Rick Owens: как прошел фэшн-перформанс Рика Оуэнса и Мишель Лами в Париже?

Рик Оуэнс выкручивает на максимум вайб петербургской готической расчленительницы (из неопубликованного коллаба Достоевского и Гоголя), переодевая своих фэшн-последователей в мрачные пальто-саркофаги, кожаные бодиконы-коконы и белоснежные меха из пещер одичалых. Даже база у Рика — не то, чем кажется: толстовки с капюшоном украшены скошенными полосками-жабрами из натуральной резины, кожаные бомберы дополнили подкладкой из кожи (а не из шелковой саржи или нейлона, как принято), а роль красной помады на шоу Rick Owens и вовсе взяли на себя черные линзы (ну да а что).

Плюс Рик в коллаборации с дизайнером Виктором Клавелли придумал образцовое платье-шоустоппер, сшитое из вырезанной лазером кожаной бахромы (сплетена по типу кольчуги) — в аналогичной технике созданы инопланетные сапоги из мужской коллекции.