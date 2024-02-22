Фуражки, сапоги и бантики: как прошел показ Prada?

На миланском шоу Prada синьора Миучча и Раф Симмонс возвращают костюмный монохром 1940-х, при этом не отказывая себе в ярких слингбэках, тюле и кокеткорных бантиках. На выходе получается деконструктивистский ladylike, в котором маскулинный фасад скрывает более уязвимую феминную фэшн-часть.
В осенне-зимней коллекции Prada мэтчит офискор и кокеткор в одном луке — сзади нарочито суровых стейтмент-пальто и шерстяных мидакси прячется феминный воздушный атлас, а под плечистыми пиджаками — накрахмаленные платья с бантиками. Прямолинейные платья сшиты как будто из отживших тюлевых занавесок — выгуливаем их с косухами, хардкорными кожаными плащами и преппи-бомберами.
Если летом будем носить яркие купальные шапочки, то зимой — цветные пушистые фуражки. Меняем короткие перчатки на спортивные рукавички, а яркие лакоходы — на тяжеловесные кожаные сапоги. Не отказываем себе в мехах и разноцветных слингбэках. Фиксируем новости фэшн-колористики: сочетаем голубой с глубоким фиолетовым, а серебро с зеленым. Вместе с Линой Емельяновой, Alyosi и Таней Чурбановой, вышедшими на Prada-подиум, помним про главный аксессуарный стайлинг-трюк — носим сумки на ремне-браслете (у локотка!), трогательно прижимая руку к сердцу (как тебе такое, Пэт Богуславски?).
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