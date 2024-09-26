Как прошел показ Сhloe в Париже?

It-кейпы из осенне-зимней коллекции трансформировались в велюровые и кожаные бомберы с объемными рукавами-буфами, феминные ворквир-куртки (носим поверх флористических ретро-купальников) и расклешенные плащи. Понимая непредсказуемость летнего сценария (и всевозможные погодные твисты), вместе с верхней одеждой Камали сочинила воздушные платья в стиле ампир, снабдив их асимметричными юбками-баллонами, вязаные крючком боди-комбинезоны и купальники с фламинго.

Пока Миучча Прада под руку с Рафом Симонсом голосуют за очки-панамы и очки-бабочки, глава Chloe остается в стороне от окулярного авангарда, предпочитая арт-оправам массивные квадратные очки в духе 70-х. И стилизует их с бохо-кулонами (при желании найдутся на Уделке!) и массивными серьгами-ракушками.