Винил, шнуровка и кушаки: вот 8 трендовых аксессуаров сезона весна-лето 2026

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: вчера рассказали о главных трендах в одежде (от кейпов до асимметричных юбок!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Готовимся носить высокие перчатки в неоновых оттенках, как на шоу Balenciaga, по примеру показа Ferragamo обматываем широкими шарфами талию и бедра (кушаки — in!) и на манер Miu Miu сочетаем ретрокисеты с традвайф-передниками (консервативный шифт или модная сатира — по традиции Миучча превратила бытовой айтем в философский фэшн-стейтмент!).

Высокие перчатки

Prada, Acne Studios и Schiaparelli!
Шарфы-кушаки

Ferragamo, Coperni и Louis Vuitton!
Сумки с одной ручкой

Loewe, Christian Dior и Fendi!
Прозрачная обувь

Bottega Veneta, Chloe и Altuzarra!
Пушистые сумки

Dries Van Noten, Chanel и Ferragamo!
Кисеты

Miu Miu, Prada и Lacoste!
Оранжевый

No.21, Balenciaga и Ferragamo!
Обувь со шнуровкой

Ann Demeulemeester, Jil Sander и Isabel Marant!

Высокие перчатки

Prada SS'26

Prada SS'26

Acne Studios SS'26

Acne Studios SS'26

Schiaparelli SS'26

Schiaparelli SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Kenzo SS'26

Kenzo SS'26

Dilara Findikoglu SS'26

Dilara Findikoglu SS'26

Самые модные — кожаные или атласные супернасыщенных оттенков (от сочного авокадо на показе Prada до бесцеремонной фуксии в полностью черном луке Balenciaga!). По следам Acne Studios и Schiaparelli примеряем нарядные варианты из полупрозрачной сетки — сочетаем с трендовыми корсетами и макси-платьями. Говорим «да» латексным Dilara Findikoglu (на контрасте замиксовала бдсм-аксессуар с наивным dollcore-платьем!) или сюрреалистичным Kenzo (связали перчатки с ярко-розовыми ногтями и часами!). 

Шарфы-кушаки

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Coperni SS'26

Coperni SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Coperni SS'26

Coperni SS'26

Платки и шарфы перекочевали с плеч на талию и бедра: фэшн-лагерь в лице худруков Ferragamo, Coperni и Louis Vuitton придумал повязывать длинные платки и шарфы в виде кушака (используем в качестве цветового акцента, отрабатываем с помощью аксессуара трендовый принт или встраиваем в минималистичный монохром). 

Сумки с одной ручкой

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Christian Dior SS'26

Christian Dior SS'26

Fendi SS'26

Fendi SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Всё сама! Дизайнеры Loewe, Christian Dior, Fendi и Louis Vuitton единодушно отказались от второй ручки на сумках, взвалив всю тяжесть на оставшуюся. И важно: носить такую лучше всего открытой. P.S. за надежность конструкции и сохранность содержимого трендсеттеры ответственности не несут!

Прозрачная обувь

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Altuzarra SS'26

Altuzarra SS'26

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

В прошлом году на фэшн-радарах засекли прозрачные гибриды босоножек и вьетнамок, появившиеся на шоу Chloe SS'25 (позже хит повторили Befree и Lime!). А в этом сезоне тренд на виниловую (и не только!) обувь разросся до остроносых калош-мутантов Loewe (сочетаем с трендовыми неоново-оранжевыми носками!) и пластиковых ретротуфель с контрастным каблуком Bottega Veneta. Джозеф Альтузарра в бренде имени себя сочинил пару из прозрачной сетки, а Чемена Камали в Сhloe и Алессандро Микеле в Valentino оставили пластмассовыми только перемычки на вьетнамках и сабо. 

Пушистые сумки 

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Продолжаем носить мех и густое оперение даже в весенне-летнем сезоне. Чтобы не кутаться в шубы Mugler, объемные юбки Givenchy и кучерявые платья Bottega Veneta, кивните в сторону тренда с помощью пушистой сумки, как сделали на шоу Dries Van Noten, Chanel и Ferragamo (фэшн-хайп без угрозы теплового удара!). 

Кисеты

Valentino SS'26

Valentino SS'26

Miu Miu SS'26

Miu Miu SS'26

Prada SS'26

Prada SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Lacoste SS'26

Lacoste SS'26

Главный фанат ретрокисетов — Миучча Прада, которая показала их сразу в двух своих показах: на подиуме Miu Miu замиксовала мягкие кожаные мешочки со всевозможными традвайф-фартуками, а для Prada придумала лаконичные сумки из разноцветных кожи и атласа. Тренд поддержали новоиспеченные креативные директора Loewe Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — сочинили многослойные сумки-мешки (предсказываем статус it-bag!) и дополнили ими маскулинные пальто. Алессандро Микеле в Valentino пошел по проверенному пути и показал мешочки в винтажном стиле с вышивкой и бахромой, а худрук Lacoste сделал ставку на трендовый королевский синий и встроил сумку в ультрамариновый тотал-лук. 

Оранжевый

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Miu Miu SS'26

Miu Miu SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Lacoste SS'26

Lacoste SS'26

Оранжевые сумки и обувь — отличная альтернатива для тех, кто не готов к неоновым тотал-лукам No.21 и тыквенным платьям-парашютам Saint Laurent. Пьерпаоло Пиччоли поженил акцентную сумку с базовым денимом на подиуме Balenciaga, а Миучча Прада дополнила массивным морковыным тоутом мини-платье из серого футера. А вот фэшн-шпаргалка для тех, кто жаждет удариться в колорблок: оранжевый чувствует себя как дома в паре с красным, пастельно-розовым, хвойным и темно-синим. 

Обувь со шнуровкой

Isabel Marant SS'26

Isabel Marant SS'26

Schiaparelli SS'26

Schiaparelli SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

Ann Demeulemeester SS'26

Ann Demeulemeester SS'26

Jil Sander SS'26

Jil Sander SS'26

Шнуровки переехали с секси-бодиконов Dilara Findikoglu и корсетов Ludovic de Saint Sernin на гладиаторские балетки Isabel Marant и канареечные босоножки Valentino. С одобрения Ann Demeulemeester весной меняем грубые ботинки из кожи на пары из белоснежного атласа. И разбавляем строгий офискор гибридами лодочек и маскулинных оксфордов Jil Sander (из ульрамодной лакированной кожи!). 

