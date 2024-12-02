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Как лауреат конкурса «Новые имена в моде — 2023» Ксения Кудряшова сочинила бренд корсетных свитшотов BITTE_RUHE?

Свишоты и пальто в комбо с корсетами в пайетках — что? да! Своими виртуозными фэшн-гибридами фаундер московского бренда BITTE_RUHE Ксения Кудряшова сначала покорила жюри нашего конкурса «Новые имена в моде — 2023», а следом — топовых российских инфлюэнсеров (от блогера Полины Подплетенной до YouTube-интервьюера Надежды Стрелец). В день рождения марки (4 года!) поговорили с Ксенией о создании бренда, отстаивании авторских прав в модной индустрии и важности ярко-розового в (базовом) гардеробе. 

Ксения Кудряшова в пальто 'DIE PRACHT'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в пальто 'DIE PRACHT'

Ксения Кудряшова в корсете 'DER SCHEIN'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в корсете 'DER SCHEIN'

Как решили создать бренд? Этимология названия марки?

Бренд начался с одной вещи — сшила для себя свитшот, выложила фото в соцсети, он завирусился. Так и получился BITTE_RUHE («Пожалуйста, тихо» по-немецки): считаю, что одежда за счет своей яркости и оригинальности должна говорить за человека.

Топ-3 значимых кейса в истории бренда? 

Самый важный кейс — победа в суде по защите авторского права и выигрыш в размере 1 млн рублей за копирование нашего фирменного свитшота на маркетплейсах. В российской фэшн-индустрии мы первые поженили базовый свитшот с корсетом, у нас есть патент на промышленный образец.

Еще из классного — участие в показах Московской недели моды (мартовское шоу открыла и закрыла кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизавета Базыкина — Прим.ред.). Очень ценю нашу победу в конкурсе «Новые имена в моде — 2023» журнала Собака.ru.

Bitte Ruhe, Gapanovich, Ianis Chamalidy, Dear Passenger N: лучшие показы Московской недели моды

Ксения Кудряшова в костюме 'DAS SCHAF'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в костюме 'DAS SCHAF'

Ксения Кудряшова в лонгсливе 'DIE SILHOUETTE'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в лонгсливе 'DIE SILHOUETTE'

Ксения Кудряшова в платье 'DER SCHAUM KURZ'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в платье 'DER SCHAUM KURZ'

Кто носит вещи BITTE_RUHE?

В востороге от того, как наши костюмы и платья с объемными рукавами смотрятся на фэшн-инлюэнсерах Полине Подплетенной, Ольге Шурановой и Надежде Стрелец. Для нас каждая девушка в BITTE — настоящая звезда.

Топ-3 мастхэва BITTE_RUHE?

Я обожаю наш костюм 'DAS SCHAF', пальто 'DAS ORIGAMI', свадебное платье и олимпийку из кружева. Сейчас создаём дроп для дома, ванной и бани, мечтаю выпустить собственные купальники.

Собака.ru объявляет победителей XVI конкурса «Новые имена в моде» — 2023 

Ксения Кудряшова в куртке 'DIE WOLKE'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в куртке 'DIE WOLKE'

Ксения Кудряшова в олимпийке 'DIE SPITZE'
Архивы пресс-службы BITTE_RUHE

Ксения Кудряшова в олимпийке 'DIE SPITZE'

Цвет сезона? 

У нас всегда главный цвет — это розовый, каждый год и каждый сезон.

Главные фэшн-тренды в российской модной индустрии?

В России большой интерес к локальным дизайнерам — аудитория наконец-то поняла, что всё прекрасное есть рядом.

Три слова, которые лучше всего характеризуют ваш бренд?

Самобытность, форма, цвет.

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