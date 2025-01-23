Rick Owens: как прошло шоу Рика Оуэнса и Мишель Лами в Токийском дворце в Париже?

Главный мастхэв мужской коллекции Rick Owens FW'25 — инопланетные сапоги из чешуйчатой бахромы (уже представляем на Salavat Kypere и леших из рассказов Аллы Горбуновой!), созданные в коллаборации с дизайнером Виктором Клавелли: в них модели героически прошагали под полифоничный микс «Heroes» Дэвида Боуи.

И да, во front разглядели FKA Twigs, рэпера Дона Толивера и мать-основательницу KM20 Ольгу Карпуть, появившуюся в фирменных ботильонах-копытцах Rick Owens, платье Ottolinger и плаще Laura Andraschko.