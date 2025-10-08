Кейпы, асимметрия и неон: собрали 10 главных трендов с Недель моды

В этом сезоне клетка уступила фэшн-первенство полоске всех мастей. Самые отважные могут освоить принт-комбинаторику с показов Chanel (микс разной полоски в рамках одного образа) и Dries Van Noten (один и тот же узор, но в разных оттенках). Вариант попроще — сразу приобрести тотал-лук наподобие тех, что появились на шоу Loewe, Ann Demeulemeester и Vaquera. А в случае, если хочется встроить принт в повседневный лук в качестве акцента, подсматриваем стайлинг-трюки Versace и Louis Vuitton. Первые дополнили яркую преппи-жилетку вещами в тех же оттенках, что есть на ней самой — коричнево-бордовыми брюками, туфлями из желтого бархата и синей сумкой (так образ смотрится более собранным и не возникает лишнего визуального шума). Вторые, наоборот, выбрали полоску более нейтральных цветов (серого и белого), которые запросто мэтчатся с любыми оттенками в палитре.