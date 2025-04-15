Эксклюзив! Данила Поляков, Леся Кафельникова, Авдотья Александрова, Диана Коркунова, Григорий Верник: как прошел фэшн-показ Yandex Market Show?

Кажется, стилисты шоу Артем Лялькин и Руслан Фоменко перечитали «Красное и черное» Стендаля и придумали сотню вау-луков в каноничных оттенках: от черно-белого бомбера Chernim Cherno в комбо с полосатыми брюками на модели Александре Гридневе (герой обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!) до алого dollcore-платья (с акцентным зебро-ремешком!) на Лесе Кафельниковой, открывшей показ.

За кастинг от души благодарим серого кардинала продюсирования Артема Кривду! Собрал на подиуме не только моделей, но и ключевых звезд стриминговых платформ и фэшн-селебрити. Главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк разглядел из front row модного инфлюэнсера Диану Коркунову, фэшн-диву Элеонору Абрамову в плиссированной на манер Alaïa и Schiaparelli юбке (лук одобрила стилист Ксюша Смо!), а также звезду «Игр» и «Цикад» Григория Верника.

Плюс на catwalk вышли актеры Софья Лебедева и Иван Трушин, худрук Setters Саша Жаркова, идеолог модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова и — триумфальный камбэк! — легенда фэшн-индустрии Данила Поляков (теперь модель Lumpen!).