Gucci: хайлайты дебютной коллекции Демны

Demna in da house! Заняв место патриарха Gucci, новоиспеченный креативный директор познакомил индустрию с членами своего фэшн-семейства: увидели Наследницу в плечистом бургунди-платье с бантом и культовой сумкой Gucci Bamboo, Соседского парня в облегающем джемпере с фирменным двуколором и лого-мюлях, Маменькиного сынка в оверсайз-пальто в любимый дизайнером черно-белый гленчек и Королеву драмы в халате из прозрачного шифона с отделкой из страусиных перьев.

Судя по словам дизайнера, архетипы — отражение будущих клиентов обновленного Gucci, которые смогут найти в бренде то, что им по душе. И действительно, первую коллекцию легко расхватают в вишлисты не только фанаты Balenciaga by Demna (читай: куцых топов, акцентной линии плеч и иронии над масскультурными образами!), но и ностальгирующие по временам Алессандро Микеле (выстраиваемся в очередь за аккуратными алыми пальто в стиле 60-х, макси-платьями с перьями в оттенке жвачки и квадратными ретро-оправами). Новый худрук с уважением кивнул и в сторону другого предшественника — Тома Форда: расстегнул мужские рубашки до самого пупка, замиксовал тигровую шубу с лодочками на высоких шпильках, показал узкое пайеточное мини и бархатную двойку, а еще — сделал эпохальный ремень с GG-монограммой great again.