Вас надули! Как объемные украшения стали главным ювелирным трендом года?

Украшения, будто надувные шарики из фольги  — важный тренд с подиумов Altuzarra, Ralph Lauren и Brandon Maxwell. И судя по показам сезона SS'26, объемные jewelry-айтемы останутся с нами как минимум до следующей осени. Прямо сейчас носим дутые браслеты поверх высоких перчаток, а весной готовимся греметь ювелирными сетами из колец, каффов и серег. 

Altuzarra SS'26

Altuzarra SS'26

Brandon Maxwell FW'25

Brandon Maxwell FW'25

Ralph Lauren SS'26

Ralph Lauren SS'26

Hervé Léger SS'26

Hervé Léger SS'26

Head of State SS'26

Head of State SS'26

Private Policy SS'26

Private Policy SS'26

Ashlyn SS'26

Ashlyn SS'26

Меняем объемные пластиковые браслеты (главный jewelry-хит лета!) на варианты из металла: на примере показа Altuzarra миксуем украшение с дутыми серьгами, повторяем за Head of State и носим сразу несколько и сразу на двух руках, а по следам шоу Ashlyn двигаем браслеты с запястий на предплечье и наслаиваем поверх высоких кожаных перчаток (аксессуарный мастхэв года по версии Prada!). 

На boom boom волне возвращаем в гардероб бандажный бодикон Hervé Léger (одобрено Майки Мэдисон в фильме «Анора»!) и женим его с сетами надувных серег и каффов. За ювелирный максимализм проголосовала и команда Brandon Maxwell — на ушах моделей сочинили шарообразное трио. А при желании носим стейтмент-серьги в виде металлических капель в качестве акцента, как сделали на показе Private Policy. 

Серьги Letters & Stones, 590 000 руб.

Браслет Lera Treyger, 350 000 руб.

Браслет Lhasa, 240 000 руб.

Серьги Bottega Veneta, ДЛТ, 145 000 руб.

Кольцо Lhasa, 120 000 руб.

Каффы Alan Crocetti, Poison Drop, 92 000 руб.

Кольцо Lotophag, 78 400 руб.

Подвеска «Бронницкий ювелир», 77 990 руб.

Браслет Hugo Kreit, KM20, 44 600 руб.

Кольцо Dolce & Gabbana, ДЛТ, 36 750 руб.

Серьги 10Gran, 31 000 руб.

Косплеим подиумный стайлинг-трюк Ashlyn с помощью браслетов Lhasa, а по мотивам показа Ralph Lauren собираем сет из массивных колец Lotophag, Cels и Detali. За драгоценными слаймами (с кабошонами рубинов, сапфиров, халцедонов, агатов, цитринов и аметистов!) выстраиваемся в очередь к Letters & Stones, а серьги-капли в винтажном стиле нашлись в коллекции 10Gran.

Брошь Lera Treyger, 25 000 руб.

Подвеска Moonswoon, 18 000 руб.

Кольцо Cels, 47Store, 18 000 руб.

Кольцо Caviar Jewellery, 15 900 руб.

Кафф Mie, 10 900 руб.

Кольцо Detali, 9 900 руб.

Кольцо Mie, 8 900 руб.

Кольцо Rushev, 7 800 руб.

Кафф Qari Qris, 4 900 руб.

Кольцо Aquagirl, Poison Drop, 4 900 руб.

Пополняем коллекцию каффов сетом с зелеными аметистами Alan Crocetti, золотистыми бубликами Mie и минималистичными из серебра Qari Qris. За вечноцветущими бутонами-подвесками отправляемся в сады Moonswoon, а для любовного признания (себе!) пригодится кольцо-сердце Dolce & Gabbana. Отрабатываем тренд на жемчуг с нимфейным браслетом Lera Treyger и по следам Эшли Олсен (вместе с сестрой Мэри-Кейт выступают в тихороскошном авангарде под флагом The Row!) крепим поверх шарфа из пашмины брошь Lera Treyger. 

Фиксируем стайлинг-трюк: Эльза Хоск наслаивает объемные браслеты поверх кожаных перчаток

Фэшн-инфлюенсер Мими Нгуен сочетает дутые браслет и кольцо с более минималистичными украшениями

Алекса Чанг дополняет лаконичное платье из черного атласа акцентным браслетом из металла

