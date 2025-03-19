Знакомьтесь, Мануэль Сурачи и Симоне Гобби — выдающиеся итальянцы из Probka Family, которые обеспечивают бутиковый подход в каждой пицце и пасте

Как сделать вау-пиццу? Это чистая химия! Я много экспериментировал буквально в лабораторных условиях, прежде чем добился правильного соотношения муки и воды для идеального теста. У каждого вида муки — свои особенности (от грубости помола до насыщенности белками), а вода вообще везде разная. Сейчас мы под каждый ресторан подобрали свою муку, но только итальянскую, которая идеально подходит для каждой печи — и в Probka, и в Mina, и так далее. Еще нужно учитывать температуру и время — в общем, задача не только придумать космическую ракету, но и запустить ее на орбиту. Все это и оценили эксперты рейтинга 50 Top Pizza, когда назвали нашу пиццу в R14 лучшей — они работают по принципу Michelin: оценивают, достаточно ли хрустит тесто, какие мы использовали помидоры, качественная ли моцарелла.

Правда, Арам Мнацаканов говорит, что у хлеба и пиццы, которые Сурачи делает для Probka Family, есть еще один секрет: «Ману — удивительной души человек. Кроткий и в то же время — настоящее очарование. Покоряет с первого взгляда! Поэтому и хлеб из его рук всегда получается волшебным. Думаю, не зря на Востоке в древности хлеб позволяли печь только очень честным людям. Но, кроме всего, Сурачи из династии пиццайоло и профессионал до мозга костей. А какие он делает мороженое и сорбеты! Вот наши новейшие хиты — работали над ними вместе: мороженое «Апероль шприц», «Бароло» и со вкусом томата и трюфеля. Мы учимся друг у друга! Но уверен, что и Мануэль, и наш бренд-шеф Симоне Гобби многому учатся, работая со мной и в нашей компании. Искусству управления, умению предсказать, что понравится гостям. А еще с каждым сотрудником делюсь знанием, как работать — и при этом получать удовольствие от жизни. Думаю, этот опыт пригодился многим!»