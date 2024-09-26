Как прошел показ Сhloe в Париже?

Чемена Камали продолжает экспериментировать с шифоном, оборками и кружевом и настойчиво следует бохо-вектору, взятому в прошлом, дебютном, показе Chloe. Несмотря на явные самоаллюзии коллекция — не попытка сыграть на предыдущем успехе, а гармоничное продолжение начатой в осенне-зимнем сезоне истории. Смотрим второй (спойлер: удачный!) показ Chloe под руководством Чемены Камали и фиксируем главные хайлайты.
Пижамкор 2.0! Следующим летом Чемена Камали предлагает переодеться из домашних костюмов (носили не снимая в этом году) в ретро-панталоны, ночные рубашки и сорочки. Не спешим расставаться с кружевом — продолжаем носить комбинации с ажурной отделкой и запасаемся прозрачными бельевыми топами, пасторальными блузами и микро-юбками из шифона. По примеру Камали жонглируем всеми оттенками пастели — в прошлогоднюю палитру с персиковым, приглушенным хаки и небесным дизайнер замешала молочно-фисташковый, лимонный и черничный, добавив к ним старомодный (в лучшем смысле слова) цветочный принт.
It-кейпы из осенне-зимней коллекции трансформировались в велюровые и кожаные бомберы с объемными рукавами-буфами, феминные ворквир-куртки (носим поверх флористических ретро-купальников) и расклешенные плащи. Понимая непредсказуемость летнего сценария (и всевозможные погодные твисты), вместе с верхней одеждой Камали сочинила воздушные платья в стиле ампир, снабдив их асимметричными юбками-баллонами, вязаные крючком боди-комбинезоны и купальники с фламинго.
Пока Миучча Прада под руку с Рафом Симонсом голосуют за очки-панамы и очки-бабочки, глава Chloe остается в стороне от окулярного авангарда, предпочитая арт-оправам массивные квадратные очки в духе 70-х. И стилизует их с бохо-кулонами (при желании найдутся на Уделке!) и массивными серьгами-ракушками.
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