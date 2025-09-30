Louis Vuitton: хайлайты весенне-летней коллекции Николя Жескьера

Порцию субстанции в этом сезоне приняла не только Prada, но явно посвежевший Louis Vuitton: в коллекции SS'26 Николя Жескьер отказался от образа ретрофутуристичной кибервоительницы (ну или почти!) в пользу нового фэшн-амплуа чудаковатой аристократки. Монархические отсылки в виде корсетов, платьев из алой тафты с пышной меховой отделкой, блуз с объемными рукавами и султанских тюрбанов поддержала локация шоу — расположенные в Лувре бывшие апартаменты Анны Австрийской (эрцгерцогиня из дома Габсбургов и супруга Людовика XIII). А во front row заметили фэшн-матриарха Анну Винтур со всей свитой — от Зендеи до Эммы Стоун и Натальи Водяновой.
Корсеты всё еще с нами: приспосабливаем к повседневности за счет широких брюк на завязках и меховых мюлей
С одобрения креативного директора Louis Vuitton не снимаем мех даже летом и смело выгуливаем мини-платья с пышной оторочкой
Стейтмент-аксессуар: гибрид шарфа и ремня с вшитым лого-карманом
Ремни повсюду (даже на вязаных пижамкорных панталонах!)
Фэшн-мезальянс: худрук Louis Vuitton женит средневековую блузу с объемными рукавами с бермудами-сладкой ватой
Внезапно: шаровары выходят за рамки сиюминутного тренда и завоевывают звание фэшн-долгожителей
Нам это надо: инфантильный комбинезон (с контрастными оранжевыми рюшами!) в сочетании с аристократичным бомбером-накидкой и лиловыми кедами
По совету Николя Жескьера сбиваем лишнюю спесь с нарядного топа с помощью уютных трикотажных брюк, вязаной кросс-боди и замшевых черевичек
Фиксируем тренд на необычные шарфы и следом за колготками The Row присматриваемся к полосатым хитросплетениям Louis Vuitton
Николя Жескьер в своей feminine era! Если раньше понятия сексуальности, доброжелательности к женской фигуре и той самой прозаичной привлекательности (которую уже отыскала Луиз Троттер сначала в Carven, а затем и в Bottega Veneta!) худруком Louis Vuitton либо игнорировались вовсе, либо отодвигались на второй план в пользу диких футуристичных форм, гипертрофированного объема, зачастую нелепого декора и топорных принтов. В коллекции сезона SS'26 наконец заметили одежду, которая украсит не только космическую воительницу (видимо, для нее и создавались все эти свитеры-доспехи, униформенные комбинезоны и ботильоны на дутой подошве), но и реальных женщин, в частности звездных подопечных Жескьера, чей контракт на красных дорожках шел впереди них самих (и, увы, место в списках best dressed не приносил).
Лишенные гармонии и стоящие колом платья сменились приталенными комбинациями из полупрозрачного трикотажа, на замену бесформенным бомберам в стиле 80-х пришли драпированные корсеты и сложносочиненные топы-аппликации, а от угловатых свитеров отказались в пользу мягких кроп-джемперов, обнажающих плечи и ключицы.
Плюс: вместо лютого колорблока, эклектичных узоров и прямолинейной цветовой палитры креативный директор Louis Vuitton сделал ставку на фешен-флористику (от принтов на юбках до объемных аппликаций) и пастель (нежно-розовые плиссированные туники, небесно-голубые комбинезоны и лиловые сникер-чешки!), которую Жескьер разбавил пестрыми носками (вам фуксиевые, кобальтовые или неоново-оранжевые?) и напоминающими восточный ковер мюлями и кедо-сапожками.
Главные тренды на месте: драпированные платья соседствовали с восточными шароварами (хит этого лета!), гранд-тюрбаны чередовались с необычными плетеными шарфами, многослойный ремень появился поверх пижамкорных бриджей-баллонов, а рюши и оборки украсили полупрозрачные платья-туники, разлетающиеся блузы, фантазийные бомберы-накидки и полосатые кокеткор-комбинезоны. Пушистые и ворсистые айтемы продолжают свою фэшн-экспансию и захватывают весенне-летние коллекции: по следам шоу Louis Vuitton носим с атласные мини-платья с мохнатой отделкой, меховые жакеты с вышивкой кристаллами, кучерявые макси-жилеты и колышущиеся сеты с бахромой. А еще — пополняем список аксессуарных мастхэвов причудливыми гибридами шарфов и поясов с вшитыми карманами из кожи. Повязываем их вокруг талии и сочетаем с трендовыми асимметричными юбками-баллонами и костюмными оверсайз-бермудами.
