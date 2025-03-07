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Показы и коллекции

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Rick Owens: как прошел фэшн-перформанс Рика Оуэнса и Мишель Лами в Париже?

Патриарх подиумной дарк-готики Рик Оуэнс под руку с музой Мишель Лами взял курс на отказ от макабрического кастома в пользу коммерческих вау-продуктов (рыночек порешал) — отсюда и обилие панк-базы в коллекциях (вампирские бомберы! сумрачные рясы! худи руки-ножницы!), и постепенное превращение эпичных фэшн-перформансов в важное поп-культурное событие. 

Платье-шоустоппер из кожаной бахромы-кольчуги
Архивы пресс-служб

Платье-шоустоппер из кожаной бахромы-кольчуги

Нам это надо — худи с резиновыми жабрами
Архивы пресс-служб

Нам это надо — худи с резиновыми жабрами

Дарк-кокон петербургской готической расчленительницы
Архивы пресс-служб

Дарк-кокон петербургской готической расчленительницы

Бьянка не забыта
Архивы пресс-служб

Бьянка не забыта

Черный бомбер — хорошо, а даркушный бомбер с воротничком-дракулой — лучше
Архивы пресс-служб

Черный бомбер — хорошо, а даркушный бомбер с воротничком-дракулой — лучше

Мех из хижины одичалых на базе
Архивы пресс-служб

Мех из хижины одичалых на базе

Уже видим на фанатке дарк-ряс Анастасии Мироновой
Архивы пресс-служб

Уже видим на фанатке дарк-ряс Анастасии Мироновой 

Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года
Архивы пресс-служб

Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года

Рик Оуэнс выкручивает на максимум вайб петербургской готической расчленительницы (из неопубликованного коллаба Достоевского и Гоголя), переодевая своих фэшн-последователей в мрачные пальто-саркофаги, кожаные бодиконы-коконы и белоснежные меха из пещер одичалых. Даже база у Рика — не то, чем кажется: толстовки с капюшоном украшены скошенными полосками-жабрами из натуральной резины, кожаные бомберы дополнили подкладкой из кожи (а не из шелковой саржи или нейлона, как принято), а роль красной помады на шоу Rick Owens и вовсе взяли на себя черные линзы (ну да а что). 

Плюс Рик в коллаборации с дизайнером Виктором Клавелли придумал образцовое платье-шоустоппер, сшитое из вырезанной лазером кожаной бахромы (сплетена по типу кольчуги) — в аналогичной технике созданы инопланетные сапоги из мужской коллекции

Пальто-гробик
Архивы пресс-служб

Пальто-гробик

Мастхэв сезона — кожаный кроп-бомбер
Архивы пресс-служб

Мастхэв сезона — кожаный кроп-бомбер

Если долго смотреть на плечики кожанок Рика Оуэнса, они посмотрят на тебя
Архивы пресс-служб

Если долго смотреть на плечики кожанок Рика Оуэнса, они посмотрят на тебя

Моделинг-икона Ирина Пантаева
Архивы пресс-служб

Моделинг-икона Ирина Пантаева

Уже видим на готической диве Salavat Kypere
Архивы пресс-служб

Уже видим на готической диве Salavat Kypere

Это комбо: худи + кожаная макси-юбка с ультраглубоким разрезом
Архивы пресс-служб

Это комбо: худи + кожаная макси-юбка с ультраглубоким разрезом

Архивы пресс-служб

Важно! Идея капиталистического готик-поворота пришла к Рику после сверхуспешного коллаба c Rimova — 500 алюминиевых чемоданов с отделкой из черной кожи раскупили за доли секунды. Rick Owens поддерживает панк-бум не только выпуском нормисных (ну, в понимании Рика) вещей, но и масштабированием гест-листа на шоу. Например, помимо привычных готик-стражей Salavat Kypere и Марии Миногаровой, на показе бренда теперь можно встретить и поп-диву Zivert — ее появлению на шоу, кстати, крайне возмутился ювелир и стилист в анамнезе Михаил Барышников (возможно, потому что его самого не позвали — we know). 

Без бахромы никуда!
Архивы пресс-служб

Без бахромы никуда!

Архивы пресс-служб
Ряса монахини ордена Иосифа Бродского
Архивы пресс-служб

Ряса монахини ордена Иосифа Бродского

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