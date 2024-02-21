Свитеры поверх пиджаков, две сумки в одни руки и футляры-леденцы: как прошел показ Fendi?

В новой коллекции для Fendi у Кима Джонса как никогда много стайлинг затей: свитеры, надетые поверх пиджака, щедрая палитра цветных колготок (от кобальтового до оливкового), стейтмент-колье поверх бадлонов и даже соло-митенки. Примеряем боди вместо водолазок, носим по две сумки в одной руке (double bagging все еще с нами!) и присматриваемся к новой фэшн-ключнице в виде футляра для чупа-чупса.