Rick Owens: как прошел фэшн-перформанс Рика Оуэнса и Мишель Лами в Париже?

Важно! Идея капиталистического готик-поворота пришла к Рику после сверхуспешного коллаба c Rimova — 500 алюминиевых чемоданов с отделкой из черной кожи раскупили за доли секунды. Rick Owens поддерживает панк-бум не только выпуском нормисных (ну, в понимании Рика) вещей, но и масштабированием гест-листа на шоу. Например, помимо привычных готик-стражей Salavat Kypere и Марии Миногаровой, на показе бренда теперь можно встретить и поп-диву Zivert — ее появлению на шоу, кстати, крайне возмутился ювелир и стилист в анамнезе Михаил Барышников (возможно, потому что его самого не позвали — we know).