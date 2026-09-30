Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026 пройдет в особняке Мясникова

Локацией для проведения показа победителей стал особняк необарочный Мясникова (в атлантах и путти!) возведенный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом: роспись гостиной в помпейском стиле выполнил художник-сценограф и пионер русского стиля Виктор Гартман (автор сказочно-былинных декораций для оперы «Руслан и Людмила» в Мариинском театре!). А еще именно здесь в музыкальном салоне выступали суперзвезды Петербурга конца XIX века: прима Матильда Кшесинская, актриса Вера Комиссаржевская, высокий бас Федор Шаляпин.

Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенадцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович, гротескные жатые куртки Валерия Безрукова, авангардный брайдалкор Дарьи Гугниной и пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского!

Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).