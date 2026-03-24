Массивные браслеты — ювелирный хит весны! Вот 16 весомых доказательств

Фиксируем прайм-эру гигантоманских украшений и доказываем ее громоздкими жемчужными ретро-колье Valentino, многоярусными серьгами с кристаллами Givenchy и натуралистичными перстнями-улитками Schiaparelli. А на сторону акцентных браслетов бодро встали худруки Loewe, сочинив фантазийные украшения из псевдоволос (реверанс Марго Робби и сестрам Бронте!), увесистые цепи и металлик-завитушки. Мы в свою очередь не отстаем и на правах ювелирных энтузиастов показываем 16 лучших браслетов, которые помогут торжественно выйти из зимней фэшн-спячки. 

Браслет Yana, 19 800 000 руб. Ювелиры Yana решили не мелочиться и выстроил шесть гранд-опалов в солидную шеренгу и окружили их 2578 бриллиантовыми

Браслет Sutra Jewels, Mercury, цена по запросу Встраиваемся в тренд на 1920-е и следом за платьями-флэпперами примеряем ар-деко-браслеты рук индийских

Браслет Chamovskikh, цена по запросу До жары пока далеко, поэтому смотрим, как филигранно плавится белое золото с каплями огненного рубина

Браслет Parure Atelier, 11 338 100 руб. Нежнее объятий запястья обвивают хитросплетения драгоценного плюща Parure Atelier (ласковыми листьями из

Браслет Roman Nikonov, 7 280 000 руб. Уральская Царевна Змея примерила изумрудную тиару-грушу и свилась в многокаратный браслет Roman Nikonov из 127

Браслет Сluev, цена по запросу Пухлый морганит весом 13,36 карат развалился на перине из бриллиантов и сапфиров Сluev (завидуем и хотим так же!)

Браслет Posie, 5 880 200 руб. Браслет из белого золота венчает композиция в виде лавровых ветвей из круглых бриллиантов, дополненных белыми

Браслет Liza Borzaya, 3 360 000 руб. Ювелир Елизавета Бозунова апгрейднула мейнстримный дутый браслет из смолы до уровня fine jewelry — пересочинила

Браслет MIUZ Diamonds, 1 709 550 руб. Следом за Елизаветой Боярской, которая совсем недавно стала официальным амбассадором и героиней весенней

Браслет Feliksov Diamonds, 1 093 750 руб. Перформативное чтение — out, демонстративное живописание — in: помогаем раскрыться своей арт-субличности за

Браслет Style Avenue, 750 000 руб. «Встаньте, дети, встаньте в круг!» на ювелирном звучит так: 210 сапфиров держатся за руки в окружении 1416

Браслет Russkaya Skazka, 450 000 руб. Лучший оберег от двуличных тюбиков — серебряный ретро-браслет с двуликой камеей (ручная резка на изумрудном

Браслет RS 1912 «Русские самоцветы», 449 900 руб. Что общего у ювелиров RS 1912 «Русские самоцветы» и Миуччи Прада? Все они сошлись во мнении, что без

Браслет Letters&Stones, 200 000 руб. На случай важных переговоров забираем ювелирную палочку-выручалочку — когтистые браслеты Letters&Stones

Браслет Pianegonda, Poison Drop, 129 900 руб. Итальянские jewelry-авангардисты Pianegonda на протяжении 30 лет создают архитектурные украшения с

Браслет Swarovski x Ariana Grande, AllTime, 38 900 руб. Закрученный браслет-спираль с кристаллами и жемчужиной Swarovski вдохновлен формой скрипичного

