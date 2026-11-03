По поводу того, как складывается образ. Для каверстори Собака.ru в поддержку нашего конкурса «Новые имена в моде» мы фотографировали вас в авангардных коконах и кутюрных платьях-абажурах от новой волны русских дизайнеров. Вы стоически справились с семью часами на съемочной площадке. Но еще больше меня удивило, что вас совсем не смутили юбки-медузы из пролипропилена: вы просто надели эту конструкцию, собранную лауреатом «Новых имен в моде» Сергеем Павловым из стройматериалов, — и пошли.

Фотографа и автора обложек Vogue и GQ Абдулла Артуева знают все в русской (и не только!) моде. И мне хотелось поработать с ним снова — мы уже снимали вместе новогодний кампейн Rendez-Vous. Но то, что я увидела на съемке для «Новых имен в моде», превзошло все мои ожидания. Абдулл — дирижер: у него все слаженно, как часы. Такое я увидела впервые: без слов, энергетически, буквально движением рук, как, может, Курентзис, Абдулл управлял процессом и всей командой, еще успевая и меня направлять по позингу.

И как вам наряды — оммажи концептуа­листу Виктору Пивоварову и кутюрный корсет-ракушка?

Все совпало, хотя мне было очень волнительно, как меня увидит стилист Вика Салават. Я всегда следила за ее творчеством, и обложка Собака.ru, где Салават позировала в перьях от Ильи Мигмуна, когда была в положении, — это сенсация. Может показаться, что мы очень разные, потому что Вика — такая готическая королева, а я все-таки про деловой, классический стиль. Но при этом во мне присутствует драма.

Драма?

Мой типаж — классические черты, которые сочетаются с чертами драматика. Вот эти вот острые углы, видите? И внутри у меня тоже есть этот контраст. Отсюда и идея нашего бренда Lumique! Девушка Lumique не борется со своими контрастами: она разрешает себе состояния «между» — между ясностью и тайной, структурой и интуицией, светом и тенью. Она принимает в себе и силу, и мягкость, и рациональность, и эмоциональность — и использует во благо.