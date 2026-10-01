Анна Михалкова

Рассказывает Лилии Шитенбург о маленьких великих ролях

Маленький человек, великий человек — по большому счету разницы никакой нет. Всегда интересна жизнь людей, вне зависимости от их социального масштаба. Так и в реальности — ты никогда не знаешь, кто окажется в твоей жизни учителем, какой-то важный смысл сформулирует. В моей жизни однажды это была мастер, которая мне брови делала. Она вдруг что-то такое сказала, что на тот момент совершенно точно определяло мое состояние. Поэтому я ко всем актерским работам подхожу с равным интересом, мне никогда не приходилось выстраивать иерархию ролей. Все люди интересны.

У меня получилось достаточно комфорт­но перейти от, условно говоря, лирических и романтических героинь к амплуа взрослой женщины. Я работаю в разных жанрах, начиная от трагедии, драмы и заканчивая комедией. И мне не страшно стареть. Ну «как бы» не страшно, конечно: по-человечески страшно, в любом случае. Профессионально не страшно. Мне не страшно потерять женскую привлекательность героини. Понимаешь? Я никогда не была, в общем-то, такой уже «настоящей героиней». Я это понимаю. Вот Вика Исакова — она действительно героиня. Возможно, красоткам сложно переходить на возрастные роли, играть чью-то маму. А у меня уже и роль бабушки есть. Наверное, в этом смысле мне повезло.

Мне кажется, что со мной себя может ассоциировать гораздо большая аудитория, чем с красавицами, с какими-то эфемерными женщинами. Во мне много такого, что люди легко узнают в себе. Все-таки во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь? Это тоже не моя заслуга, просто такая природа. Приятно, когда подбегают зрительницы с желанием обнять, будто мы дружим тысячу лет — такое возникает ощущение. Просто я для этого ничего особо не делала.