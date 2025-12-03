Chanel: как прошел показ Матье Блази в нью-йоркском метро

Пока мы спали, Матье Блази показал свою вторую коллекцию для Chanel — ежегодное шоу Métiers d’Art, придуманное его предшественником Карлом Лагерфельдом в 2002 году в поддержку старинных ателье, с которыми сотрудничает дом (в начале нулевых Chanel выкупили 11 легендарных мастерских — от Lesage до Lemarie и Desrues). Ради показа закрыли нью-йоркскую станцию метро Бауэри, но поезда продолжали ходить — по крайней мере один — тот, что привез на платформу 80 типичных нью-йоркцев (по версии Блази!).
Джинсы да не джинсы: Блази сочинил сет из напоминающего деним шелка с вышивкой авторства мастеров старинного ателье Lesage
Тотальная мяу-мания или идеальный костюм на вечеринку-маскарад: пятнистый сарафан в тандеме с шляпкой-мордочкой
Держатель для станканчика Chanel — с подиума прямиком в наш новогодний вишлист
Ситуация «декабрь»: идешь в офис к 9 утра, а в мечтах уже пьешь горячий шоколад и спускаешься по горнолыжному склону
Будуаркорные кружева и бельевая эстетика всё еще с нами
Афиша фильма Tonight or Never на твидовом пальто — отсылка к фильму, над костюмами которого работала сама Коко
Как мы ощущаем себя в схватке с петербургским ветром и толпами в метро
Матье Блази: «В Нью-Йорке у вас есть два аксессуара — собака и кофейная чашка»
Стайлинг-трюк: чтобы осовременить платье в 20-х, наденьте под него комбинацию или юбку из полупрозрачного шифона (желательно с принтом) и добавьте акцентные сапоги-трубы
Образцовый лук для «Щелкунчика» — ультрамариновый бархат и сумка-арахис
Полосатое платье будто из пузырчатой пленки (фэшн-антистресс!)
Тренд: по примеру Наташи Поли смело миксуем в одном образе два вида клетки (для начала выбирайте принты в одной цветовой палитре)
«Меня заинтересовало нью-йоркское метро, потому что я думаю, что это единственный город в мире, где им пользуются все слои общества. И мне кажется, что это место, в котором не существует иерархии», — поделился после шоу креативный директор. Действительно, в мире Блази в подземку на ряду со студентками в джинсовых костюмах (правда, это не деним, а шелк, расшитый бисером в мастерских Lesage) и туристками в каноничных футболках I love NY, спускаются и представители старых денег с Пятой авеню в благовоспитанных твидовых двойках, и спешащие в «Метрополитен-опера» в бархатных макси, и бизнес-акулы в леопардовых пальто и кутающиеся в шубы дивы.
Реалистично? Вряд ли. Но судя по недавней рекламной кампании с A$AP Rocky и Маргарет Куэлли (мечтаем так же быстро просыпаться после звонка будильника и с такой же легкостью перешагивать через толпы в метро!), Блази отказался от привычных для современной моды метаиронии и ностальгии в пользу старой доброй сказки. И ведь получилось — по-хорошему и без показной наивности сказочно и, как сказала фэшн-критик Vogue, head-spinningly great (головокружительно великолепно!).
Несмотря на неправдоподобность того, что кто-то когда-либо сможет увидеть эти айтемы в вагоне метро, сама коллекция вышла очень даже применимой к реальности и носибельной. Запросто представляем себя в аккуратной кожаной двойке в паре с алым меховой горжеткой или в оверсайз-джинсах в тандеме с удлиненным твидовым жакетом. Это ощущение жизни и энергии, которого, к сожалению, очень не хватало Chanel до прихода Матье, передается за счет шутливых и будто спонтанных деталей, как выглядывающий из-под рубашки и клетчатого жакета супергеройский свитер, яркое тигриное платье словно созданное из пузырчатой пленки, эклектичный дуэт нарядной пайеточной юбки и après-ski джемпера с зимним пейзажем и сумки-артписы в виде желудей, яблок или арахиса.
Наконец все, кто не решался сделать окончательный вывод после дебютного показа Блази (не зря говорят, что самый сложный показ не первый, а второй), могут выдохнуть с облегчением и со спокойной душой ждать следующего шоу Chanel (в январе стартует кутюрная Неделя моды!). Новоиспеченный худрук внезапно напомним всем нам, что мода — это не всегда социально-политическое высказывание, она не обязана провоцировать, быть сложной или элитарной, не должна способствовать расслоению или быть способом люксового бренда (или дизайнера) неуклюже сказать: «Смотрите, я знаю и понимаю вас». Вместо псевдорабочих фартуков и поношенных треников за сотни евро Матье Блази предложил понятную, мастерски сделанную и действительно украшающую женщин одежду. Но оставил место фэшн-шалостям (для тех, кто в клубе!) типа шляпок в виде кошачьих мордочек, держателей для кофейных стаканчиков (уже в новогоднем вишлисте!), оправ-осиных глаз и костюма, полностью заселенного бисерными собаками.
