Вас надули! Как объемные украшения стали главным ювелирным трендом года?

Украшения, будто надувные шарики из фольги — важный тренд с подиумов Altuzarra, Ralph Lauren и Brandon Maxwell. И судя по показам сезона SS'26, объемные jewelry-айтемы останутся с нами как минимум до следующей осени. Прямо сейчас носим дутые браслеты поверх высоких перчаток, а весной готовимся греметь ювелирными сетами из колец, каффов и серег.
Меняем объемные пластиковые браслеты (главный jewelry-хит лета!) на варианты из металла: на примере показа Altuzarra миксуем украшение с дутыми серьгами, повторяем за Head of State и носим сразу несколько и сразу на двух руках, а по следам шоу Ashlyn двигаем браслеты с запястий на предплечье и наслаиваем поверх высоких кожаных перчаток (аксессуарный мастхэв года по версии Prada!).
На boom boom волне возвращаем в гардероб бандажный бодикон Hervé Léger (одобрено Майки Мэдисон в фильме «Анора»!) и женим его с сетами надувных серег и каффов. За ювелирный максимализм проголосовала и команда Brandon Maxwell — на ушах моделей сочинили шарообразное трио. А при желании носим стейтмент-серьги в виде металлических капель в качестве акцента, как сделали на показе Private Policy.
Косплеим подиумный стайлинг-трюк Ashlyn с помощью браслетов Lhasa, а по мотивам показа Ralph Lauren собираем сет из массивных колец Lotophag, Cels и Detali. За драгоценными слаймами (с кабошонами рубинов, сапфиров, халцедонов, агатов, цитринов и аметистов!) выстраиваемся в очередь к Letters & Stones, а серьги-капли в винтажном стиле нашлись в коллекции 10Gran.
Пополняем коллекцию каффов сетом с зелеными аметистами Alan Crocetti, золотистыми бубликами Mie и минималистичными из серебра Qari Qris. За вечноцветущими бутонами-подвесками отправляемся в сады Moonswoon, а для любовного признания (себе!) пригодится кольцо-сердце Dolce & Gabbana. Отрабатываем тренд на жемчуг с нимфейным браслетом Lera Treyger и по следам Эшли Олсен (вместе с сестрой Мэри-Кейт выступают в тихороскошном авангарде под флагом The Row!) крепим поверх шарфа из пашмины брошь Lera Treyger.
