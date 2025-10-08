Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кейпы, асимметрия и неон: собрали 10 главных трендов с Недель моды

Подводим первые итоги завершившегося фэшн-марафона. Провели масштабную ревизию 250 показов и зафиксировали десять главных трендов (от полосатых тотал-луков до платьев-парашютов и ультрамариновых шуб!), которые будут с нами следующей осени. 

Юбки до колена 

Miu Miu SS'26

Miu Miu SS'26

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Versace SS'26

Versace SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Isabel Marant SS'26

Isabel Marant SS'26

Julie Kegels SS'26

Julie Kegels SS'26

Thom Browne SS'26

Thom Browne SS'26

Vaquera SS'26

Vaquera SS'26

Toteme SS'26

Toteme SS'26

Главная юбка года — по колено. Согласны, длина не самая универсальная, но из уважения к команде поддержки — от фэшн-матриарха Миуччи Прада до бохо-королевы Чемены Камали и новоиспеченного худрука Versace Дарио Витале — добавляем айтем в вишлист на следующий сезон. Тем более, что выбор огромный: для комбо с ультрамодными преппи-кардиганами забираем вариант из плотного атласа, следом за Isabel Marant встраиваемся в номадшик с помощью вязаной юбки в комбо с тонким джемпером и сабо, а для офискора в стиле Miu Miu примеряем юбку в составе ледикорной двойки. При желании отрабатываем два тренда сразу: пополняем коллекцию хлопковой юбкой в бельевом стиле, как с показа Julie Kegels, а за ультрамодными драпировки выстраиваемся в очередь к Chloe.

Полоска

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Versace SS'26

Versace SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Isabel Marant SS'26

Isabel Marant SS'26

Thom Browne SS'26

Thom Browne SS'26

Vaquera SS'26

Vaquera SS'26

Ann Demeulemeester SS'26

Ann Demeulemeester SS'26

В этом сезоне клетка уступила фэшн-первенство полоске всех мастей. Самые отважные могут освоить принт-комбинаторику с показов Chanel (микс разной полоски в рамках одного образа) и Dries Van Noten (один и тот же узор, но в разных оттенках). Вариант попроще — сразу приобрести тотал-лук наподобие тех, что появились на шоу Loewe, Ann Demeulemeester и Vaquera. А в случае, если хочется встроить принт в повседневный лук в качестве акцента, подсматриваем стайлинг-трюки Versace и Louis Vuitton. Первые дополнили яркую преппи-жилетку вещами в тех же оттенках, что есть на ней самой — коричнево-бордовыми брюками, туфлями из желтого бархата и синей сумкой (так образ смотрится более собранным и не возникает лишнего визуального шума). Вторые, наоборот, выбрали полоску более нейтральных цветов (серого и белого), которые запросто мэтчатся с любыми оттенками в палитре. 

Flowers for spring

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Moschino SS'26

Moschino SS'26

Miu Miu SS'26

Miu Miu SS'26

Coperni SS'26

Coperni SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Celine SS'26

Celine SS'26

Цветы в весенне-летних коллекциях — благоухающая константа. В следующем сезоне точно не обойтись без флористического платья: структурного мини с шоу Loewe, кокеткорного на манер Miu Miu, вязаного, как с показа Balenciaga, или приталенного с драпировками, как сделали в Coperni. По примеру Сhloe смело выгуливаем цветочные тотал-луки из ретроблузы с рукавами-буфами, шортами-трусами и атласными остроносыми туфлями (классические лодочки — снова in!). А для точечного акцента пригодится болеро-клумба Celine (в два счета освежит черно-белый офискор!) или полуюбка No.21 (носим поверх любых однотонных низов — от кружевных миди до джинсов и костюмных брюк!). 

Пушистое всё

Mugler SS'26

Mugler SS'26

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

Vaquera SS'26

Vaquera SS'26

Sacai SS'26

Sacai SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Gucci SS'26

Gucci SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Givenchy SS'26

Givenchy SS'26

Пушистомания захватила не только осенне-зимние показы, но и сезон SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не заставляем (а вот новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас — да!), но присмотреться к меховой (псевдорысь!) юбке Vaquera, волосатому сету Givenchy или халату La Drama Queen из дебютной коллекции Демны для Gucci очень даже советуем. 

Королевский синий

Gucci SS'26

Gucci SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

Jil Sander SS'26

Jil Sander SS'26

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Victoria Beckham SS'26

Victoria Beckham SS'26

Versace SS'26

Versace SS'26

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26

Tom Ford SS'26

Tom Ford SS'26

Ультрамариновый всё еще с нами! В доказательство главные трендсеттеры — от Алессандро Микеле до Хайдера Акерманна и Чемены Камали — раскрасили в глубокий оттенок асимметричные платья с драпировками, маскулинные двойки из переливающегося атласа и яркие скинни-брюки из нулевых (не опять, а снова!). Оставляем королевский синий царствовать в одиночку (как на показе Tom Ford и Valentino) или поддерживаем с помощью фэшн-свиты, например, сочного мятного и алого (колорблок с шоу Versace), пурпурного (на примере Chloe) или нейтрального серо-белого (подсмотрели у Loewe).

Вещи-баллоны

Christian Dior SS'26

Christian Dior SS'26

Altuzarra SS'26

Altuzarra SS'26

Prada SS'26

Prada SS'26

Coperni SS'26

Coperni SS'26

McQueen SS'26

McQueen SS'26

Thom Browne SS'26

Thom Browne SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Calvin Klein Collection

Calvin Klein Collection

Поддались прошлогоднему ажиотажу на юбки-баллоны, а этим летом не удержались от покупки ультрамодных шаровар и блумерсов — поздравляем! С одобрения Джонатана Андерсона из Christian Dior (наконец-то!), бессменного Джозефа Альтузарра в бренде имени себя и Алессандро Делль'Аква из No.21 продолжаем носить будто надувные юбки, брюки и шорты и в следующем сезоне. А в придачу к уже привычным айтемам готовимся выгуливать объемные бриджи как у Balenciaga и платья-парашюты из коллекции McQueen. 

Кейпы

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Coperni SS'26

Coperni SS'26

Alaia SS'26

Alaia SS'26

Christian Dior SS'26

Christian Dior SS'26

Acne Studios SS'26

Acne Studios SS'26

Maison Margiela SS'26

Maison Margiela SS'26

Khaite SS'26

Khaite SS'26

Valentino SS'26

Valentino SS'26

А точнее — всё, что них похоже: платья с прорезями для рук (для вдохновения рассматриваем образы Dries Van Noten, Coperni и Christian Dior), шифоновые макси-платья с пелеринообразной деталью (показали Гленн Мартенс в Maison Margiela и Майкл Райдер в Celine), джемперы-кейпы (трендовая альтернатива классике с показа Acne Studios), а еще – плиссированные платья-пончо (по совету Алессандро Микеле Valentino дополняем акцентными туфлями peep-toe) и даже притворяющиеся кейпами кожаные бомберы (с подиума Balenciaga — в наш вишлист!). 

Асимметрия

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Alaia SS'26

Alaia SS'26

Victoria Beckham SS'26

Victoria Beckham SS'26

Julie Kegels SS'26

Julie Kegels SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Courreges SS'26

Courreges SS'26

Vaquera SS'26

Vaquera SS'26

Uma Wang SS'26

Uma Wang SS'26

AlainPaul SS'26

AlainPaul SS'26

После прошлогодних показов Alaia и Chloe, вернувших нам асимметричные юбки, фэшн-горизонт продолжает заваливаться. Новые креативные директора Loewe Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес предлагают сочетать косую мини-миди (играет сразу за две команды!) с приталенным жакетом и остроносыми гибридами калош и лоферов. Не останавливаемся на юбках и примеряем платья Victoria Beckham и AlainPaul с посадкой на одном плече.

Оранжевый неон

Saint Laurent SS'26

Saint Laurent SS'26

Alaia SS'26

Alaia SS'26

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Prada SS'26

Prada SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Lanvin SS'26

Lanvin SS'26

Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд — наш девиз на следующее лето. Кичливый апельсиновый оттенок прижился не только в качестве солирующих айтемов-акцентов (как юбки на показах Alaia, Prada и Ferragamo), но и в виде объемных (и мохнатых!) пальто Loewe, гипертрофированных платьев Saint Laurent и неоновых тотал-луков Lanvin. Если при взгляде на этот пожар в голове лишь — «Страшно, очень страшно!» — утихомирить пыл помогут базовые оттенки, например, черный, пастельный голубой или бежевый. 

Power dressing

Saint Laurent SS'26

Saint Laurent SS'26

Mugler SS'26

Mugler SS'26

The Attico SS'26

The Attico SS'26

Schiaparelli SS'26

Schiaparelli SS'26

Fendi SS'26

Fendi SS'26

Matieres Fecales SS'26

Matieres Fecales SS'26

Маскулинные двойки — out, феминный power-тейлоринг — in! Акцентные плечи, узкая талия и юбка вместо брюк — вот главные составляющие самого трендового костюма года. Детали — на ваш вкус: воздушная блуза с бантом Saint Laurent или классическая приталенная рубашка Fendi, юбка-годе The Attico или карандаш Mugler, широкополая ретрошляпа, как примерила Рената Литвинова на подиуме Matieres Fecales, или футуристичная клош из коллекции Schiaparelli. 

