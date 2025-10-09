Винил, шнуровка и кушаки: вот 8 трендовых аксессуаров сезона весна-лето 2026

В прошлом году на фэшн-радарах засекли прозрачные гибриды босоножек и вьетнамок, появившиеся на шоу Chloe SS'25 (позже хит повторили Befree и Lime!). А в этом сезоне тренд на виниловую (и не только!) обувь разросся до остроносых калош-мутантов Loewe (сочетаем с трендовыми неоново-оранжевыми носками!) и пластиковых ретротуфель с контрастным каблуком Bottega Veneta. Джозеф Альтузарра в бренде имени себя сочинил пару из прозрачной сетки, а Чемена Камали в Сhloe и Алессандро Микеле в Valentino оставили пластмассовыми только перемычки на вьетнамках и сабо.