Prada: как прошел главный показ Недели моды в Милане?

Гротескные гигалюверсы на юбках, киндзадза-панамы с линзами и обилие серебристого металлика с кружками-зеркалами на платьях — нет, это не оммаж набирающей обороты эстетике Y3K и не работы Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, а прадовское подиумное прочтение ретро-футуризма. Из 1960-х к нам возвращаются мини-юбки, мондриановский колорблок (миксуем красный с синим, желтым и оранжевым!) и авангардные аксессуары — НЛО-панамки и купальные шапочки со встроенными линзами, а также и очки, повторяющие форму бабочек, защитных космических линз (для бесконечных космических путешествий имени Роберта Шекли!) и даже кирпичей Фальконье.