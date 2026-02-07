Как мегауютисто отметить ДОМАШНЮЮ свадьбу? Говорят Авдотья Александрова, Мария Мацель, Лиля Симонян и Анна Слоникова

Ленивая роскошь райт нау — не кашемир The Row, а микросвадьба по-домашнему: в трушных тэнктопах, прикроватных пеньюарах и винтажных комбинациях.
Свадьба: Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Начали в загсе на Барвихе и зафиналили в кафе «Дача» на Николиной Горе -- гудели до закрытия!
Тренд: винтаж
Показываем, какое платье урвала актриса и муза Романа Михайлова Мария Мацель на «Авито»!
Это база
Домашняя альтернатива яйцам Фаберже — брошь-пашот из кахолонга!
Свадьба: Лиля Симонян и Александр Шашков
Веддинг в «Квартире»!
Свадебный стилист и дизайнер: Анна Слоникова
Мастер стайлинга и любимая ученица Долецкой!
Мир: свадьба Саманты!
Икона «Секса в большом городе» вышла замуж — за лук отвечала легенда кинокостюмерии Патриция Филд
Домашние брайдал-платья на подиуме
Ар-деко комбинации Carven, пижамные денди-двойки Dolce&Gabbana и сумки-подушки Simone Rocha
Ключевой фэшн-айтем росписи — белоснежная майка-алкоголичка (униформа моделей!), надетая женихом Даниилом Кондратьевым и обыгранная в платьях Авдотьй и дочери Алексии
Идеолог революционного агентства Lumpen Авдотья Александрова (отправляет моделей на показы Prada u Dior!) вышла замуж (под руку с дочерью Алексией и букетом из хлопка и антуриумов!) за Даниила Кондратьева (модель Lumpen, герой кампейнов Ushatava, Sencellerie, Marcelo Miracles и кавербой обложки Собака.ги с актрисой Викторией Исаковой!). На шестимесячную годовщину отношений собрали родственников в загсе на Барвихе, а следом домашним квинтетом (с родителями мужа и его лучшим другом) зафиналили роспись в кафе «Дача» на Николиной Горе (со щами, пельменями и драниками — гудели до закрытия!). Плюс выдали модную панк-базу: мастеровитый гланж-кутюрье Дмитрий Monkey Кузнецов сочинил свадебное платье (и его бейби-версию для Алексии в домашних чунях Age of Innocence!) из не весомого фатина. «Я, будучи еще маленькой девочкой, мечтала о пачке на своей свадьбе, чтобы она слегка пружинила за счет объема и в нее можно плюхаться», — говорит Авдотья. Для Даниила придумали сочетание бургунди брюк Rogov с белой майкой (тэнктоп — униформа моделей!), которое подсмотрели в сериале «Сопрано» (mob husband core!). Обручальные кольца из белого золота присмотрели у ювелиров MIUZ Diamonds. Планируют мощную свадебную вечеринку в 2026 году — да так, чтобы о ней написал весь русский фэшн-телеграм.
Авдотья Александрова сшила мики-копию свадебного платья для дочери Алексии
Авдотья Александрова
О букете невесты:
Я мечтала о букете из хлопка, а появление антурнумов — идея флориста Антона Шуранова из цветочной студии «Собран в саду», которому я восторженно доверилась. Антон попал в точку — антуриумы я люблю! В ночь накануне росписи подучила два букета — для себя и поменьше для Алексии. Потом оба подарила нашим с Даней незамужним мамам.
Дмитрий Кузнецов
Выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ о свадебных луках Авдотьи Александровой и Даниила Кондратьева:
У Дуни был четкий запрос — она с детства мечтала о свадебном платье с пышной юбкой. Мы искали референсы, обращаясь к показам Vivienne Westwood, Victoria's Secret и Jean Paul Gaultier. Так в образе появился корсет с асимметричной баской, фата и пышная пачка. Белая майка-алкоголичка — фирменный элемент одежды моделей Lumpen, который мы решили сделать связующим звеном в свадебных образах. Изначально я хотел лишь слегка вдохновиться этим элементом — например, сделать вырез или другой легкий намек, но в итоге использовали майку напрямую. А еще Дуня попросила создать мини-версию образа невесты для дочери Алексии — трогательное воплощение детской мечты.
Тренд: винтаж
Актриса Мария Мацель в винтажном платье Lillie Rubin с букетом гортензий
Мы знали актрису Марию Мацель как Джульетту из БДТ, музу энигматичного режиссера Романа Михайлова и певицу Gráta, а теперь — как гуру веддинг-винтажа: взяла за основу ар-деко наряды с выставки «Упакованные грезы» в Эрмитаже и урвала на «Авито» белоснежное платье от культового американского бренда Lillie Rubin (авторы того самого платья техно-дивы Селены Перес на Grammy 1994!). Свадьбу со звездой сериального триллера «Камбэк» Илларионом Маровым (женился в папиной рубашке и лоферах!) отпраздновала в родительском доме, расположенном в здании бывшей школы под Минском, — с самогоном, деревенской тележкой под пиво, драниками и стогами сена в роли стульев. Вместо светского фотографа — пленочные мыльницы друзей, вместо white-tie-мейка — визаж и прическа от сестер, вместо многотысячного диджей-сета — камерное выступление невесты.
Это база
Домашняя альтернатива яйцам Фаберже — кулинарная брошь-пашот Dzhanelli, приготовленная ювелирным арт-ателье из кахолонга: подают в серебряной посуде и с красной икрой из сердолика (по вкусу!)
Лиля Симонян и Александр Шашков
Свадьба в «Квартире»! Стилист Лиля Симонян (в анамнезе — фэшн-директор русского Elle) вышла замуж за дизайн-директора «Сбера» Александра Шашкова в кастомном платье Cloche в Грибоедовском загсе: следом умчали праздновать на Патриаршие пруды в грузинском пространстве «Квартира» ресторана Mama Tuta петербуржца и отца-основателя Probka Family Арама Мнацаканова
Лиля Симонян
Мне не хотелось устраивать большой праздник. У стилиста и основагельницы бренда Cloche Ани Слониковой я спросила на правах лучшей подруги, не осудит ли она меня, если я пойду в загс в простой белой футболке. Аня ответила, что без колебаний осудит — нельзя относиться ко второй свадьбе так, как будто будет третья. Тогда я предложила ей сшить платье. За организацию и торт отвечала моя вторая близкая подруга — экс-главред Elle Катя Мухина. Отмечали в московском пространстве «Квартира», оформленном как тбилисская богемная студия, в узком кругу 35 самых близких друзей и родственников. Идеальный формат — очень уютно, душевно, вкусно и весело.
Анна Слоникова
Фаундер бренда Cloche, мастер стайлинга и любимая ученица Алены Долецкой — сделала свадебное платье Лили Симонян
Я задумывала платье с открытой спиной для новогодней капсулы своего бренда Cloche, параллельно работала над свадебным образом для Лили — предложила концептуально связать наряд с нашей коллекцией. Для Лили все сшито индивидуально, но в тираже, пусть даже небольшом, так сделать невозможно. Поэтому мы переработали платье и пришили дополнительную лямку — она позволяет крутиться и наклоняться без последствий.
Мир: свадьба Саманты!
Саманта вышла замуж! Икона «Секса в большом городе» Ким Кэтролл с женихом Расселом Томасом на камерной лондонской церемонии из 12 самых близких — за лук Ким отвечала легенда кинокостюмерии Патриция Филд (кастом Dior + шляпка Philip Treacy!)
Дома — как на свадьбе и подиуме
Ар-деко комбинации Carven, пижамные денди-двойки Dolce&Gabbana и сумки-подушки Simone Rocha
