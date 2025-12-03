Chanel: как прошел показ Матье Блази в нью-йоркском метро

«Меня заинтересовало нью-йоркское метро, потому что я думаю, что это единственный город в мире, где им пользуются все слои общества. И мне кажется, что это место, в котором не существует иерархии», — поделился после шоу креативный директор. Действительно, в мире Блази в подземку на ряду со студентками в джинсовых костюмах (правда, это не деним, а шелк, расшитый бисером в мастерских Lesage) и туристками в каноничных футболках I love NY, спускаются и представители старых денег с Пятой авеню в благовоспитанных твидовых двойках, и спешащие в «Метрополитен-опера» в бархатных макси, и бизнес-акулы в леопардовых пальто и кутающиеся в шубы дивы.

Реалистично? Вряд ли. Но судя по недавней рекламной кампании с A$AP Rocky и Маргарет Куэлли (мечтаем так же быстро просыпаться после звонка будильника и с такой же легкостью перешагивать через толпы в метро!), Блази отказался от привычных для современной моды метаиронии и ностальгии в пользу старой доброй сказки. И ведь получилось — по-хорошему и без показной наивности сказочно и, как сказала фэшн-критик Vogue, head-spinningly great (головокружительно великолепно!).