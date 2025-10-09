Винил, шнуровка и кушаки: вот 8 трендовых аксессуаров сезона весна-лето 2026

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: вчера рассказали о главных трендах в одежде (от кейпов до асимметричных юбок!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Готовимся носить высокие перчатки в неоновых оттенках, как на шоу Balenciaga, по примеру показа Ferragamo обматываем широкими шарфами талию и бедра (кушаки — in!) и на манер Miu Miu сочетаем ретрокисеты с традвайф-передниками (консервативный шифт или модная сатира — по традиции Миучча превратила бытовой айтем в философский фэшн-стейтмент!).
Высокие перчатки
Prada, Acne Studios и Schiaparelli!
Шарфы-кушаки
Ferragamo, Coperni и Louis Vuitton!
Сумки с одной ручкой
Loewe, Christian Dior и Fendi!
Прозрачная обувь
Bottega Veneta, Chloe и Altuzarra!
Пушистые сумки
Dries Van Noten, Chanel и Ferragamo!
Кисеты
Miu Miu, Prada и Lacoste!
Оранжевый
No.21, Balenciaga и Ferragamo!
Обувь со шнуровкой
Ann Demeulemeester, Jil Sander и Isabel Marant!
Высокие перчатки
Самые модные — кожаные или атласные супернасыщенных оттенков (от сочного авокадо на показе Prada до бесцеремонной фуксии в полностью черном луке Balenciaga!). По следам Acne Studios и Schiaparelli примеряем нарядные варианты из полупрозрачной сетки — сочетаем с трендовыми корсетами и макси-платьями. Говорим «да» латексным Dilara Findikoglu (на контрасте замиксовала бдсм-аксессуар с наивным dollcore-платьем!) или сюрреалистичным Kenzo (связали перчатки с ярко-розовыми ногтями и часами!).
Шарфы-кушаки
Платки и шарфы перекочевали с плеч на талию и бедра: фэшн-лагерь в лице худруков Ferragamo, Coperni и Louis Vuitton придумал повязывать длинные платки и шарфы в виде кушака (используем в качестве цветового акцента, отрабатываем с помощью аксессуара трендовый принт или встраиваем в минималистичный монохром).
Сумки с одной ручкой
Всё сама! Дизайнеры Loewe, Christian Dior, Fendi и Louis Vuitton единодушно отказались от второй ручки на сумках, взвалив всю тяжесть на оставшуюся. И важно: носить такую лучше всего открытой. P.S. за надежность конструкции и сохранность содержимого трендсеттеры ответственности не несут!
Прозрачная обувь
В прошлом году на фэшн-радарах засекли прозрачные гибриды босоножек и вьетнамок, появившиеся на шоу Chloe SS'25 (позже хит повторили Befree и Lime!). А в этом сезоне тренд на виниловую (и не только!) обувь разросся до остроносых калош-мутантов Loewe (сочетаем с трендовыми неоново-оранжевыми носками!) и пластиковых ретротуфель с контрастным каблуком Bottega Veneta. Джозеф Альтузарра в бренде имени себя сочинил пару из прозрачной сетки, а Чемена Камали в Сhloe и Алессандро Микеле в Valentino оставили пластмассовыми только перемычки на вьетнамках и сабо.
Пушистые сумки
Продолжаем носить мех и густое оперение даже в весенне-летнем сезоне. Чтобы не кутаться в шубы Mugler, объемные юбки Givenchy и кучерявые платья Bottega Veneta, кивните в сторону тренда с помощью пушистой сумки, как сделали на шоу Dries Van Noten, Chanel и Ferragamo (фэшн-хайп без угрозы теплового удара!).
Кисеты
Главный фанат ретрокисетов — Миучча Прада, которая показала их сразу в двух своих показах: на подиуме Miu Miu замиксовала мягкие кожаные мешочки со всевозможными традвайф-фартуками, а для Prada придумала лаконичные сумки из разноцветных кожи и атласа. Тренд поддержали новоиспеченные креативные директора Loewe Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — сочинили многослойные сумки-мешки (предсказываем статус it-bag!) и дополнили ими маскулинные пальто. Алессандро Микеле в Valentino пошел по проверенному пути и показал мешочки в винтажном стиле с вышивкой и бахромой, а худрук Lacoste сделал ставку на трендовый королевский синий и встроил сумку в ультрамариновый тотал-лук.
Оранжевый
Оранжевые сумки и обувь — отличная альтернатива для тех, кто не готов к неоновым тотал-лукам No.21 и тыквенным платьям-парашютам Saint Laurent. Пьерпаоло Пиччоли поженил акцентную сумку с базовым денимом на подиуме Balenciaga, а Миучча Прада дополнила массивным морковыным тоутом мини-платье из серого футера. А вот фэшн-шпаргалка для тех, кто жаждет удариться в колорблок: оранжевый чувствует себя как дома в паре с красным, пастельно-розовым, хвойным и темно-синим.
Обувь со шнуровкой
Шнуровки переехали с секси-бодиконов Dilara Findikoglu и корсетов Ludovic de Saint Sernin на гладиаторские балетки Isabel Marant и канареечные босоножки Valentino. С одобрения Ann Demeulemeester весной меняем грубые ботинки из кожи на пары из белоснежного атласа. И разбавляем строгий офискор гибридами лодочек и маскулинных оксфордов Jil Sander (из ульрамодной лакированной кожи!).
