Без лишних предисловий: Анна Михалкова — главная актриса нашего кино прямо сейчас! А тяжелая, как обогащенный уран, но филигранная драма «Полураспад» о событиях на Тоцком полигоне в 1950-х (и их последствиях) — важнейшая гуманистическая ревизия недавнего прошлого и самая ожидаемая сериальная премьера последних лет (обязательна к просмотру в октябре в Okko!). Термоядерная органика Михалковой вступает в синтез с подходящей ее масштабу ролью перестроечной журналистки-идеалистки. И случается мощнейшая атомная реакция: от киногениальной энергии Анны, кажется, даже плавится экран!
На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)
Для обложки Собака.ru гуру олдмани-кэжуала, серый кардинал русской моды и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская застилизовала Анну Михалкову в кожу Phoebe Philo, броши Mercury и перья Balenciaga. Ну а съемку мы смогли доверить только суперзвезде пленочной фотографии Саше Мадемуазель (автор культовой свадебной каверстори Собака.ru Марии Миногаровой и Александра Горчилина!).
На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Luce (MERCURY), платье BALENCIAGA, перчатки PETAR PETROV, сапоги THE ATTICO (все — ЦУМ)
На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Heart to Earth (MERCURY), блуза LANVIN (все — ЦУМ)
На Анне: броши MERCURY из коллекции Bow, платье BALENCIAGA, туфли GIANVITO ROSSI (все — ЦУМ)
На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч ALAÏA, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ)
На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA, туфли BALENСIAGA (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ), меховой шарф NEREJA
На Анне: серьги YEPREM из коллекции Classic (MERCURY), юбка SAINT LAURENT, перчатки PETAR PETROV (все — ЦУМ), бомбер PHOEBE PHILO
Измерила джоули и электронвольты обаяния Михалковой в «Полураспаде» киновед Лилия Шитенбург. Это у нее в киношколе «Сеанс» Анна два с половиной года училась смотреть кино «с карандашиком» и анализировала 120-минутный «Синдром Стендаля» Ардженто пять трехчасовых занятий!
Анна Михалкова
Рассказывает Лилии Шитенбург о маленьких великих ролях
Маленький человек, великий человек — по большому счету разницы никакой нет. Всегда интересна жизнь людей, вне зависимости от их социального масштаба. Так и в реальности — ты никогда не знаешь, кто окажется в твоей жизни учителем, какой-то важный смысл сформулирует. В моей жизни однажды это была мастер, которая мне брови делала. Она вдруг что-то такое сказала, что на тот момент совершенно точно определяло мое состояние. Поэтому я ко всем актерским работам подхожу с равным интересом, мне никогда не приходилось выстраивать иерархию ролей. Все люди интересны.
У меня получилось достаточно комфортно перейти от, условно говоря, лирических и романтических героинь к амплуа взрослой женщины. Я работаю в разных жанрах, начиная от трагедии, драмы и заканчивая комедией. И мне не страшно стареть. Ну «как бы» не страшно, конечно: по-человечески страшно, в любом случае. Профессионально не страшно. Мне не страшно потерять женскую привлекательность героини. Понимаешь? Я никогда не была, в общем-то, такой уже «настоящей героиней». Я это понимаю. Вот Вика Исакова — она действительно героиня. Возможно, красоткам сложно переходить на возрастные роли, играть чью-то маму. А у меня уже и роль бабушки есть. Наверное, в этом смысле мне повезло.
Мне кажется, что со мной себя может ассоциировать гораздо большая аудитория, чем с красавицами, с какими-то эфемерными женщинами. Во мне много такого, что люди легко узнают в себе. Все-таки во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь? Это тоже не моя заслуга, просто такая природа. Приятно, когда подбегают зрительницы с желанием обнять, будто мы дружим тысячу лет — такое возникает ощущение. Просто я для этого ничего особо не делала.
На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка и туфли BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM, туфли THE ATTICO (все — ЦУМ), меховой шарф NEREJA
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ)
На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls, туфли SAINT LAURENT (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ
На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (ЦУМ), меховой шарф NEREJA
Полное интервью с Анной Михалковой читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!
Фото: Саша Мадемуазель
Стиль: Юка Вижгородская
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Лиза Гречкина
Волосы: Юля Худякова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Ассистенты стилиста: Мария Внук, Андрей гусаров, Ольга Мозганова, Артем Петровичев, Виолетта Варламова
Свет: Александр Смирнов
Ретушь: Анастасия Суворова
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