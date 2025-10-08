Кейпы, асимметрия и неон: собрали 10 главных трендов с Недель моды

Подводим первые итоги завершившегося фэшн-марафона. Провели масштабную ревизию 250 показов и зафиксировали десять главных трендов (от полосатых тотал-луков до платьев-парашютов и ультрамариновых шуб!), которые будут с нами следующей осени.
Юбки до колена
Главная юбка года — по колено. Согласны, длина не самая универсальная, но из уважения к команде поддержки — от фэшн-матриарха Миуччи Прада до бохо-королевы Чемены Камали и новоиспеченного худрука Versace Дарио Витале — добавляем айтем в вишлист на следующий сезон. Тем более, что выбор огромный: для комбо с ультрамодными преппи-кардиганами забираем вариант из плотного атласа, следом за Isabel Marant встраиваемся в номадшик с помощью вязаной юбки в комбо с тонким джемпером и сабо, а для офискора в стиле Miu Miu примеряем юбку в составе ледикорной двойки. При желании отрабатываем два тренда сразу: пополняем коллекцию хлопковой юбкой в бельевом стиле, как с показа Julie Kegels, а за ультрамодными драпировки выстраиваемся в очередь к Chloe.
Полоска
В этом сезоне клетка уступила фэшн-первенство полоске всех мастей. Самые отважные могут освоить принт-комбинаторику с показов Chanel (микс разной полоски в рамках одного образа) и Dries Van Noten (один и тот же узор, но в разных оттенках). Вариант попроще — сразу приобрести тотал-лук наподобие тех, что появились на шоу Loewe, Ann Demeulemeester и Vaquera. А в случае, если хочется встроить принт в повседневный лук в качестве акцента, подсматриваем стайлинг-трюки Versace и Louis Vuitton. Первые дополнили яркую преппи-жилетку вещами в тех же оттенках, что есть на ней самой — коричнево-бордовыми брюками, туфлями из желтого бархата и синей сумкой (так образ смотрится более собранным и не возникает лишнего визуального шума). Вторые, наоборот, выбрали полоску более нейтральных цветов (серого и белого), которые запросто мэтчатся с любыми оттенками в палитре.
Flowers for spring
Цветы в весенне-летних коллекциях — благоухающая константа. В следующем сезоне точно не обойтись без флористического платья: структурного мини с шоу Loewe, кокеткорного на манер Miu Miu, вязаного, как с показа Balenciaga, или приталенного с драпировками, как сделали в Coperni. По примеру Сhloe смело выгуливаем цветочные тотал-луки из ретроблузы с рукавами-буфами, шортами-трусами и атласными остроносыми туфлями (классические лодочки — снова in!). А для точечного акцента пригодится болеро-клумба Celine (в два счета освежит черно-белый офискор!) или полуюбка No.21 (носим поверх любых однотонных низов — от кружевных миди до джинсов и костюмных брюк!).
Пушистое всё
Пушистомания захватила не только осенне-зимние показы, но и сезон SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не заставляем (а вот новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас — да!), но присмотреться к меховой (псевдорысь!) юбке Vaquera, волосатому сету Givenchy или халату La Drama Queen из дебютной коллекции Демны для Gucci очень даже советуем.
Королевский синий
Ультрамариновый всё еще с нами! В доказательство главные трендсеттеры — от Алессандро Микеле до Хайдера Акерманна и Чемены Камали — раскрасили в глубокий оттенок асимметричные платья с драпировками, маскулинные двойки из переливающегося атласа и яркие скинни-брюки из нулевых (не опять, а снова!). Оставляем королевский синий царствовать в одиночку (как на показе Tom Ford и Valentino) или поддерживаем с помощью фэшн-свиты, например, сочного мятного и алого (колорблок с шоу Versace), пурпурного (на примере Chloe) или нейтрального серо-белого (подсмотрели у Loewe).
Вещи-баллоны
Поддались прошлогоднему ажиотажу на юбки-баллоны, а этим летом не удержались от покупки ультрамодных шаровар и блумерсов — поздравляем! С одобрения Джонатана Андерсона из Christian Dior (наконец-то!), бессменного Джозефа Альтузарра в бренде имени себя и Алессандро Делль'Аква из No.21 продолжаем носить будто надувные юбки, брюки и шорты и в следующем сезоне. А в придачу к уже привычным айтемам готовимся выгуливать объемные бриджи как у Balenciaga и платья-парашюты из коллекции McQueen.
Кейпы
А точнее — всё, что них похоже: платья с прорезями для рук (для вдохновения рассматриваем образы Dries Van Noten, Coperni и Christian Dior), шифоновые макси-платья с пелеринообразной деталью (показали Гленн Мартенс в Maison Margiela и Майкл Райдер в Celine), джемперы-кейпы (трендовая альтернатива классике с показа Acne Studios), а еще – плиссированные платья-пончо (по совету Алессандро Микеле Valentino дополняем акцентными туфлями peep-toe) и даже притворяющиеся кейпами кожаные бомберы (с подиума Balenciaga — в наш вишлист!).
Асимметрия
После прошлогодних показов Alaia и Chloe, вернувших нам асимметричные юбки, фэшн-горизонт продолжает заваливаться. Новые креативные директора Loewe Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес предлагают сочетать косую мини-миди (играет сразу за две команды!) с приталенным жакетом и остроносыми гибридами калош и лоферов. Не останавливаемся на юбках и примеряем платья Victoria Beckham и AlainPaul с посадкой на одном плече.
Оранжевый неон
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд — наш девиз на следующее лето. Кичливый апельсиновый оттенок прижился не только в качестве солирующих айтемов-акцентов (как юбки на показах Alaia, Prada и Ferragamo), но и в виде объемных (и мохнатых!) пальто Loewe, гипертрофированных платьев Saint Laurent и неоновых тотал-луков Lanvin. Если при взгляде на этот пожар в голове лишь — «Страшно, очень страшно!» — утихомирить пыл помогут базовые оттенки, например, черный, пастельный голубой или бежевый.
Power dressing
Маскулинные двойки — out, феминный power-тейлоринг — in! Акцентные плечи, узкая талия и юбка вместо брюк — вот главные составляющие самого трендового костюма года. Детали — на ваш вкус: воздушная блуза с бантом Saint Laurent или классическая приталенная рубашка Fendi, юбка-годе The Attico или карандаш Mugler, широкополая ретрошляпа, как примерила Рената Литвинова на подиуме Matieres Fecales, или футуристичная клош из коллекции Schiaparelli.
