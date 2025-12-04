Gucci: какой получилась вторая коллекция Демны для модного дома?

Демна продолжает лихо изучать модную философию: если в шоу-тизере La Famiglia он препарировал юнгианские фэшн-архетипы (La Snob VS La Bomba VS Bastardo!), то в Gucci Generation пустился в рефлексию над феноменом FOMO — сочинил коллекцию по лекалам Тома Форда и Фриды Джаннини, где от необладания обновленными Jackie и Dionysus действительно возникает Fear of Missing Out.
Это комбо: платье Gucci flora + широкие БДСМ-сапоги с пряжкой Horsebit
«Никто никогда не вернется в 2007 год»
Также Демна:
Легкое пальто из муслина и перьев, которое притворяется шубой
Очнись, это всего лишь был сон в похмелье, — сейчас 2008 год, ты снова бежишь на офисную летучку в БЦ «Ренессанс-Холл» после ночи на STEREOLETO
Куртка, которую Демна сделал сам для себя. «Эту куртку я сшил для себя, потому что в архиве было много спортивных курток, но их крой был немного чересчур для 1990-х. Я хотел создать более современный образ, используя Web-лого в качестве брендинга»
Это комбо: шуба + шорты-боксеры
Демна переодевает мужчин в балетки Valigeria и делает это красиво
Не гавайский принт, а оммаж томфордовским паттернам из коллекции весна-лето 1999 года
Постсоветский шик (для русских приседаний) все еще с нами
Брюки, как в коллекции Gucci осень-зима 1999 года
Лео-пальто, как в коллекции Gucci осень-зима 1999 года
Что ты будешь делать в этом платье? Сиять!
«Мода должна создавать FOMO. Я потребитель моды, и мне нравится, когда я вижу что-то, что мне не нужно (потому что мода никому не нужна!), но у меня возникает печаль, что у меня этого нет. В этом и заключается магия моды. Многие люди пытаются рационализировать моду, но она нерациональна по своей сути: ее главная задача — вызвать неожиданное и абсолютно ненужное желание», — так Демна объясняет свой дизайн-трибьют (лукбук снят Демной лично!) великому осеннему шоу 1996 года Тома Форда. «Эти образы навсегда остались в моей памяти о Gucci».
Помимо вечнохолодного сет-дизайна, Демна возвращает из эры Тома Форда леопардовое пальто и гавайские прины (шоу 1999 года), сверкающие асимметричные платья в стразах (шоу 2000 года), а главное — мегаприталенные силуэты и дикую ультрафеминность на грани Heroin chic. Демна объясняет отказ от культового баленсиаговского оверсайза принятием собственного тела, но мы убеждены, что он лукавит в эру оземпика, ностальгии по y2k-нулевым и правоконсервативного фэшн-разворота, — просто пока не можем это доказать!
Меняем оверсайз-худи и мешковатые брюки на скинни-джинсы, ультраобтягивающие косухи и бимбо-платья, плюс говорим «да» приталенным футболкам (даже в мужском гардеробе), кружевным брюкам (тоже как с показа 1999 года) и легким пальто из черных перьев, сшитых из муслина. В мире обуви отказываемся от гигакроссов в пользу кожаных лоферов, широких БДСМ-сапог и мегавысоких лодочек с культовыми пряжками Horsebit, а в линейке аксессуаров ловим FOMO от обновленной Jackie 1961 и геометричных Dionysus с тигрозастежкой. И да, логомания — снова ин, в том числe те самые web-лампасы (на ремнях, сумках, кожанках и брюках!).
Вот главные стайлинг-трюки из Pre-Fall лукбука Gucci:
- это комбо: шуба + мужские боксеры
- выгуливаем приталенный офискорный пиджаки с макси юбкой-карандашом (да, как в 2000 году!)
- носим сумку Gucci Duffle как кросс-боди хоть с кожаными лоферами-тягами, хоть с брифами!
- сочетаем воздушные миди-платья с могучими широкими сапогами из кожи
- женские шорты-боксеры вместе с сапогами и кожанкой — тоже вариант
- леопардовые и гавайские flowercore-принты все еще с нами!
- мастхэв — футболки с V-образным вырезом
