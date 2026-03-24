Массивные браслеты — ювелирный хит весны! Вот 16 весомых доказательств

Фиксируем прайм-эру гигантоманских украшений и доказываем ее громоздкими жемчужными ретро-колье Valentino, многоярусными серьгами с кристаллами Givenchy и натуралистичными перстнями-улитками Schiaparelli. А на сторону акцентных браслетов бодро встали худруки Loewe, сочинив фантазийные украшения из псевдоволос (реверанс Марго Робби и сестрам Бронте!), увесистые цепи и металлик-завитушки. Мы в свою очередь не отстаем и на правах ювелирных энтузиастов показываем 16 лучших браслетов, которые помогут торжественно выйти из зимней фэшн-спячки.
Ювелиры Yana решили не мелочиться и выстроил шесть гранд-опалов в солидную шеренгу и окружили их 2578 бриллиантовыми бусинами (тот самый случай, когда больше значит больше!)
Браслет Sutra Jewels, Mercury, цена по запросу
Встраиваемся в тренд на 1920-е и следом за платьями-флэпперами примеряем ар-деко-браслеты рук индийских ювелиров Арпиты и Дивьяншу Навхли (с 2008 года успели пополнить драгоценностями Sutra Jewels шкатулки Мишель Обамы, Тейлор Свифт и Леди Гаги!)
Браслет Chamovskikh, цена по запросу
До жары пока далеко, поэтому смотрим, как филигранно плавится белое золото с каплями огненного рубина
Браслет Parure Atelier, 11 338 100 руб.
Нежнее объятий запястья обвивают хитросплетения драгоценного плюща Parure Atelier (ласковыми листьями из бриллиантов и шпинели!)
Браслет Roman Nikonov, 7 280 000 руб.
Уральская Царевна Змея примерила изумрудную тиару-грушу и свилась в многокаратный браслет Roman Nikonov из 127 бриллиантов и белого золота
Браслет Сluev, цена по запросу
Пухлый морганит весом 13,36 карат развалился на перине из бриллиантов и сапфиров Сluev (завидуем и хотим так же!)
Браслет из белого золота венчает композиция в виде лавровых ветвей из круглых бриллиантов, дополненных белыми жемчужинами в четыре ряда
Браслет Liza Borzaya, 3 360 000 руб.
Ювелир Елизавета Бозунова апгрейднула мейнстримный дутый браслет из смолы до уровня fine jewelry — пересочинила украшение из натурального янтаря и короновала солидным турмалином
Браслет MIUZ Diamonds, 1 709 550 руб.
Следом за Елизаветой Боярской, которая совсем недавно стала официальным амбассадором и героиней весенней кампании ювелирного дома, сияем в отблесках звездного браслета с 932 (!) бриллиантами
Браслет Feliksov Diamonds, 1 093 750 руб.
Перформативное чтение — out, демонстративное живописание — in: помогаем раскрыться своей арт-субличности за счет браслета-карандаша из розового золота Feliksov Diamonds (против ластика из рубинов любая ошибка бессильна!)
Браслет Style Avenue, 750 000 руб.
«Встаньте, дети, встаньте в круг!» на ювелирном звучит так: 210 сапфиров держатся за руки в окружении 1416 цаворитов-малышей
Браслет Russkaya Skazka, 450 000 руб.
Лучший оберег от двуличных тюбиков — серебряный ретро-браслет с двуликой камеей (ручная резка на изумрудном агате!)
Браслет RS 1912 «Русские самоцветы», 449 900 руб.
Что общего у ювелиров RS 1912 «Русские самоцветы» и Миуччи Прада? Все они сошлись во мнении, что без сине-бордового колорблока в этом году не обойтись (великие умы мыслят одинаково!)
Браслет Letters&Stones, 200 000 руб.
На случай важных переговоров забираем ювелирную палочку-выручалочку — когтистые браслеты Letters&Stones (серебряные, инкрустированные муассанитами и задиристые!), которые помогут подколоть собеседника в нужный момент
Браслет Pianegonda, Poison Drop, 129 900 руб.
Итальянские jewelry-авангардисты Pianegonda на протяжении 30 лет создают архитектурные украшения с космическими отсылками, которые поселились в шкатулках главных А-листеров — от Дженны Ортега до Кэмерон Диаз и Пенелопы Круз. Футуристичный браслет — не исключение: напоминает то ли пояса астероидов, то ли движение небесных тел по орбите более крупного соседа, то ли фантазийную драгоценность из шкатулки Плавалагуны
Браслет Swarovski x Ariana Grande, AllTime, 38 900 руб.
Закрученный браслет-спираль с кристаллами и жемчужиной Swarovski вдохновлен формой скрипичного ключа, а мы не можем развидеть витиеватые узоры с той самой короны Волшебницы Глинды
