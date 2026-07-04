Собака.ru начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2026

В разное время конкурс открыл таких дизайнеров, как Роман Зимогорский, Кирилл Раневский, Александра Амплитуда (все — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50» в 2026 году!), а также Рома Уваров, Ксения Кудряшова (лауреат премии Собака.ru «ТОП50» — 2026 в Нижнем Новгороде!), Александра Гапанович, Юрий Питенин, Анастасия Соломеина и Маргарита Резникова. Теперь «Новые имена в моде» могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Прием заявок пройдет с 1 июля по 3 августа включительно на специальной странице.

Что нужно:

Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.

До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.