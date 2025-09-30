Louis Vuitton: хайлайты весенне-летней коллекции Николя Жескьера

Николя Жескьер в своей feminine era! Если раньше понятия сексуальности, доброжелательности к женской фигуре и той самой прозаичной привлекательности (которую уже отыскала Луиз Троттер сначала в Carven, а затем и в Bottega Veneta!) худруком Louis Vuitton либо игнорировались вовсе, либо отодвигались на второй план в пользу диких футуристичных форм, гипертрофированного объема, зачастую нелепого декора и топорных принтов. В коллекции сезона SS'26 наконец заметили одежду, которая украсит не только космическую воительницу (видимо, для нее и создавались все эти свитеры-доспехи, униформенные комбинезоны и ботильоны на дутой подошве), но и реальных женщин, в частности звездных подопечных Жескьера, чей контракт на красных дорожках шел впереди них самих (и, увы, место в списках best dressed не приносил).

Лишенные гармонии и стоящие колом платья сменились приталенными комбинациями из полупрозрачного трикотажа, на замену бесформенным бомберам в стиле 80-х пришли драпированные корсеты и сложносочиненные топы-аппликации, а от угловатых свитеров отказались в пользу мягких кроп-джемперов, обнажающих плечи и ключицы.

Плюс: вместо лютого колорблока, эклектичных узоров и прямолинейной цветовой палитры креативный директор Louis Vuitton сделал ставку на фешен-флористику (от принтов на юбках до объемных аппликаций) и пастель (нежно-розовые плиссированные туники, небесно-голубые комбинезоны и лиловые сникер-чешки!), которую Жескьер разбавил пестрыми носками (вам фуксиевые, кобальтовые или неоново-оранжевые?) и напоминающими восточный ковер мюлями и кедо-сапожками.