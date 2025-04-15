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Показы и коллекции

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Эксклюзив! Данила Поляков, Леся Кафельникова, Авдотья Александрова, Диана Коркунова, Григорий Верник: как прошел фэшн-показ Yandex Market Show?

Фэшн-хайлайт апреля — показ Yandex Market Show в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной, где топ-модели и серые кардиналы индустрии примерили луки от мировых брендов А-листа, русского вау-премиума и сверхновых петербургских авангардистов. Важно! Фиксируем триумфальный модный камбэк Данилы Полякова (спойлер: теперь Lumpen team!).

Шоу открыла Леся Кафельникова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Шоу открыла Леся Кафельникова

Данила Поляков
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Данила Поляков
Эля Абрамова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Эля Абрамова

Авдотья Александрова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Авдотья Александрова
Александр Гриднев
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Александр Гриднев

Yandex Market Fashion Show SS'25
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Диана Коркунова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Диана Коркунова

Катя Лецкая
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Катя Лецкая

Иван Трушин
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Иван Трушин

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage

Yandex Market Fashion Show SS'25
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Софья Лебедева
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Софья Лебедева

Леся Кафельникова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Леся Кафельникова

Данила Поляков
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Данила Поляков
Авдотья Александрова. Модели Lumpen, слева направо: Даниил Кондратьев, Александр Гриднев, Матвей Кузнецов, Клинтин Идусуи
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Авдотья Александрова, Модели Lumpen, слева направо: Даниил Кондратьев, Александр Гриднев, Матвей Кузнецов, Клинтин Идусуи

Кажется, стилисты шоу Артем Лялькин и Руслан Фоменко перечитали «Красное и черное» Стендаля и придумали сотню вау-луков в каноничных оттенках: от черно-белого бомбера Chernim Cherno в комбо с полосатыми брюками на модели Александре Гридневе (герой обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!) до алого dollcore-платья (с акцентным зебро-ремешком!) на Лесе Кафельниковой, открывшей показ. 

За кастинг от души благодарим серого кардинала продюсирования Артема Кривду! Собрал на подиуме не только моделей, но и ключевых звезд стриминговых платформ и фэшн-селебрити. Главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк разглядел из front row модного инфлюэнсера Диану Коркунову, фэшн-диву Элеонору Абрамову в плиссированной на манер Alaïa и Schiaparelli юбке (лук одобрила стилист Ксюша Смо!), а также звезду «Игр» и «Цикад» Григория Верника.

Плюс на catwalk вышли актеры Софья Лебедева и Иван Трушин, худрук Setters Саша Жаркова, идеолог модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова и — триумфальный камбэк! — легенда фэшн-индустрии Данила Поляков (теперь модель Lumpen!).

Авдотья Александрова

Идеолог модельного агентства Lumpen

Локация — мощь! Очень длинная проходка, 800 метров — у нас с Дианой Коркуновой (у единственных!) были каблуки, прекрасный экспириенс))) Мне выбрали платье а-ля сбежавшая Кэрри Брэдшоу, но добавили в образ панка с помощью прически, понравилось. А у модели Lumpen и моего парня Саши Гриднева был очень классный бомбер бренда Chernim Cherno — я его ещё на примерке заметила, в итоге именно в нем Саша вышел на подиум! 

Но главное модное событие на шоу — по запросу Артёма Кривды мы забукировали на показ Данилу Полякова, а затем подписали Данилу в Lumpen.

Александра Жаркова в тотал-луке от петербургского бренда Chimie
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Александра Жаркова в тотал-луке от петербургского бренда Chimie

Yandex Market Fashion Show SS'25
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Yandex Market Fashion Show SS'25 Мастхэв шоу — деконструктивистский тренч-трансформер Arligent, сочиненный Олегом Горчаниным и Гиорги Джишкариани
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Мастхэв шоу — деконструктивистский тренч-трансформер Arligent, сочиненный Олегом Горчаниным и Гиорги Джишкариани

Yandex Market Fashion Show SS'25
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Элеонора Абрамова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Элеонора Абрамова

Yandex Market Fashion Show SS'25 Все внимание на дикое анималистичное пальто Chernim Cherno, в которой Дмитрий Нагиев снимался для каверстори
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Все внимание на дикое анималистичное пальто Chernim Cherno, в которой Дмитрий Нагиев снимался для каверстори апрельского номера Собака.ru!

Yandex Market Fashion Show SS'25
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage

Григорий Верник
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Григорий Верник

Ирина Николаева
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Ирина Николаева

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage

Казимир Минкевич
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Казимир Минкевич

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage

Петра Рубан
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Петра Рубан

Владислав Прудников
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Владислав Прудников

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage

Авдотья Александрова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Авдотья Александрова

Команда Yandex Market собрала на шоу главные тренды (и бренды!) весенне-летнего сезона. Говорим «да» крутейшему тренчу-трансформеру Arligent (от креативных директоров бренда Олега Горчанина и Гиорги Джишкариани!), анималистичному лео-пальто Chernim Cherno (мастхэв от кавербоя апрельского номера Собака.ru Дмитрия Нагиева!) и топовым плиссировкам muus (на подиуме примерила модель Катя Лецкая!). 

Само собой, не обошлось без мировых фэшн-тяжеловесов от Yandex Ultima Market: например, Диана Коркунова выгуляла образ Margiela & Prada.

А еще визжим от появления на шоу россыпи петербургских брендов: от эко-сумок Arny Praht и культовых кросс-боди SEVA Imakebags из кожаных пэчворк-лоскутков до минимал-базы GATE31, спортшика IRNBY и кэжуал-аутдора Humanist. Плюс «Яндекс» по итогам опен-колла поддержал петербургский фэшн-андеграунд: забираем в вишлист текстильные клатчи-ракушки becentaurea, дарк-опиум-кутюр 008 с WRUSH и кожаные тотал-луки от CHIMIE (стейтмент-вещь от Саши Жарковой!). 

Александра Жаркова

Кофаундер агентства Setters

Шоу – праздник наконец-то наступившей весны! Много нового, яркого, свежего. Локация вау! Ещё никто не проводил в Третьяковской галерее таких больших и масштабных мероприятий, а многие гости и вовсе оказались здесь впервые.

Горжусь тем, что была в образе от участников open call, организованного командой «Яндекса». Примерила лук от молодого петербургского бренда Chimie. В восторге от их костюма из экокожи, который очень круто сел. Суперкомфортно.

Гости показа

Фиксируем грандиозную селебрити-явку: рады увидеть горгонзолу и маракуйю нашего сердца Алену Долецкую в юбке Cloche и триумфатора «Оскара» Марка Эйдельштейна в худи нижегородского дизайнера Евгения Гусева. Во front row собрались стилисты А-листа: готическая дива Salavat Kypere, братья Илья и Никита Хованские, Лена Гуча и понтифик русской моды Александр Рогов. 

Марк Эйдельштейн
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Марк Эйдельштейн
Александр Рогов. Ольга Шуранова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Александр Рогов, Ольга Шуранова
Вика Салават
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Вика Салават
Михаил Стацюк. Валерия Кирсанова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Михаил Стацюк, Валерия Кирсанова
Мария Миногарова. Александр Горчилин
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Мария Миногарова, Александр Горчилин
Роман Маресов
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Роман Маресов

Ксения Шипилова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Ксения Шипилова

Елена Перминова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Елена Перминова

Никита Хованский, Илья Хованский
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Илья Хованский, Никита Хованский
Саша Сулим
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Саша Сулим

У нас на проекте новая пара — нет, мы не про стилистов Мишу и Китти, а про главную невесту сезона Марию Миногарову под руку с Александром Горчилиным (горько!). Плюс на показе появились фэшн-инфлюэнсеры Ксения Шипилова, Лена Перминова и Ксения Чилингарова, королева тру-крайма Саша Сулим и блогер-словесник Вика Чума (даешь чуму-вечеринку!).

Алена Долецкая, Рома Крихели
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Алена Долецкая, Рома Крихели
Слава Копейкин
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Слава Копейкин

Елена Гуча
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Елена Гуча 

Екатерина Минкевич
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Екатерина Минкевич

Ксения Чилингарова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Ксения Чилингарова
Мария Федорова
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Мария Федорова
Елена Крыгина
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Елена Крыгина
Татьяна Столяр
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Татьяна Столяр

Миша и Китти
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Миша и Китти

Алиса Боха
Архив пресс-службы Яндекс Маркета
Алиса Боха
Вика Чума
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Вика Чума

Игорь Андреев
Архив пресс-службы Яндекс Маркета

Игорь Андреев

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Люди:
Авдотья Александрова, Марк Эйдельштейн, Илья Хованский Никита Хованский, Рома Крихели, Александр Рогов, Алиса Боха, Вика Салават, Михаил Стацюк, Мария Миногарова, Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Данила Поляков, Елена Крыгина, Мария Федорова

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