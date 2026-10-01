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Анна Михалкова — героиня обложки октябрьского номера Собака.ru!

Без лишних предисловий: Анна Михалкова — главная актриса нашего кино прямо сейчас! А тяжелая, как обогащенный уран, но филигранная драма «Полураспад» о событиях на Тоцком полигоне в 1950-х (и их последствиях) — важнейшая гуманистическая ревизия недавнего прошлого и самая ожидаемая сериальная премьера последних лет (обязательна к просмотру в октябре в Okko!). Термоядерная органика Михалковой вступает в синтез с подходящей ее масштабу ролью перестроечной журналистки-идеалистки. И случается мощнейшая атомная реакция: от киногениальной энергии Анны, кажется, даже плавится экран!

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)

Для обложки Собака.ru гуру олдмани-кэжуала, серый кардинал русской моды и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская застилизовала Анну Михалкову в кожу Phoebe Philo, броши Mercury и перья Balenciaga. Ну а съемку мы смогли доверить только суперзвезде пленочной фотографии Саше Мадемуазель (автор культовой свадебной каверстори Собака.ru Марии Миногаровой и Александра Горчилина!).

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN

На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Luce (MERCURY), платье BALENCIAGA, перчатки PETAR PETROV, сапоги THE ATTICO (все — ЦУМ)
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Luce (MERCURY), платье BALENCIAGA, перчатки PETAR PETROV, сапоги THE ATTICO (все — ЦУМ)

На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Heart to Earth (MERCURY), блуза LANVIN (все — ЦУМ)
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: колье PASQUALE BRUNI из коллекции Heart to Earth (MERCURY), блуза LANVIN (все — ЦУМ)

Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: броши MERCURY из коллекции Bow, платье BALENCIAGA, туфли GIANVITO ROSSI (все — ЦУМ)
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: броши MERCURY из коллекции Bow, платье BALENCIAGA, туфли GIANVITO ROSSI (все — ЦУМ)

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч ALAÏA, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ)
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч ALAÏA, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ)

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги CASATO из коллекции Yasmeen (MERCURY), тренч и мюли ALAÏA, лосины, свитер и рубашка CANALI, очки GUCCI (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA, туфли BALENСIAGA (все — ЦУМ), перчатки
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA, туфли BALENСIAGA (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), шляпа GIORGIO ARMANI, тренч BOTTEGA VENETA (все — ЦУМ), перчатки YUDASHKIN

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ), меховой шарф NEREJA
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ), меховой шарф NEREJA

Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: серьги YEPREM из коллекции Classic (MERCURY), юбка SAINT LAURENT, перчатки PETAR PETROV (все — ЦУМ), бомбер PHOEBE PHILO
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги YEPREM из коллекции Classic (MERCURY), юбка SAINT LAURENT, перчатки PETAR PETROV (все — ЦУМ), бомбер PHOEBE PHILO

Измерила джоули и электронвольты обаяния Михалковой в «Полураспаде» киновед Лилия Шитенбург. Это у нее в киношколе «Сеанс» Анна два с половиной года училась смотреть кино «с карандашиком» и анализировала 120-минутный «Синдром Стендаля» Ардженто пять трехчасовых занятий!

Анна Михалкова

Рассказывает Лилии Шитенбург о маленьких великих ролях 

Маленький человек, великий человек — по большому счету разницы никакой нет. Всегда интересна жизнь людей, вне зависимости от их социального масштаба. Так и в реальности — ты никогда не знаешь, кто окажется в твоей жизни учителем, какой-то важный смысл сформулирует. В моей жизни однажды это была мастер, которая мне брови делала. Она вдруг что-то такое сказала, что на тот момент совершенно точно определяло мое состояние. Поэтому я ко всем актерским работам подхожу с равным интересом, мне никогда не приходилось выстраивать иерархию ролей. Все люди интересны.

У меня получилось достаточно комфорт­но перейти от, условно говоря, лирических и романтических героинь к амплуа взрослой женщины. Я работаю в разных жанрах, начиная от трагедии, драмы и заканчивая комедией. И мне не страшно стареть. Ну «как бы» не страшно, конечно: по-человечески страшно, в любом случае. Профессионально не страшно. Мне не страшно потерять женскую привлекательность героини. Понимаешь? Я никогда не была, в общем-то, такой уже «настоящей героиней». Я это понимаю. Вот Вика Исакова — она действительно героиня. Возможно, красоткам сложно переходить на возрастные роли, играть чью-то маму. А у меня уже и роль бабушки есть. Наверное, в этом смысле мне повезло.

Мне кажется, что со мной себя может ассоциировать гораздо большая аудитория, чем с красавицами, с какими-то эфемерными женщинами. Во мне много такого, что люди легко узнают в себе. Все-таки во мне очень много земного, попросту бабского, понимаешь? Это тоже не моя заслуга, просто такая природа. Приятно, когда подбегают зрительницы с желанием обнять, будто мы дружим тысячу лет — такое возникает ощущение. Просто я для этого ничего особо не делала.

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка и туфли BALENCIAGA, лосины
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка и туфли BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)

Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM, туфли THE ATTICO (все — ЦУМ
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM, туфли THE ATTICO (все — ЦУМ), меховой шарф NEREJA

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ)
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (все — ЦУМ)

Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls, туфли SAINT LAURENT (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls, туфли SAINT LAURENT (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ

Анна Михалкова
Фото: Саша Мадемуазель
Анна Михалкова
Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: колье MERCURY из коллекции Classic, кольцо MERCURY из коллекции Pearls (все — ЦУМ), шуба NEREJA, бадлон 12 STOREEZ

Фото: Саша Мадемуазель
На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (ЦУМ), меховой шарф NEREJA
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги SUTRA JEWELS из коллекции Classic (MERCURY), тиара MERCURY из коллекции Art Deco, пальто MAGDA BUTRYM (ЦУМ), меховой шарф NEREJA

Фото: Саша Мадемуазель

Полное интервью с Анной Михалковой читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!

Фото: Саша Мадемуазель

Стиль: Юка Вижгородская

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Продюсер: Екатерина Кузнецова 

Визаж: Лиза Гречкина

Волосы: Юля Худякова 

Сет-дизайн: Тимофей Грициенко

Ассистенты стилиста: Мария Внук, Андрей гусаров, Ольга Мозганова, Артем Петровичев, Виолетта Варламова

Свет: Александр Смирнов

Ретушь: Анастасия Суворова

Люди:
Анна Михалкова

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