Prada, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace: ретроспектива недели моды в Милане

На миланском шоу Prada синьора Миучча и Раф Симмонс возвращают костюмный монохром 1940-х, при этом не отказывая себе в ярких слингбэках, тюле и кокеткорных бантиках. На выходе получается деконструктивистский ladylike, в котором маскулинный фасад скрывает более уязвимую феминную фэшн-часть.

Если летом будем носить яркие купальные шапочки, то зимой — цветные пушистые фуражки. Меняем короткие перчатки на спортивные рукавички, а яркие лакоходы — на тяжеловесные кожаные сапоги. Фиксируем новости фэшн-колористики: сочетаем голубой с глубоким фиолетовым, а серебро с зеленым. Помним про главный аксессуарный стайлинг-трюк — носим сумки на ремне-браслете (у локотка!), трогательно прижимая руку к сердцу (как тебе такое, Пэт Богуславски?)