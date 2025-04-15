Эксклюзив! Данила Поляков, Леся Кафельникова, Авдотья Александрова, Диана Коркунова, Григорий Верник: как прошел фэшн-показ Yandex Market Show?

Фэшн-хайлайт апреля — показ Yandex Market Show в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной, где топ-модели и серые кардиналы индустрии примерили луки от мировых брендов А-листа, русского вау-премиума и сверхновых петербургских авангардистов. Важно! Фиксируем триумфальный модный камбэк Данилы Полякова (спойлер: теперь Lumpen team!).
Шоу открыла Леся Кафельникова
Эля Абрамова
Александр Гриднев
Yandex Market Fashion Show SS'25
Диана Коркунова
Катя Лецкая
Иван Трушин
Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Yandex Market Fashion Show SS'25
Софья Лебедева
Леся Кафельникова
Кажется, стилисты шоу Артем Лялькин и Руслан Фоменко перечитали «Красное и черное» Стендаля и придумали сотню вау-луков в каноничных оттенках: от черно-белого бомбера Chernim Cherno в комбо с полосатыми брюками на модели Александре Гридневе (герой обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!) до алого dollcore-платья (с акцентным зебро-ремешком!) на Лесе Кафельниковой, открывшей показ.
За кастинг от души благодарим серого кардинала продюсирования Артема Кривду! Собрал на подиуме не только моделей, но и ключевых звезд стриминговых платформ и фэшн-селебрити. Главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк разглядел из front row модного инфлюэнсера Диану Коркунову, фэшн-диву Элеонору Абрамову в плиссированной на манер Alaïa и Schiaparelli юбке (лук одобрила стилист Ксюша Смо!), а также звезду «Игр» и «Цикад» Григория Верника.
Плюс на catwalk вышли актеры Софья Лебедева и Иван Трушин, худрук Setters Саша Жаркова, идеолог модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова и — триумфальный камбэк! — легенда фэшн-индустрии Данила Поляков (теперь модель Lumpen!).
Авдотья Александрова
Идеолог модельного агентства Lumpen
Локация — мощь! Очень длинная проходка, 800 метров — у нас с Дианой Коркуновой (у единственных!) были каблуки, прекрасный экспириенс))) Мне выбрали платье а-ля сбежавшая Кэрри Брэдшоу, но добавили в образ панка с помощью прически, понравилось. А у модели Lumpen и моего парня Саши Гриднева был очень классный бомбер бренда Chernim Cherno — я его ещё на примерке заметила, в итоге именно в нем Саша вышел на подиум!
Но главное модное событие на шоу — по запросу Артёма Кривды мы забукировали на показ Данилу Полякова, а затем подписали Данилу в Lumpen.
Александра Жаркова в тотал-луке от петербургского бренда Chimie
Yandex Market Fashion Show SS'25
Yandex Market Fashion Show SS'25
Мастхэв шоу — деконструктивистский тренч-трансформер Arligent, сочиненный Олегом Горчаниным и Гиорги Джишкариани
Yandex Market Fashion Show SS'25
Элеонора Абрамова
Yandex Market Fashion Show SS'25
Все внимание на дикое анималистичное пальто Chernim Cherno, в которой Дмитрий Нагиев снимался для каверстори апрельского номера Собака.ru!
Yandex Market Fashion Show SS'25
Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Григорий Верник
Ирина Николаева
Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Казимир Минкевич
Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Петра Рубан
Владислав Прудников
Yandex Market Fashion Show SS'25 Backstage
Команда Yandex Market собрала на шоу главные тренды (и бренды!) весенне-летнего сезона. Говорим «да» крутейшему тренчу-трансформеру Arligent (от креативных директоров бренда Олега Горчанина и Гиорги Джишкариани!), анималистичному лео-пальто Chernim Cherno (мастхэв от кавербоя апрельского номера Собака.ru Дмитрия Нагиева!) и топовым плиссировкам muus (на подиуме примерила модель Катя Лецкая!).
Само собой, не обошлось без мировых фэшн-тяжеловесов от Yandex Ultima Market: например, Диана Коркунова выгуляла образ Margiela & Prada.
А еще визжим от появления на шоу россыпи петербургских брендов: от эко-сумок Arny Praht и культовых кросс-боди SEVA Imakebags из кожаных пэчворк-лоскутков до минимал-базы GATE31, спортшика IRNBY и кэжуал-аутдора Humanist. Плюс «Яндекс» по итогам опен-колла поддержал петербургский фэшн-андеграунд: забираем в вишлист текстильные клатчи-ракушки becentaurea, дарк-опиум-кутюр 008 с WRUSH и кожаные тотал-луки от CHIMIE (стейтмент-вещь от Саши Жарковой!).
Александра Жаркова
Кофаундер агентства Setters
Шоу – праздник наконец-то наступившей весны! Много нового, яркого, свежего. Локация вау! Ещё никто не проводил в Третьяковской галерее таких больших и масштабных мероприятий, а многие гости и вовсе оказались здесь впервые.
Горжусь тем, что была в образе от участников open call, организованного командой «Яндекса». Примерила лук от молодого петербургского бренда Chimie. В восторге от их костюма из экокожи, который очень круто сел. Суперкомфортно.
Гости показа
Фиксируем грандиозную селебрити-явку: рады увидеть горгонзолу и маракуйю нашего сердца Алену Долецкую в юбке Cloche и триумфатора «Оскара» Марка Эйдельштейна в худи нижегородского дизайнера Евгения Гусева. Во front row собрались стилисты А-листа: готическая дива Salavat Kypere, братья Илья и Никита Хованские, Лена Гуча и понтифик русской моды Александр Рогов.
Роман Маресов
Ксения Шипилова
Елена Перминова
Саша Сулим
У нас на проекте новая пара — нет, мы не про стилистов Мишу и Китти, а про главную невесту сезона Марию Миногарову под руку с Александром Горчилиным (горько!). Плюс на показе появились фэшн-инфлюэнсеры Ксения Шипилова, Лена Перминова и Ксения Чилингарова, королева тру-крайма Саша Сулим и блогер-словесник Вика Чума (даешь чуму-вечеринку!).
Слава Копейкин
Елена Гуча
Екатерина Минкевич
Татьяна Столяр
Миша и Китти
Вика Чума
Игорь Андреев
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