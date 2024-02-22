Gucci: как прошел миланский показ Сабато де Сарно?

На место фэшн-эксцентрики Алессандро Микеле приходит едва прикрытый (пайетками и тюлем!) минимализм: приталеные жакеты (в таком на подиум вышла Анастасия Россолович, второй раз подряд открывающая шоу Gucci), оверсайз-бушлаты и тюлевые комбинации. Под них подбираем широкие сапоги до колена либо рыбацкие ботфорты, альтернатива: ретро-лоферы на высокой платформе из прошлой коллекции Сарно. Меняем багеты на сумки-полумесяцы (такие, например, есть у нас дома у Arny Praht) или на геометричные клатчи-косметички.