Как лауреат конкурса «Новые имена в моде — 2023» Ксения Кудряшова сочинила бренд корсетных свитшотов BITTE_RUHE?

Свишоты и пальто в комбо с корсетами в пайетках — что? да! Своими виртуозными фэшн-гибридами фаундер московского бренда BITTE_RUHE Ксения Кудряшова сначала покорила жюри нашего конкурса «Новые имена в моде — 2023», а следом — топовых российских инфлюэнсеров (от блогера Полины Подплетенной до YouTube-интервьюера Надежды Стрелец). В день рождения марки (4 года!) поговорили с Ксенией о создании бренда, отстаивании авторских прав в модной индустрии и важности ярко-розового в (базовом) гардеробе.
Как решили создать бренд? Этимология названия марки?
Бренд начался с одной вещи — сшила для себя свитшот, выложила фото в соцсети, он завирусился. Так и получился BITTE_RUHE («Пожалуйста, тихо» по-немецки): считаю, что одежда за счет своей яркости и оригинальности должна говорить за человека.
Топ-3 значимых кейса в истории бренда?
Самый важный кейс — победа в суде по защите авторского права и выигрыш в размере 1 млн рублей за копирование нашего фирменного свитшота на маркетплейсах. В российской фэшн-индустрии мы первые поженили базовый свитшот с корсетом, у нас есть патент на промышленный образец.
Еще из классного — участие в показах Московской недели моды (мартовское шоу открыла и закрыла кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизавета Базыкина — Прим.ред.). Очень ценю нашу победу в конкурсе «Новые имена в моде — 2023» журнала Собака.ru.
Ксения Кудряшова в костюме 'DAS SCHAF'
Ксения Кудряшова в лонгсливе 'DIE SILHOUETTE'
Ксения Кудряшова в платье 'DER SCHAUM KURZ'
Кто носит вещи BITTE_RUHE?
В востороге от того, как наши костюмы и платья с объемными рукавами смотрятся на фэшн-инлюэнсерах Полине Подплетенной, Ольге Шурановой и Надежде Стрелец. Для нас каждая девушка в BITTE — настоящая звезда.
Топ-3 мастхэва BITTE_RUHE?
Я обожаю наш костюм 'DAS SCHAF', пальто 'DAS ORIGAMI', свадебное платье и олимпийку из кружева. Сейчас создаём дроп для дома, ванной и бани, мечтаю выпустить собственные купальники.
Цвет сезона?
У нас всегда главный цвет — это розовый, каждый год и каждый сезон.
Главные фэшн-тренды в российской модной индустрии?
В России большой интерес к локальным дизайнерам — аудитория наконец-то поняла, что всё прекрасное есть рядом.
Три слова, которые лучше всего характеризуют ваш бренд?
Самобытность, форма, цвет.
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