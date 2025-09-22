Gucci: хайлайты дебютной коллекции Демны

Опередив официальное расписание, Демна вышел с фото-дебютом: новый худрук показал лукбук коллекции под названием La Famiglia, в котором объединил 37 фэшн-архетипов — от Дивы и Княжны до It-girl и Ботаника. Знакомимся с Gucci-семейством и готовимся к завтрашней презентации коллекции, которая пройдет формате мини-фильма вечером в Милане.
GG-монограмма (и Gucci тотал-лук!) снова in!
Том Форд, это ты?
Демна внезапно заставил вспомнить о существовании рукава «бараний окорок»
Balenciaga by Demna переехал в Gucci
Просто платье с принтом Gucci Flora — хорошо, а стеганое — лучше
Примеряем тигровую шубу в качестве мини-платья с туфлями на ультравысокой шпильке
Носим мех не только в качестве шуб, но и пушистых горжеток в сочетании с ретро-платьями с акцентными плечами и бантом
Говорим «да» образам полностью из кожи (а еще лучше — из крокодиловой или змеиной!)
Demna in da house! Заняв место патриарха Gucci, новоиспеченный креативный директор познакомил индустрию с членами своего фэшн-семейства: увидели Наследницу в плечистом бургунди-платье с бантом и культовой сумкой Gucci Bamboo, Соседского парня в облегающем джемпере с фирменным двуколором и лого-мюлях, Маменькиного сынка в оверсайз-пальто в любимый дизайнером черно-белый гленчек и Королеву драмы в халате из прозрачного шифона с отделкой из страусиных перьев.
Судя по словам дизайнера, архетипы — отражение будущих клиентов обновленного Gucci, которые смогут найти в бренде то, что им по душе. И действительно, первую коллекцию легко расхватают в вишлисты не только фанаты Balenciaga by Demna (читай: куцых топов, акцентной линии плеч и иронии над масскультурными образами!), но и ностальгирующие по временам Алессандро Микеле (выстраиваемся в очередь за аккуратными алыми пальто в стиле 60-х, макси-платьями с перьями в оттенке жвачки и квадратными ретро-оправами). Новый худрук с уважением кивнул и в сторону другого предшественника — Тома Форда: расстегнул мужские рубашки до самого пупка, замиксовал тигровую шубу с лодочками на высоких шпильках, показал узкое пайеточное мини и бархатную двойку, а еще — сделал эпохальный ремень с GG-монограммой great again.
Вообще, Демна явно не равнодушен к логомании: он не только вернул узнаваемые ремни с GG-пряжкой, но сочинил целые тотал-луки с сеткой из монограмм (вам ladylike-двойку, кожаный плащ или платье Примадонны?), сдобрив их серьгами и колье с лого, и бонусом украсил буквами сверкающие ретро-сумки с застежкой-фермуаром и капроновые колготки.
По мотивам лукбука смело миксуем тапки (буквально!) со смокингом, выгуливаем boom-boom-шубу в качестве мини-платья, присматриваемся к дубленкам и платьям с рукавом «бараний окорок» и говорим «да» кожаным айтемам — от приталенных курток и жакетов до крокодиловых тотал-луков.
