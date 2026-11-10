Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, основатель бренда Lumique и президент Фонда Rendez-Vous рассказывает отделу моды Собака.ru о работе над pregnancy-съемкой

В работе над концепцией съемки мы отталкивались от идеи метаморфозы. Во время беременности меняется и тело, и то, как ты себя в нем ощущаешь и осознаешь. Мне хотелось передать этот почти волшебный процесс женской трансформации через образы, детали стайлинга и символы. Например, топ-стрекоза — метафора превращения.

Фотографа и автора обложек Vogue и GQ Абдулла Артуева знают все в русской (и не только!) моде. Абдулл — дирижер: у него все слаженно, как часы. Он тонко чувствует настроение съемки и умеет сам создавать атмосферу, по-настоящему погружаясь в процесс — это истинное волшебство.

Я верила, что именно Илья Мигмун сможет сделать платье ультрафеминным и конвенционально красивым, сохранив при этом очень авангардный силуэт. Мне нравится, насколько Илья свободно обращается с формой и как в его вещах уживаются смелость и женственность. Я до сих пор помню в деталях его крылатый образ для беременной Вики Салават на обложке Собака.ru — эта съемка произвела на меня огромное впечатление.

А с Никитой Чекрыгиным мы не разлей вода и в жизни, и в работе. Я считаю его гением и очень доверяю его взгляду. Никита — главный дизайнер моего бренда Lumique, также работает с ассортиментом Rendez-Vous. Поэтому я не могла представить столь личную съемку без платья Никиты.