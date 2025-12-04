Gucci: какой получилась вторая коллекция Демны для модного дома?

«Мода должна создавать FOMO. Я потребитель моды, и мне нравится, когда я вижу что-то, что мне не нужно (потому что мода никому не нужна!), но у меня возникает печаль, что у меня этого нет. В этом и заключается магия моды. Многие люди пытаются рационализировать моду, но она нерациональна по своей сути: ее главная задача — вызвать неожиданное и абсолютно ненужное желание», — так Демна объясняет свой дизайн-трибьют (лукбук снят Демной лично!) великому осеннему шоу 1996 года Тома Форда. «Эти образы навсегда остались в моей памяти о Gucci».

Помимо вечнохолодного сет-дизайна, Демна возвращает из эры Тома Форда леопардовое пальто и гавайские прины (шоу 1999 года), сверкающие асимметричные платья в стразах (шоу 2000 года), а главное — мегаприталенные силуэты и дикую ультрафеминность на грани Heroin chic. Демна объясняет отказ от культового баленсиаговского оверсайза принятием собственного тела, но мы убеждены, что он лукавит в эру оземпика, ностальгии по y2k-нулевым и правоконсервативного фэшн-разворота, — просто пока не можем это доказать!