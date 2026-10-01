Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Что вас восхищает в Анне Михалковой?

В Ане восхищают чувство юмора, красота и талант. И доверие — с этим обычно сложно у людей.

Мы знаем, что вы в ответе за стайлинг лучших выходов Тети Моти нашего сердца! В чем суперсила фэшн-дивы Натальи Давыдовой?

Да, мне повезло, меня окружают суперженщины! Феноменальный талант Наташи — умение раскрывать людей. Удивляет и радует ее открытость ко всему. И всегда поражаюсь, с какой легкостью (и бесконечным любопытством!) Наташа решается на любые эксперименты.