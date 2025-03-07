Rick Owens: как прошел фэшн-перформанс Рика Оуэнса и Мишель Лами в Париже?

Патриарх подиумной дарк-готики Рик Оуэнс под руку с музой Мишель Лами взял курс на отказ от макабрического кастома в пользу коммерческих вау-продуктов (рыночек порешал) — отсюда и обилие панк-базы в коллекциях (вампирские бомберы! сумрачные рясы! худи руки-ножницы!), и постепенное превращение эпичных фэшн-перформансов в важное поп-культурное событие.
Платье-шоустоппер из кожаной бахромы-кольчуги
Нам это надо — худи с резиновыми жабрами
Дарк-кокон петербургской готической расчленительницы
Бьянка не забыта
Черный бомбер — хорошо, а даркушный бомбер с воротничком-дракулой — лучше
Мех из хижины одичалых на базе
Уже видим на фанатке дарк-ряс Анастасии Мироновой
Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года
Рик Оуэнс выкручивает на максимум вайб петербургской готической расчленительницы (из неопубликованного коллаба Достоевского и Гоголя), переодевая своих фэшн-последователей в мрачные пальто-саркофаги, кожаные бодиконы-коконы и белоснежные меха из пещер одичалых. Даже база у Рика — не то, чем кажется: толстовки с капюшоном украшены скошенными полосками-жабрами из натуральной резины, кожаные бомберы дополнили подкладкой из кожи (а не из шелковой саржи или нейлона, как принято), а роль красной помады на шоу Rick Owens и вовсе взяли на себя черные линзы (ну да а что).
Плюс Рик в коллаборации с дизайнером Виктором Клавелли придумал образцовое платье-шоустоппер, сшитое из вырезанной лазером кожаной бахромы (сплетена по типу кольчуги) — в аналогичной технике созданы инопланетные сапоги из мужской коллекции.
Пальто-гробик
Мастхэв сезона — кожаный кроп-бомбер
Если долго смотреть на плечики кожанок Рика Оуэнса, они посмотрят на тебя
Моделинг-икона Ирина Пантаева
Уже видим на готической диве Salavat Kypere
Это комбо: худи + кожаная макси-юбка с ультраглубоким разрезом
Важно! Идея капиталистического готик-поворота пришла к Рику после сверхуспешного коллаба c Rimova — 500 алюминиевых чемоданов с отделкой из черной кожи раскупили за доли секунды. Rick Owens поддерживает панк-бум не только выпуском нормисных (ну, в понимании Рика) вещей, но и масштабированием гест-листа на шоу. Например, помимо привычных готик-стражей Salavat Kypere и Марии Миногаровой, на показе бренда теперь можно встретить и поп-диву Zivert — ее появлению на шоу, кстати, крайне возмутился ювелир и стилист в анамнезе Михаил Барышников (возможно, потому что его самого не позвали — we know).
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