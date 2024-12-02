Как лауреат конкурса «Новые имена в моде — 2023» Ксения Кудряшова сочинила бренд корсетных свитшотов BITTE_RUHE?

Как решили создать бренд? Этимология названия марки?

Бренд начался с одной вещи — сшила для себя свитшот, выложила фото в соцсети, он завирусился. Так и получился BITTE_RUHE («Пожалуйста, тихо» по-немецки): считаю, что одежда за счет своей яркости и оригинальности должна говорить за человека.

Топ-3 значимых кейса в истории бренда?

Самый важный кейс — победа в суде по защите авторского права и выигрыш в размере 1 млн рублей за копирование нашего фирменного свитшота на маркетплейсах. В российской фэшн-индустрии мы первые поженили базовый свитшот с корсетом, у нас есть патент на промышленный образец.

Еще из классного — участие в показах Московской недели моды (мартовское шоу открыла и закрыла кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизавета Базыкина — Прим.ред.). Очень ценю нашу победу в конкурсе «Новые имена в моде — 2023» журнала Собака.ru.