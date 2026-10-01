Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Гуру олдмани-кэжуала и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская (фэшнбуки с показов универмага заменили нам сезонные трендрепорты Tagwalk!) для обложки Собака.ru застилизовала в кожу Phoebe Philo, броши Mercury и перья Balenciaga главную актрису нашего кино Анну Михалкову (с творческим мегадиапазоном от журналиста-расследователя в октябрьской премьере «Полураспад» и нимфы Кунсткамеры в «Кококо» до великокняжеской фрейлины у Рустама Хамдамова!).
Что вас восхищает в Анне Михалковой?
В Ане восхищают чувство юмора, красота и талант. И доверие — с этим обычно сложно у людей.
Мы знаем, что вы в ответе за стайлинг лучших выходов Тети Моти нашего сердца! В чем суперсила фэшн-дивы Натальи Давыдовой?
Да, мне повезло, меня окружают суперженщины! Феноменальный талант Наташи — умение раскрывать людей. Удивляет и радует ее открытость ко всему. И всегда поражаюсь, с какой легкостью (и бесконечным любопытством!) Наташа решается на любые эксперименты.
Юка, вы стайлинг-директор ЦУМа! Топ-3 маст-хэвов, за которыми надо спешить этой осенью?
Тонкий длинный шарф Juun.J (привет, моя молодость!) или цветной, как будто его связала ваша бабушка. Гольфы Valentino. Сумка Dries Van Noten и туфли Jude с принтом под питона.
Любимые стайлинг-трюки?
Ставка на мужские силуэты и грубые фактуры в женских линейках, как в новых коллекциях Bottega Veneta, Jil Sander и Maison Margiela.
Главный тренд сезона?
Честность с собой.
Как дела у вашего бренда украшений Ama?
Думаем над следующей коллекцией. Выбрали позицию — не спешить.
Любимое место в Петербурге?
Улицы! Обожаю приезжать из Москвы и гулять у вас в любую погоду.
Произведение искусства, которое мотивирует вас обнять весь мир?
Иногда произведением искусства становится чашка кофе в нужной компании, ведь случается магия — диалог.
Что для вас по- настоящему красиво?
Естественность в людях.
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