)
Миксуем кружево и мех
Объемный мегатоут идеален под стеганое пальто-пуховик
В одной руке держим меховой шарф-снуд Toteme и сумку Dolce & Gabbana, в другой — кожаные олдмани-перчатки Kiton
Прямо сейчас качают не только анималистичные паттерны, но и polka dot — как на рубашке Moschino, которую надеваем с юбкой Valentino и полупальто MVST
