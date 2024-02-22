Gucci: как прошел миланский показ Сабато де Сарно?

В осенне-зимней коллекции новый креативный директор Сабато де Сарно продолжает переизобретать фэшн-код Gucci — впрочем, делая акцент на колористике и аксессуарной линейке вместо работы с силуэтами.
На место фэшн-эксцентрики Алессандро Микеле приходит едва прикрытый (пайетками и тюлем!) минимализм: приталеные жакеты (в таком на подиум вышла Анастасия Россолович, второй раз подряд открывающая шоу Gucci), оверсайз-бушлаты и тюлевые комбинации. Под них подбираем широкие сапоги до колена либо рыбацкие ботфорты, альтернатива: ретро-лоферы на высокой платформе из прошлой коллекции Сарно. Меняем багеты на сумки-полумесяцы (такие, например, есть у нас дома у Arny Praht) или на геометричные клатчи-косметички.
На смену винному Rossa Ancora из летней коллекции приходит зеленый Gucci Rotten — сочетаем его с горчичным, бордовым и шоколадным (и даже с ядовито-лаймовым!). Помним про небесно-голубой и розовый, которые носим под нюдовые тренчи, разноцветные трикотажные кардиганы и стейтмент-колье (вместе с массивными браслетами забираем их в следующий сезон!).
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