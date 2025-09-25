Prada: как прошел показ Миуччи Прада и Рафа Симонса в Милане?

В центре внимания показа-хайлайта миланской Недели моды — перегруженность современной культуры, в которой одежда служит одновременно фильтром и зеркалом. Так, окружающий хаос превратился в дикий колорблок, стилевую эклектику, фантазийные вещи-гибриды, микс эпох и материалов. Рассматриваем и обсуждаем коллекцию Prada SS'26 в материале Собака.ru.
Практикуем колорблокинг по фэшн-методичке Prada: сочетаем фисташковый с апельсиновым и лимонным
Стайлинг-трюк: миксуем ворквир-комбинезон с высокими перчатками из атласа
Ромперы снова in: выгуливаем с удлиненным жакетом в стиле 60-х и рыбацкими сандалиями
Звание it-юбки сезона присуждаем юбке-мешку Prada
Апгрейдим офискор с помощью сложносочиненной юбки-гибрида
Стейтмент-аксессуар сезона — высокие перчатки всех мастей (от неоновых из атласа до пастельных из кожи)
В этом сезоне Prada стала лучшей версией себя — моложе и явно веселее (влияние младшей сестры Miu Miu или порция субстанции?). Вместо угрюмых шерстяных платьев в духе голодающих 1940-х и тяжеловесных юбок из кожи и замши с показа FW’25 увидели кукольные жакеты на манер 60-х, инфантильные ромперы и псевдовинтажные блумерсы. А на замену мрачной палитре (вспоминаем черные массивные пальто, хвойные ретро-платья и свитеры цвете бургунди) пришли неон (в полном составе — от лайма до фуксии!) и пастель (от фисташкового до лимонного). Фиксируем главные сочетания (на зависть гуру цвета Сандзо Вада!): миксуем лазурный с баклажановым, в трио к травянистому подбираем персиковый и оливковый, сочный алый женим с лавандовым, а канареечно-желый — с нежно-розовым.
Dream team продожает заигрывать с рабочей эстетикой: миксует ворквир-комбинезоны с высокими перчатками из атласа и серьгами с крупными кристаллами, грубые парки накидывает поверх шелковых мини-платьев с расшитым стразами воротом, а замшевые куртки сочетает с кидкорными микро-шортами из хлопка. Но в центре внимания Миуччи по традиции юбки, которые она из сезона в сезон превращает в очередной фэшн-фетиш. На этот раз увидели (и добавили в список «нам это надо»!) фантазийный юбки Франкенштейна, расклешенные в стиле 1950-х, шуршащие из тафты (носим самостоятельно или в качестве подъюбника!) и затейливые айтемы из полупрозрачного шифона и кружева, которые держатся на плечах за счет лямок.
С одобрения худурков Prada продолжаем носить высокие перчатки: примеряем атласные в оттенке дыни или шафрановые из кожи. Отказываемся от привычных клатчей в пользу сумок-мешков, а обычные кроссовки меняем на серебристые спортшик-чешки. Плюс: говорим «да» нердовским оправам с прозрачными стеклами — носим с маскулинными оверсайз-рубашками, юбками-баллонами и лакированными слингбэками.
Комментарии (0)