Как прошел новогодний показ ДЛТ: бахрома, пайетки, лео-принты и очень много меха!

Не выходим из дома без кожаных перчаток (как укороченных, так и оперных — желательно с бахромой!), меховых накидок и даже солнечнозащитных очков (светит да не греет!). В мире мужских аксессуаров смело присматриваемся к кушакам и камербандам, выведенными худруком Dries Van Noten в мейнстрим модного гардероба, плюс из денди-базы — шелковые шарфы, массивные шопперы и кепки-аэродромы!