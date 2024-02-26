Prada, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace: ретроспектива недели моды в Милане

Главные выводы отгремевшей недели моды в Милане: запасаемся пушистыми фуражками и яркими слингбэками Prada, ловим плетеный рыбоклатч Bottega Veneta, с подачи Jil Sander возвращаем в фэшн-обиход кобальтовый и раздаем модный оптимизм в свитерах-смайликах Moschino.
На миланском шоу Prada синьора Миучча и Раф Симмонс возвращают костюмный монохром 1940-х, при этом не отказывая себе в ярких слингбэках, тюле и кокеткорных бантиках. На выходе получается деконструктивистский ladylike, в котором маскулинный фасад скрывает более уязвимую феминную фэшн-часть.
Если летом будем носить яркие купальные шапочки, то зимой — цветные пушистые фуражки. Меняем короткие перчатки на спортивные рукавички, а яркие лакоходы — на тяжеловесные кожаные сапоги. Фиксируем новости фэшн-колористики: сочетаем голубой с глубоким фиолетовым, а серебро с зеленым. Помним про главный аксессуарный стайлинг-трюк — носим сумки на ремне-браслете (у локотка!), трогательно прижимая руку к сердцу (как тебе такое, Пэт Богуславски?)
На место фэшн-эксцентрики Алессандро Микеле приходит едва прикрытый (пайетками и тюлем!) минимализм Сабато де Сарно: приталеные жакеты (в таком на подиум вышла Анастасия Россолович, второй раз подряд открывающая шоу Gucci), оверсайз-бушлаты и тюлевые комбинации. Под них подбираем широкие сапоги до колена либо рыбацкие ботфорты, альтернатива: ретро-лоферы на высокой платформе из прошлой коллекции Сарно. Меняем багеты на сумки-полумесяцы (такие, например, есть у нас дома у Arny Praht) или на геометричные клатчи-косметички.
Bottega Veneta
У Маттье Блази в Bottega Veneta всюду тлеют пожары: от выжженного сет-дизайна с кактусами из муранского стекла и табуретками-ящиками Ле Корбюзье до огненно-оранжевых тонов в одежде: носим платья с бахромой, пэчворк-шубы с рубашками, надетыми в несколько слоев (c приподнятыми воротничками!), мастерим сложносочиненные драпировки из булавок (аксессуар-мастхэв сезона, заверенный Proenza Schouler и Margiela), небрежно закидываем за плечо яркий галстук и держим в руках плетеную рыбку-клатч.
Jil Sander
Jil Sander возвращает нам кобальтовый: вместе с ним берем в следующую осень (а то и в наступающую весну) кейпы-покрывала, пуховики-матрасы, косынки-бусы, чепчики (куда без них!) из страз, массивные серьги-лепестки и длинноволосые клатчи. Главное фэшн-напутствие от бренда — меньше прямоугольных силуэтов и больше овально-округлых форм, дающих искомое ощущение комфорта. Важный стайлинг-трюк с показа — не продеваем массивную сережку-лепесток в мочку, а цепляем за ухо на манер каффа.
В новой коллекции для Fendi у Кима Джонса как никогда много стайлинг затей: свитеры, надетые поверх пиджака, щедрая палитра цветных колготок (от кобальтового до оливкового), стейтмент колье поверх бадлонов и даже соло-митенки. Животрепещущая тема драпировок раскрыта сет-дизайном и художественно сморщенными джемперами, тренд рабочих курток, заданный Prada, поддержан близким к идеалу вариантом из синего лака кракле, вездесущие юбки из тюля тоже на месте.
Moschino
Фэшн-дебют сезона — аргентинец Адриан Аппиолаза (выпускник Saint Martins и ценный кадр Фиби Файло и Миуччи Прады) в роли креативного директора Moschino, отказавшийся от фэшн-шапито Джереми Скотта в пользу спокойного изучения архивов Франко Москино: иронизирует над наследием Chanel (с жемчужными нитями и твидовыми жакетами), пускает по подиуму шляпки-кораблики, предлагает носить ковбойские шляпы (дайте две) и возвращает гранд-горошковый паттерн.
Blumarine
В кресле креативного директора Blumarine Уолтер Кьяппони, сменивший Николу Броньяно, променял присущий последние годы бренду y2k-вайб на flowercore-сорочки, леопардовые колготки, тюлевые комбинации и несуразную обувь, а прежний модный концепт — на вневременную, но тусклую гардеробную базу.
Diesel
Любуемся деним-рваниной Гленна Мартенса из новой коллекции Diesel. Пятна, потертости, дыры, свалявшийся мех и главный фэшн-хореограф сезона Пэт Богуславски в роли модели — главные хайлайты шоу.
Ferragamo
Винный, болотный, беж, охра, готический чёрный и кроваво-красная чешуя — образцовая fall-палитра для монохромных луков от Ferragamo (в комбо с тоутами под мышкой, бахромой и вездесущими свиферами!).
Versace
Versace вместе с Джиджи Хадид и Софьей Стейнберг на подиуме раздает ультрафеминную сексуальность (в духе офисных сирен!): в полупрозрачных рубашках из дарк-тюля, ультракоротких шортах, платьях с гранд-разрезами и в несгибаемых корсетных бодиконах (Энн Хэтэуэй не удалось в них присесть даже при фэшн-поддержке Донателла Версаче).
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