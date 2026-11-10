Важнейший патрон конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» и первый системный меценат новой русской моды Алина Миева превращается в мать! В объективе Абдулла Артуева директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, основатель бренда Lumique и президент фонда Rendez-Vous примерила авангардный кутюр Ильи Мигмуна и Никиты Чекрыгина, бережно застилизованный режиссером Витой Клац.
Как это было: фотограф-феномен Абдулл Артуев сфотографировал Алину Миеву для ноябрьской обложки Собака.ru, после чего обнаружил Алину в зеркальной комнате Луки Гуаданьино — в компании топа-бабочки в исполнении Никиты Чекрыгина и расцветающих самых красных из роз. Ну а дальше — просто искусство: запечатлел в божественной партии примы, ради которой Алина примерила волшебный этуаль-кринолин от принца нового русского кутюра Ильи Мигмуна, чьи наряды с восторгом носят Джулия Фокс, Розалия, Cardi B и Бьянка Балти.
Алина Миева
Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, основатель бренда Lumique и президент Фонда Rendez-Vous рассказывает отделу моды Собака.ru о работе над pregnancy-съемкой
В работе над концепцией съемки мы отталкивались от идеи метаморфозы. Во время беременности меняется и тело, и то, как ты себя в нем ощущаешь и осознаешь. Мне хотелось передать этот почти волшебный процесс женской трансформации через образы, детали стайлинга и символы. Например, топ-стрекоза — метафора превращения.
Фотографа и автора обложек Vogue и GQ Абдулла Артуева знают все в русской (и не только!) моде. Абдулл — дирижер: у него все слаженно, как часы. Он тонко чувствует настроение съемки и умеет сам создавать атмосферу, по-настоящему погружаясь в процесс — это истинное волшебство.
Я верила, что именно Илья Мигмун сможет сделать платье ультрафеминным и конвенционально красивым, сохранив при этом очень авангардный силуэт. Мне нравится, насколько Илья свободно обращается с формой и как в его вещах уживаются смелость и женственность. Я до сих пор помню в деталях его крылатый образ для беременной Вики Салават на обложке Собака.ru — эта съемка произвела на меня огромное впечатление.
А с Никитой Чекрыгиным мы не разлей вода и в жизни, и в работе. Я считаю его гением и очень доверяю его взгляду. Никита — главный дизайнер моего бренда Lumique, также работает с ассортиментом Rendez-Vous. Поэтому я не могла представить столь личную съемку без платья Никиты.
На Алине: платье MIGMOON, шорты и туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS
На Алине: платье MIGMOON, туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS
На Алине: топ и юбка CH4RM (Никита Чекрыгин)
На Алине: топ и юбка CH4RM (Никита Чекрыгин)
На Алине: топ и юбка CH4RM (Никита Чекрыгин)
На Алине: топ BLUMARINE
На Алине: топ BLUMARINE
Доверить стайлинг съемки Алина Миева могла только режиссеру и фэшн-инфлюэнсеру Вите Клац (она же — режиссер короткого метра «Хлыст», дорогой друг Walk of Shame и стилист великих модных выходов Ренаты Литвиновой!). А главное, именно Вита летом выступила автором подвенечного образа Алины в платье Chanel эпохи Матье Блази — на свадьбе с основателем компании Rendez-Vous Симоном Бахчиняном.
Вита Клац
Живописно описывает мудборд pregnancy-съемки Алины Миевой в беседе с отделом моды Собака.ru
Алина — сказочная героиня: в ее принцессности много задорного, легкого волшебства, словно у феи Драже. Я люблю подчеркивать эту особенность Алины, но в новых трактовках — во избежание излишней хрупкости и нежности. Даже выбирая свадебный наряд Алины — редкое подиумное платье Chanel из дебютной коллекции Матье Блази — я ориентировалась на превосходный тейлоринг и его работу с классическим силуэтом 1930-х. Вроде бы образ нежный, но за счет расслабленности и исторического подтекста получился очень мощный statement.
Так произошло и в нынешней съемке. Вместе с Ильей Мигмуном мы создали наряд, иронично обыгрывающий исторический силуэт. Получилась «капризная Жанна Дюбарри»: пышный кринолин становится частью топа, обнажая живот, а вместо корсета и нижних юбок — атласные шортики и туфли Enfants Riches Déprimés, цитирующие обувь 1930-х годов. Никита Чекрыгин — соратник и близкий друг Алины, а она — его муза. Поэтому пара образов из последней коллекции Никиты, сшитых на заказ, прекрасно зарифмовалась с феминно-авангардным концептом съемки.
Еще в числе референсов — зеркальная комната из «Суспирии» и показ весенне-летней коллекции Alexander McQueen VOSS. Именно оттуда мы с Абдуллом Артуевым взяли идею гигантского стеклянного куба в центре зала, работающего по принципу зеркала Гезелла.
Из нового поколения дизайнеров я очень ценю Илью Архангельского, который изумительно работает с нетривиальными фактурами — например, мехом и латексом. Бренд The Avo Studio, который я открыла для себя благодаря стилистке Софии Философии, — авангард в чистом виде. А еще ценю талант стилиста и кинокостюмера Полины Зигангировой, которая работает в моей команде, но уже совсем скоро запускает собственный бренд (уже хочу оттуда все!).
Kind reminder! В каверстори ноябрьского номера Собака.ru важнейший патрон конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» и директор по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алина Миева (инвестирует в технокутюр и киберавангард!) примерила великие фэшн-наряды от победителей НИМ-2026 под руководством четырех выдающихся экспертов мира моды: фотограф Абдулл Артуев, стилист (и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде») Вика Салават, визажист-звезда Фариза Родригез (работает на показах Rick Owens) и художник по волосам Дмитрий Абрамович.
Фото: Абдулл Артуев
Дизайнеры: Илья Мигмун, Никита Чекрыгин
Стиль: Вита Клац
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дима Абрамович
Креативный продюсер: Анастасия Вострикова
Продюсер: Леся Ершова
Ассистент продюсера: Злата Кошелюк
Сэт-дизайнер: Мария Шестак
Ассистенты стилиста: Полина Зигангирова, Егор Симонов
Ассистенты сет-дизайнера: Таисия Колос, Иван Маклаев, Феликс Москаленко
Бэкстейдж: Илона Пак
Свет: Анна Каганович, Соков Матвей, Шкаликов Андрей
Ретушь: Евгения Баженова
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