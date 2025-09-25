Prada: как прошел показ Миуччи Прада и Рафа Симонса в Милане?

Dream team продожает заигрывать с рабочей эстетикой: миксует ворквир-комбинезоны с высокими перчатками из атласа и серьгами с крупными кристаллами, грубые парки накидывает поверх шелковых мини-платьев с расшитым стразами воротом, а замшевые куртки сочетает с кидкорными микро-шортами из хлопка. Но в центре внимания Миуччи по традиции юбки, которые она из сезона в сезон превращает в очередной фэшн-фетиш. На этот раз увидели (и добавили в список «нам это надо»!) фантазийный юбки Франкенштейна, расклешенные в стиле 1950-х, шуршащие из тафты (носим самостоятельно или в качестве подъюбника!) и затейливые айтемы из полупрозрачного шифона и кружева, которые держатся на плечах за счет лямок.