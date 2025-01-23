Rick Owens: как прошло шоу Рика Оуэнса и Мишель Лами в Токийском дворце в Париже?

«Италия — это место, где я творю». Новое номад-шоу Rick Owens посвящено людям Конкордии — промышленного города в Италии, где Рик Оуэнс отшивает свой макабрический готик-шик, останавливаясь в отеле по соседству с производством («в номере серийного убийцы без излишеств»), а то и вовсе засыпая на фабричном диване.
Фэшн-гид по макабрическому ворквиру: ожерелья из коровьего меха, каучуковые топы с толстовками (как и прежде, созданы в коллабе с гуру латекса Матисс ди Маджио!), а также брюки, рубашки и сумки, сшитые из выбеленной кожи аллигатора. Часть аскетичной готики на шоу Рик списал с самого себя: например, кроп-свитера из овечьей шерсти (поддерживаем тренд на укороченно-приталенные силуэты!) и теплые кальсоны, которые дизайнер полюбил после переезда в Париж из Лос-Анджелеса в 2003 году. «Вначале зимы были трудными. Я не ношу нижнее белье, так что меня выручило термобелье».
Главный мастхэв мужской коллекции Rick Owens FW'25 — инопланетные сапоги из чешуйчатой бахромы (уже представляем на Salavat Kypere и леших из рассказов Аллы Горбуновой!), созданные в коллаборации с дизайнером Виктором Клавелли: в них модели героически прошагали под полифоничный микс «Heroes» Дэвида Боуи.
И да, во front разглядели FKA Twigs, рэпера Дона Толивера и мать-основательницу KM20 Ольгу Карпуть, появившуюся в фирменных ботильонах-копытцах Rick Owens, платье Ottolinger и плаще Laura Andraschko.
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