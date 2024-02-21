Свитеры поверх пиджаков, две сумки в одни руки и футляры-леденцы: как прошел показ Fendi?

Гранд-драпировки, сложносочиненный стайлинг и футляр для чупа-чупса — краткий пересказ миланского шоу Кима Джонса, показавшего осенне-зимнюю коллекцию Fendi
В новой коллекции для Fendi у Кима Джонса как никогда много стайлинг затей: свитеры, надетые поверх пиджака, щедрая палитра цветных колготок (от кобальтового до оливкового), стейтмент-колье поверх бадлонов и даже соло-митенки. Примеряем боди вместо водолазок, носим по две сумки в одной руке (double bagging все еще с нами!) и присматриваемся к новой фэшн-ключнице в виде футляра для чупа-чупса.
Животрепещущая тема драпировок раскрыта сет-дизайном и художественно сморщенными джемперами. Тренд рабочих курток, заданный Prada, поддержан близким к идеалу вариантом из синего лака кракле. Вездесущие юбки из тюля тоже на месте, как и тренд на античность, спустившийся до ready-to-wear из кутюра (отработан при помощи греческих профилей на багетах).
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