Собака.ru начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2026

Вы — молодой дизайнер и хотите заявить о себе? Участвуйте в конкурсе «Новые имена в моде»! Победители получат медийную поддержку и креативную съемку от Собака.ru, возможность участвовать в финальном показе и специальные призы от членов жюри.
В разное время конкурс открыл таких дизайнеров, как Роман Зимогорский, Кирилл Раневский, Александра Амплитуда (все — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50» в 2026 году!), а также Рома Уваров, Ксения Кудряшова (лауреат премии Собака.ru «ТОП50» — 2026 в Нижнем Новгороде!), Александра Гапанович, Юрий Питенин, Анастасия Соломеина и Маргарита Резникова. Теперь «Новые имена в моде» могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.
Прием заявок пройдет с 1 июля по 3 августа включительно на специальной странице.
Что нужно:
- Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.
До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой (оба — лауреаты конкурса «Новые имена в моде»!)
Лариса Гузеева в пальто Ranevsky лауреата конкурса «Новые имена в моде» Кирилла Раневского на обложке Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Марк Эйдельштейн в пиджаке Roma Uvarov Design лауреата конкурса «Новые имена в моде» Ромы Уварова
Итогом конкурса станет большое фэшн-шоу, где коллекции финалистов покажут профессиональные модели и селебрити, а в первых рядах будут главные эксперты индустрии. Члены жюри подарят дизайнерам особые ценные подарки: стажировки, поддержку, съемки и знакомства.
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
Юлия Матвиенко в образе Ranevsky Atelier от финалиста 2025 года Кирилла Раневского
Илья Куруч в образе Gosier от финалиста 2025 года Даниила Объюхова
Сергей Лимонов в шарфе-галстуке FitsnerBabaeva от финалистов 2025 года Дарьи Бабаевой и Вити Фицнера
Мария Абашова в образе от финалистки 2025 года Анны Ветер
Джессика в образе от финалиста 2025 года Артема Калякина
Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича
Юлдус Бахтиозина в образе Bagatelle Atelier от финалистки 2023 года Надежды Светловой
Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год
Виктория Портфолио в образе BITTE RUHE от финалистки 2023 года Ксении Кудряшовой
Екатерина Смольникова в образе Sotkina от финалистки 2023 года Алины Соткиной
Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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