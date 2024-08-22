«Преступление и наказание» Бориса Эйфмана покажут на сцене Александринского театра

Балет поставлен на музыку композиторов Густава Малера и Бориса Тищенко, ученика Дмитрия Шостаковича. Она была записана Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. За декорации отвечает художник-постановщик Зиновий Марголин, за костюмы — Ольга Шаишмелашвили.

«Преступление и наказание» Бориса Эйфмана можно увидеть 17 и 18 сентября, а также 7 и 8 октября.

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