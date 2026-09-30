Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026 пройдет в особняке Мясникова

Уже 8 октября Собака.ru проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2026. Главное место действия нашего фэшн-события — роскошные необарочные интерьеры особняка Мясникова!
Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в интерьерах особняка Мясникова для съемки Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Ольга Тарасенко
Локацией для проведения показа победителей стал особняк необарочный Мясникова (в атлантах и путти!) возведенный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом: роспись гостиной в помпейском стиле выполнил художник-сценограф и пионер русского стиля Виктор Гартман (автор сказочно-былинных декораций для оперы «Руслан и Людмила» в Мариинском театре!). А еще именно здесь в музыкальном салоне выступали суперзвезды Петербурга конца XIX века: прима Матильда Кшесинская, актриса Вера Комиссаржевская, высокий бас Федор Шаляпин.
Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенадцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович, гротескные жатые куртки Валерия Безрукова, авангардный брайдалкор Дарьи Гугниной и пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского!
Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).
Вот победители XVIII конкурса «Новые имена в моде» — 2026:
Настя Бурьян, коллекция «Цветы и травы»
NB! Украшения победительницы в номинации «Аксессуары» (и новейшей звезды Blazar!) Насти Бурьян можно будет увидеть на стенде в одном из залов особняка
Отвечает за (без преувеличения!) главное модное событие осени режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизует показ героиня культового рейтинга стилистов Собака.ru Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и Паулиной Андреевой.
ДЛТ, особняк Мясникова, академия Штиглица: показываем топ-локации шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» прошлых лет!
2025 год — ДЛТ: Юлия Матвиенко и Кирилл Раневский (Ranevsky)
2023 год — особняк Мясникова: Виктория Портфолио и Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE)
2021 год — академия Штиглица: Катя IOWA с мамой Ниной Иванчиковой в тотал-луках Валентина Щановича
2018 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: RomaUvarovDesign
2017 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: Юлдус Бахтиозина и бренд Alisa Gagarina
2016 год — шоу «Новые имена в дизайне 2016» на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg в ЦВЗ «Манеж»
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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