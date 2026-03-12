Платья-флэпперы, аутдор-кейпы и скандинавские свитеры: собрали 9 главных трендов с Недель моды

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и готовимся носить все тренды с отгремевших показов — вот девять супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от ар-деко платьев из 1920-х до пестрых тартан-пальто и меховых бурок!), которые будут с нами как минимум еще год. 

Мех

Miu Miu FW'26

Balenciaga FW'26

Loewe FW'26

Khaite FW'26

Schiaparelli FW'26

Chloe FW'26

N°21 FW'26

Rick Owens FW'26

Nina Ricci FW'26

После летней передышки готовимся снова впадать в fur-безумие: Миучча Прада припасла для нас каракулевые пальто, Кэтрин Гольштейн из Khaite сочинила плечистые кроп-шубы (с брошью-розой!), а Рик Оуэнс в бренде имени себя решил не мелочиться и показал кучерявое нечто внушительных размеров. При желании отрабатываем тренд уже сейчас с помощью юбок-овечек Chloe или жаккардовых жакетов с пушистой отделкой Nina Ricci. 

Платья-флэпперы

Chanel FW'26

Miu Miu FW'26

Lanvin FW'26

Celine FW'26

Ferragamo FW'26

Prada FW'26

N°21 FW'26

Ключевая особенность платьев в стиле 1920-х — силуэт, напоминающий прямоугольник. От даже намека на талию в этом сезоне решили отказаться худрук Chanel Матье Блази (показал целую плеяду флэпперов, расшитых цветочными аппликациями, украшенных кружевом и объемными астрами!), Миучча Прада (сразу в двух своих брендах!), Алессандро Дель Аква из N°21 (отшил платья из шифона и украсил их драпировкой на бедрах) и Питер Коппинг из Lanvin (дополнил прозрачные платья ручной вышивкой и контрастной комбинацией с многослойным подолом). 

Клетка

Chloe FW'26

Chanel FW'26

Louis Vuitton FW'26

Loewe FW'26

Dries Van Noten FW'26

Rabanne FW'26

Главная клетка сезона FW'26 — классический тартан. Пока в Chanel и Louis Vuitton советуют носить принт в тотал-луке, Чемена Камали из Chloe рекомендует к осени обзавестись акцентным пальто (а еще лучше — с шарфом в тон!), а в Loewe показывают, как превратить тот самый шарф в сложносочиненный топ-бандо. 

Заниженная талия

Tom Ford FW'26

Miu Miu FW'26

Chanel FW'26

Courreges FW'26

N°21 FW'26

Marni FW'26

Чем выше цены в люксе, тем ниже спускаются брюки и юбки на подиумах Chanel, Courreges и Marni. А особо смелые (и дисциплинированные!) могут примерить супернизкую посадку в тандеме с кроп-топами (как на шоу N°21) и укороченными кожаными куртками (стайлинг-трюк с показа Miu Miu). 

Гранд-плечи

Bottega Veneta FW'26

Mugler FW'26

Chloe FW'26

Louis Vuitton FW'26

Rick Owens FW'26

Lanvin FW'26

Khaite FW'26

Вот такой ширины, вот такой ужины — нет, мы не про каравай, а про соотношение плеч и талии на осенне-зимних Неделях моды. И если плечистыми жакетами и пальто мало кого могут удивить, то вот кавказским меховым буркам Louis Vuitton и вязаным пелеринам Rick Owens это явно удалось. Еще из необычного увидели будто надувные блузы с эполетами Mugler и укороченные бушлаты с макси-рукавами Khaite. 

Скандинавские свитеры 

Altuzarra FW'26

McQueen FW'26

Dries Van Noten FW'26

Jean Paul Gaultier FW'26

Balenciaga FW'26

Loewe FW'26

Уютный après-ski трикотаж спустился со склонов на подиумы (а туда они добрались из норвежских деревушек, где мастерицы вязали свитеры с узорами для мужей-рыбаков!). Для поддержания скандинавского фэшн-хюгге берем пример с Altuzarra и миксуем джемпер с лаконичной дубленкой и базовыми джинсами. Для эклектичного лука подсматриваем стайлинг-трюки на подиумах McQueen и Balenciaga — с их одобрения сочетаем кардиганы и пуловеры с панковскими скинни из кожи или офискорным комбо рубашки и галстука. 

Аутдор

Marni FW'26

Louis Vuitton FW'26

Loewe FW'26

Prada FW'26

Jean Paul Gaultier FW'26

Simone Rocha FW'26

Если вы, как и дизайнеры, пока не определились куда вам — в офис или в горы — то эти фэшн-комбо для вас. В Marni отшили платье-футляр с рукавами-фонариками из технологичного нейлона (и дополнили вау-гибридами сапог и кроссовок!), в Louis Vuitton сочинили алый кейп-дождевик, в Jean Paul Gaultier вырастили внебрачного ребенка фрачной рубашки и ветровки, а в Loewe предложили отказаться от головных уборов в пользу аутдорных капюшонов. 

Леопардовый принт

Jil Sander FW'26

Celine FW'26

Nina Ricci FW'26

Prada FW'26

Jacquemus FW'26

Acne Studios FW'26

Дамы и господа, он! Леопардовый принт вернулся на подиумы, на время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам. Пятнистые миди-юбки Jil Sander (единственная вещь с принтом на показе!), плюшевые пальто Celine, дикие ladylike-двойки Jacquemus и водолазки Acne Studios — весомое доказательство того, что леопард great again. 

Фиолетовый

Loewe FW'26

Chloe FW'26

Ferragamo FW'26

Burberry FW'26

Jil Sander FW'26

Isabel Marant FW'26

Пожалуй, один из самых упрямых оттенков, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир виноградных туник Chloe, полупрозрачных индиго-платьев со шнуровкой (важный микротренд осенне-зимнего сезона!) Ferragamo, аметистовых жакетов Jil Sander и баклажановых кожаных юбок Burberry, 

