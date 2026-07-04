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Собака.ru начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2026

Вы — молодой дизайнер и хотите заявить о себе? Участвуйте в конкурсе «Новые имена в моде»! Победители получат медийную поддержку и креативную съемку от Собака.ru, возможность участвовать в финальном показе и специальные призы от членов жюри.

Sevdaliza в корсете Amplituda лауреата конкурса «Новые имена в моде» Александры Амплитуды

Sevdaliza в корсете Amplituda лауреата конкурса «Новые имена в моде» Александры Амплитуды

Вика Салават в тотал-луке лауреата конкурса «Новые имена в моде» Романа Зимогорского для каверстори Собака.ru, июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Вика Салават в тотал-луке лауреата конкурса «Новые имена в моде» Романа Зимогорского для каверстори Собака.ru, июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

В разное время конкурс открыл таких дизайнеров, как Роман Зимогорский, Кирилл Раневский, Александра Амплитуда (все — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50» в 2026 году!), а также Рома Уваров, Ксения Кудряшова (лауреат премии Собака.ru «ТОП50» — 2026 в Нижнем Новгороде!), Александра Гапанович, Юрий Питенин, Анастасия Соломеина и Маргарита Резникова. Теперь «Новые имена в моде» могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Прием заявок пройдет с 1 июля по 3 августа включительно на специальной странице.

Что нужно:

  • Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
  • Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.

До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой (оба — лауреаты конкурса «Новые имена в моде»!)
Архив Собака.ru

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой (оба — лауреаты конкурса «Новые имена в моде»!)

Лариса Гузеева в пальто Ranevsky лауреата конкурса «Новые имена в моде» Кирилла Раневского на обложке Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Архив Собака.ru

Лариса Гузеева в пальто Ranevsky лауреата конкурса «Новые имена в моде» Кирилла Раневского на обложке Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Марк Эйдельштейн в пиджаке Roma Uvarov Design лауреата конкурса «Новые имена в моде» Ромы Уварова
Архив Собака.ru

Марк Эйдельштейн в пиджаке Roma Uvarov Design лауреата конкурса «Новые имена в моде» Ромы Уварова

Итогом конкурса станет большое фэшн-шоу, где коллекции финалистов покажут профессиональные модели и селебрити, а в первых рядах будут главные эксперты индустрии. Члены жюри подарят дизайнерам особые ценные подарки: стажировки, поддержку, съемки и знакомства.

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

Юлия Матвиенко в образе Ranevsky Atelier от финалиста 2025 года Кирилла Раневского
Архив Собака.ru

Юлия Матвиенко в образе Ranevsky Atelier от финалиста 2025 года Кирилла Раневского

Илья Куруч в образе Gosier от финалиста 2025 года Даниила Объюхова
Архив Собака.ru

Илья Куруч в образе Gosier от финалиста 2025 года Даниила Объюхова

Сергей Лимонов в шарфе-галстуке FitsnerBabaeva от финалистов 2025 года Дарьи Бабаевой и Вити Фицнера
Архив Собака.ru

Сергей Лимонов в шарфе-галстуке FitsnerBabaeva от финалистов 2025 года Дарьи Бабаевой и Вити Фицнера

Мария Абашова в образе от финалистки 2025 года Анны Ветер
Архив Собака.ru

Мария Абашова в образе от финалистки 2025 года Анны Ветер

Джессика в образе от финалиста 2025 года Артема Калякина
Архив Собака.ru

Джессика в образе от финалиста 2025 года Артема Калякина

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича
Архив Собака.ru

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича

Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой

Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год

Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой

Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой

Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной

Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой

Собака.ru благодарит Rendez-Vous,

генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Теги:
Новые имена в моде - 2026

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