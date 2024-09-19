Prada: как прошел главный показ Недели моды в Милане?

Хедлайнеры Недели моды в Милане — синьора Миучча и Раф Симонс, которые на шоу Prada возвращают нам ретро-футуризм 1960-х в комбо с дресс-кодом лучших рейвов 2010-х (на базе внушительного самоцитирования прадовских фэшн-архивов!).
Гротескные гигалюверсы на юбках, киндзадза-панамы с линзами и обилие серебристого металлика с кружками-зеркалами на платьях — нет, это не оммаж набирающей обороты эстетике Y3K и не работы Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, а прадовское подиумное прочтение ретро-футуризма. Из 1960-х к нам возвращаются мини-юбки, мондриановский колорблок (миксуем красный с синим, желтым и оранжевым!) и авангардные аксессуары — НЛО-панамки и купальные шапочки со встроенными линзами, а также и очки, повторяющие форму бабочек, защитных космических линз (для бесконечных космических путешествий имени Роберта Шекли!) и даже кирпичей Фальконье.
Вайб ретро-шестидесятых синонимичен нарядам рейверов из 2010-х, откуда Миучча Прада цитирует собственные культовые дерби Microsole на джутовой подошве (Prada SS'11) и мэри-джейны с прорезиненным мысом (Prada FW'12). Плюс не отказывается от остромодного фэшн-эффекта trompe-l'œil, прорисовывая меховые воротнички на жакетах и кожаные ремешки на офискорных брюках (последние, кстати, советует носить с высокими сапогами-казаками). Подпоясываем сумки и колготки в лапшичку, запасаемся клеткой аргайл и запоминаем главное стайлинг-комбо следующего сезона — надеваем нарядное платье вместе с ярко-кислотной ветровкой (тренд уже подхвачен Burberry и No21!).
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