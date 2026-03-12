Платья-флэпперы, аутдор-кейпы и скандинавские свитеры: собрали 9 главных трендов с Недель моды

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и готовимся носить все тренды с отгремевших показов — вот девять супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от ар-деко платьев из 1920-х до пестрых тартан-пальто и меховых бурок!), которые будут с нами как минимум еще год.
Мех
После летней передышки готовимся снова впадать в fur-безумие: Миучча Прада припасла для нас каракулевые пальто, Кэтрин Гольштейн из Khaite сочинила плечистые кроп-шубы (с брошью-розой!), а Рик Оуэнс в бренде имени себя решил не мелочиться и показал кучерявое нечто внушительных размеров. При желании отрабатываем тренд уже сейчас с помощью юбок-овечек Chloe или жаккардовых жакетов с пушистой отделкой Nina Ricci.
Платья-флэпперы
Ключевая особенность платьев в стиле 1920-х — силуэт, напоминающий прямоугольник. От даже намека на талию в этом сезоне решили отказаться худрук Chanel Матье Блази (показал целую плеяду флэпперов, расшитых цветочными аппликациями, украшенных кружевом и объемными астрами!), Миучча Прада (сразу в двух своих брендах!), Алессандро Дель Аква из N°21 (отшил платья из шифона и украсил их драпировкой на бедрах) и Питер Коппинг из Lanvin (дополнил прозрачные платья ручной вышивкой и контрастной комбинацией с многослойным подолом).
Клетка
Главная клетка сезона FW'26 — классический тартан. Пока в Chanel и Louis Vuitton советуют носить принт в тотал-луке, Чемена Камали из Chloe рекомендует к осени обзавестись акцентным пальто (а еще лучше — с шарфом в тон!), а в Loewe показывают, как превратить тот самый шарф в сложносочиненный топ-бандо.
Заниженная талия
Чем выше цены в люксе, тем ниже спускаются брюки и юбки на подиумах Chanel, Courreges и Marni. А особо смелые (и дисциплинированные!) могут примерить супернизкую посадку в тандеме с кроп-топами (как на шоу N°21) и укороченными кожаными куртками (стайлинг-трюк с показа Miu Miu).
Гранд-плечи
Вот такой ширины, вот такой ужины — нет, мы не про каравай, а про соотношение плеч и талии на осенне-зимних Неделях моды. И если плечистыми жакетами и пальто мало кого могут удивить, то вот кавказским меховым буркам Louis Vuitton и вязаным пелеринам Rick Owens это явно удалось. Еще из необычного увидели будто надувные блузы с эполетами Mugler и укороченные бушлаты с макси-рукавами Khaite.
Скандинавские свитеры
Уютный après-ski трикотаж спустился со склонов на подиумы (а туда они добрались из норвежских деревушек, где мастерицы вязали свитеры с узорами для мужей-рыбаков!). Для поддержания скандинавского фэшн-хюгге берем пример с Altuzarra и миксуем джемпер с лаконичной дубленкой и базовыми джинсами. Для эклектичного лука подсматриваем стайлинг-трюки на подиумах McQueen и Balenciaga — с их одобрения сочетаем кардиганы и пуловеры с панковскими скинни из кожи или офискорным комбо рубашки и галстука.
Аутдор
Если вы, как и дизайнеры, пока не определились куда вам — в офис или в горы — то эти фэшн-комбо для вас. В Marni отшили платье-футляр с рукавами-фонариками из технологичного нейлона (и дополнили вау-гибридами сапог и кроссовок!), в Louis Vuitton сочинили алый кейп-дождевик, в Jean Paul Gaultier вырастили внебрачного ребенка фрачной рубашки и ветровки, а в Loewe предложили отказаться от головных уборов в пользу аутдорных капюшонов.
Леопардовый принт
Дамы и господа, он! Леопардовый принт вернулся на подиумы, на время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам. Пятнистые миди-юбки Jil Sander (единственная вещь с принтом на показе!), плюшевые пальто Celine, дикие ladylike-двойки Jacquemus и водолазки Acne Studios — весомое доказательство того, что леопард great again.
Фиолетовый
Пожалуй, один из самых упрямых оттенков, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир виноградных туник Chloe, полупрозрачных индиго-платьев со шнуровкой (важный микротренд осенне-зимнего сезона!) Ferragamo, аметистовых жакетов Jil Sander и баклажановых кожаных юбок Burberry,
Комментарии (0)