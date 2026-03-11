Елизавета Боярская стала сверхновым официальным амбассадором MIUZ Diamonds

Гранд-новость весны и драгоценный match made in heaven — прима МДТ Елизавета Боярская стала официальным амбассадором ювелирного дома и героиней весенней кампании MIUZ Diamonds, появившись в квантовом сиянии коллекционных многокаратников.
Мы знаем Елизавету Боярскую как кинодиву, звезду МДТ и автора хтонического театрального сольника «Сны о страсти и смерти» в Доме Радио, а теперь — как амбассадора MIUZ Diamonds. В весенней видеокампании-манифесте актриса примерила многокаратные колье и серьги ювелирного дома. Оператором-постановщиком выступил Юрий Данилов, а режиссером — Иван Оганесов (в портфолио — клипы для Bearwolf, Лолиты и Therr Maitz).
Елизавета Боярская, актриса с безупречной профессиональной репутацией, общественный деятель, с жизненной и творческой многогранностью, олицетворяет архетип современной женщины, лежащий в основе философии MIUZ Diamonds. Эта женщина многогранна, честна с собой, обладает внутренней силой, сохраняя при этом тонкую эмоциональность, глубину чувств и гармонию в личной жизни.
Этой весенней кампанией Дом заявляет: подлинная роскошь заключается в точном резонансе с личностью — в создании, настроенном на тебя.
Напомним, в 2025 году Елизавета Боярская стала героиней обложки декабрьского номера Собака.ru. В каверстори мы вместе отправились в мощнейший трэп по лиминальным фэшн-пространствам: через лимб и мир брейнрот-видео (с парнокопытными креслами и швабрами-шиньонами!) добрались до горизонта событий. Едва Елизавета заглянула за него, как вдруг пережила великую квантовую трансформацию до дивы русского модного авангарда — взвалила на плечи плащи из запеченного меха Максима Острейковского, обернулась в готические коконы Софии Медведевой и провозгласила эру киберфутуризма в полихромном кэтсьюте Chapurin.
