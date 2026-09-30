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Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026 пройдет в особняке Мясникова

Уже 8 октября Собака.ru проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2026. Главное место действия нашего фэшн-события — роскошные необарочные интерьеры особняка Мясникова!

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в интерьерах особняка Мясникова для съемки Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Ольга

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в интерьерах особняка Мясникова для съемки Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Ольга Тарасенко

Локацией для проведения показа победителей стал особняк необарочный Мясникова (в атлантах и путти!) возведенный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом: роспись гостиной в помпейском стиле выполнил художник-сценограф и пионер русского стиля Виктор Гартман (автор сказочно-былинных декораций для оперы «Руслан и Людмила» в Мариинском театре!). А еще именно здесь в музыкальном салоне выступали суперзвезды Петербурга конца XIX века: прима Матильда Кшесинская, актриса Вера Комиссаржевская, высокий бас Федор Шаляпин.

Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенадцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович, гротескные жатые куртки Валерия Безрукова, авангардный брайдалкор Дарьи Гугниной и пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского!

Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).

Вот победители XVIII конкурса «Новые имена в моде» — 2026:

Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities

Сергей Павлов, коллекция radiance
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Сергей Павлов, коллекция radiance

Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»

Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER

Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings

Рената Литвинович, коллекция Secret room
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Рената Литвинович, коллекция Secret room

Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION

Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»

Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE

Настя Бурьян, коллекция «Цветы и травы» NB! Украшения победительницы в номинации «Аксессуары» (и новейшей звезды Blazar!) Насти Бурьян можно будет
Фото предоставлены Собака.ru участниками конкурса

Настя Бурьян, коллекция «Цветы и травы»

NB! Украшения победительницы в номинации «Аксессуары» (и новейшей звезды Blazar!) Насти Бурьян можно будет увидеть на стенде в одном из залов особняка

Отвечает за (без преувеличения!) главное модное событие осени режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизует показ героиня культового рейтинга стилистов Собака.ru Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и Паулиной Андреевой.

Сергей Луковский
Фото: архив Собака.ru
Сергей Луковский
Эльмира Тулебаева. Фото: Яна Милорадовская
Эльмира Тулебаева, Фото: Яна Милорадовская

ДЛТ, особняк Мясникова, академия Штиглица: показываем топ-локации шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» прошлых лет!

2025 год — ДЛТ: Юлия Матвиенко и Кирилл Раневский (Ranevsky)

2025 год — ДЛТ: Юлия Матвиенко и Кирилл Раневский (Ranevsky)

2023 год — особняк Мясникова: Виктория Портфолио и Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE)

2023 год — особняк Мясникова: Виктория Портфолио и Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE)

2021 год — академия Штиглица: Катя IOWA с мамой Ниной Иванчиковой в тотал-луках Валентина Щановича

2021 год — академия Штиглица: Катя IOWA с мамой Ниной Иванчиковой в тотал-луках Валентина Щановича

2018 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: RomaUvarovDesign

2018 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: RomaUvarovDesign

2017 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: Юлдус Бахтиозина и бренд Alisa Gagarina

2017 год — Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж»: Юлдус Бахтиозина и бренд Alisa Gagarina

2016 год — шоу «Новые имена в дизайне 2016» на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg в ЦВЗ «Манеж»

2016 год — шоу «Новые имена в дизайне 2016» на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg в ЦВЗ «Манеж»

Собака.ru благодарит Rendez-Vous,

генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Теги:
Новые имена в моде - 2026
Люди:
Эльмира Тулебаева, Сергей Луковский

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