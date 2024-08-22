«Преступление и наказание» Бориса Эйфмана покажут на сцене Александринского театра

Балет продолжает серию постановок хореографа по произведениям Достоевского. Ранее были представлены пластические версии «Идиота» и «Братьев Карамазовых».
Репетиция балета
Как рассказали Собака.ru в академическом театре балета Бориса Эйфмана, в сентябре на исторической сцене Александринского театра состоится премьера балета «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Пластический парафраз литературного первоисточника интерпретирует эмоциональный и идейный мира ключевых персонажей романа, в частности, Родиона Раскольникова. Эйфман не не стремится пересказать сюжет, а через танец раскрывает внутренние конфликты и моральные противоречия героев.
Хореограф, режиссер постановки:
Творчество Федора Михайловича Достоевского — неиссякаемый источник мудрости, способный озарить светом сокровенной истины самые темные уголки бытия. С «Преступления и наказания» начинается ряд «больших» романов писателя, и именно к этому произведению я шел всю сознательную жизнь, то приближаясь к нему, как к неприступной цитадели, то отдаляясь в сомнениях и нерешительности. Балет «Преступление и наказание» реконструирует трудный путь духовного перерождения главного героя романа Родиона Раскольникова, чье обостренное нравственное чувство и чуткость к чужой боли провоцируют появление теории о праве великих людей «перешагнуть через кровь» ради всеобщего блага. Страшная идея, зреющая в голове бывшего студента, становится его демоническим наваждением и подталкивает к убийству. Совершив преступление, Раскольников разрушает высший моральный закон, однако побороть человеческую натуру несостоявшийся Наполеон не в силах. Крах антигуманной теории неизбежен. Целительной для героя оказывается жертвенная любовь Сони Мармеладовой. Проходя через горнило искупительных страданий, эта святая грешница, как и Раскольников, движется к воскресению.
Балет поставлен на музыку композиторов Густава Малера и Бориса Тищенко, ученика Дмитрия Шостаковича. Она была записана Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. За декорации отвечает художник-постановщик Зиновий Марголин, за костюмы — Ольга Шаишмелашвили.
«Преступление и наказание» Бориса Эйфмана можно увидеть 17 и 18 сентября, а также 7 и 8 октября.
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