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Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Гуру олдмани-кэжуала и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская (фэшнбуки с показов универмага заменили нам сезонные трендрепорты Tagwalk!) для обложки Собака.ru застилизовала в кожу Phoebe Philo, броши Mercury и перья Balenciaga главную актрису нашего кино Анну Михалкову (с творческим мегадиапазоном от журналиста-расследователя в октябрьской премьере «Полураспад» и нимфы Кунсткамеры в «Кококо» до великокняжеской фрейлины у Рустама Хамдамова!).

Юка Вижгородская. Фото: Кристина Дорошок
Юка Вижгородская, Фото: Кристина Дорошок
Юка Вижгородская, Гоша Карцев. в съемке Собака.ru, март 2025 года. Фото: Сулпан Акназарова
Юка Вижгородская, Гоша Карцев, в съемке Собака.ru, март 2025 года. Фото: Сулпан Акназарова

Что вас восхищает в Анне Михалковой?

В Ане восхищают чувство юмора, красота и талант. И доверие — с этим обычно сложно у людей.

Мы знаем, что вы в ответе за стайлинг лучших выходов Тети Моти нашего сердца! В чем суперсила фэшн-дивы Натальи Давыдовой?

Да, мне повезло, меня окружают суперженщины! Феноменальный талант Наташи — умение раскрывать людей. Удивляет и радует ее открытость ко всему. И всегда поражаюсь, с какой легкостью (и бесконечным любопытством!) Наташа решается на любые эксперименты.

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины
Фото: Саша Мадемуазель

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Classic, броши MERCURY из коллекций Bow, Flower, Fairy Tales, свитшот THE ATTICO, юбка BALENCIAGA, лосины ARMARIUM, ремень PETAR PETROV (все — ЦУМ)

Наталья Давыдова в фэшн-стилизации Юки Вижгородской
Фото: личный архив Натальи Давыдовой

Наталья Давыдова в фэшн-стилизации Юки Вижгородской

Юка, вы стайлинг-директор ЦУМа! Топ-3 маст-хэвов, за которыми надо спешить этой осенью?

Тонкий длинный шарф Juun.J (привет, моя молодость!) или цветной, как будто его связала ваша бабушка. Гольфы Valentino. Сумка Dries Van Noten и туфли Jude с принтом под питона.

Любимые стайлинг-трюки?

Ставка на мужские силуэты и грубые фактуры в женских линейках, как в новых коллекциях Bottega Veneta, Jil Sander и Maison Margiela.

Главный тренд сезона?

Честность с собой.

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 41 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 41 700 руб.

Шарф Juun.J, ДЛТ, 33 650 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Шарф Juun.J, ДЛТ, 33 650 руб.

Мюли Jude, ДЛТ, 108 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Мюли Jude, ДЛТ, 108 000 руб.

Как дела у вашего бренда украшений Ama?

Думаем над следующей коллекцией. Выбрали позицию — не спешить.

Любимое место в Петербурге?

Улицы! Обожаю приезжать из Москвы и гулять у вас в любую погоду.

Произведение искусства, которое мотивирует вас обнять весь мир?

Иногда произведением искусства становится чашка кофе в нужной компании, ведь случается магия — диалог.

Что для вас по- настоящему красиво?

Естественность в людях.

Люди:
Юка Вижгородская, Гоша Карцев

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