Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с идеологом великого ресторана Probka и гастро-империи Probka Family, нашим первым (и верховным!) гастрономическим учителем Арамом Мнацакановым: обсудили легкие жакеты (подаются из гардероба строго к хумусу!), лучшие весенние бомберы (для эпических закатных прогулок на мотороллере Yamaha!) и арт-катарсис на выставке Петра Кончаловского в Русском музее.
Арам, какие хорошие новости?
У нас отличные новости: Probka Family в этом году 25 лет. Мы без ностальгии, но с удовольствием оглядываемся в прошлое, в котором много родных лиц, классных начинаний, драйва и энергии и с улыбкой. Например, в панорамном ресторане R14 сделали оммаж знаменитому первому меню «Рыбы» из 2005 года: вернули разделы «Азия» и «Родина» (чебурек и шаверма там всегда были бомбически вкусные!).
А главное, с уверенностью смотрим в будущее! Прямо сейчас запускаем крутой B2B проект с нашим бренд-шефом Probka Мануэлем Сурачи. Готовлю интересный летний pop-up на Малой Никитской в Москве. И совсем скоро открываю MINA в Тбилиси!
Арам Мнацаканов — главный петербургский амбассадор мотороллеров (и однобортных ворквир-жакетов!)
Лучший образ для ужина в Probka?
Хороший пиджак, рубашка или футболка, брюки, туфли или кеды. В любом ресторане именно гости создают атмосферу: человек, пришедший в откровенно спортивном виде, разрушает общее настроение праздника. Поэтому вечером в Probka мне всегда нравится, когда гости выглядят достойно.
Еда + фэшн! Какой образ лучше всего подходит для того, чтобы попробовать фирменный бургер Probka? А карамелле с тыквой? Ну а хумус бренд-шефа Mina Джильберто Нассера?
Бургер Probka — пиджак, футболка, джинсы.
Карамелле с тыквой — мягкий трикотаж, кашемир, что-то очень приятное на ощупь.
Хумус Джильберто — лен, рубашка, легкий жакет.
Арам Мнацаканов в фирменной гастро-униформе
Вещи-мастхэвы в моде на весну 2026 года?
Я в моде не эксперт, но мне нравится, что сейчас все стало свободнее: более широкие брюки, многослойность, комфортная обувь. Как только наступает весна, я пересаживаюсь на свой любимый мотороллер, сейчас это Yamaha. Поэтому в одежде мой мастхэв – тонкие яркие пуховики и бомберы, у меня таких несколько.
Лучший бренд всех времен и народов?
Из мировых я всегда скорее за старую хорошую школу — вещи, которые сделаны как следует и живут долго. Больше всего таких у меня из коллекции Bosco.
Любимые аксессуары?
Теннисная ракетка! А еще дети подарили мне Plaud Note, диктофон с AI, теперь повышаю свою и так бешеную эффективность! Но вообще главный аксессуар — это отличное настроение и улыбка с утра.
Арам Мнацаканов в огненном пальто Toptop для Собака.ru
Вещь, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Честно? Я не мечтаю о вещах для гардероба. Но о новом смокинге я тут как-то думал: есть ощущение, что он мне вскоре может пригодиться.
Самое модное место в Петербурге? А где Ваше место силы в Петербурге?
Думаю, что модные люди обитают в Self Edge Chinoise и в пространстве Hideout. А для меня место силы — Крестовский остров, дом и мой загородный ресторан «Рыба на Даче» в Сестрорецке.
Книга, которую советуете прочитать всем?
Библия. Неожиданно очень полезное чтение. Если оригинал покажется сложным для чтения, возьмите путеводитель Айзека Азимова по библейскому миру, это увлекательно.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Хорошая музыка в правильный момент. Я очень впечатлительный — муза любого искусства может меня покорить неожиданно. Думаю, что сейчас проще всего пережить катарсис на выставке Петра Кончаловского в Русском музее, он выдающийся мастер.
Комментарии (0)