Как мегауютисто отметить ДОМАШНЮЮ свадьбу? Говорят Авдотья Александрова, Мария Мацель, Лиля Симонян и Анна Слоникова

Идеолог революционного агентства Lumpen Авдотья Александрова (отправляет моделей на показы Prada u Dior!) вышла замуж (под руку с дочерью Алексией и букетом из хлопка и антуриумов!) за Даниила Кондратьева (модель Lumpen, герой кампейнов Ushatava, Sencellerie, Marcelo Miracles и кавербой обложки Собака.ги с актрисой Викторией Исаковой!). На шестимесячную годовщину отношений собрали родственников в загсе на Барвихе, а следом домашним квинтетом (с родителями мужа и его лучшим другом) зафиналили роспись в кафе «Дача» на Николиной Горе (со щами, пельменями и драниками — гудели до закрытия!). Плюс выдали модную панк-базу: мастеровитый гланж-кутюрье Дмитрий Monkey Кузнецов сочинил свадебное платье (и его бейби-версию для Алексии в домашних чунях Age of Innocence!) из не весомого фатина. «Я, будучи еще маленькой девочкой, мечтала о пачке на своей свадьбе, чтобы она слегка пружинила за счет объема и в нее можно плюхаться», — говорит Авдотья. Для Даниила придумали сочетание бургунди брюк Rogov с белой майкой (тэнктоп — униформа моделей!), которое подсмотрели в сериале «Сопрано» (mob husband core!). Обручальные кольца из белого золота присмотрели у ювелиров MIUZ Diamonds. Планируют мощную свадебную вечеринку в 2026 году — да так, чтобы о ней написал весь русский фэшн-телеграм.