Vogue опубликовал список самых стильных персон 2025

В список вошли около 50 представителей индустрии моды, кино, музыки, спорта, политики и бизнеса. Среди них — Bad Bunny, Дженна Ортега, Айо Эдебири, Доэчи, Дженнифер Лоуренс, Колман Доминго, Рианна, A$AP Rocky, Розалия, Зои Кравиц, Памела Андерсон, Тимоте Шаламе, Кейт Бланшетт, Тайла и Александер Скарсгорд.

Редакция также отметила модель Алекс Консани, дизайнера Хайдера Аккерманна, корейского артиста G-Dragon, баскетболиста Шая Гилджес-Александра, модельера Миуччу Прада, художницу Раму Дуваджи, танцовщицу Индию Брэдли и диджея Пегги Гоу. Неожиданным выбором стал папа Римский Лев XIV, включенный в список за выразительный и узнаваемый стиль.

Британский Vogue подготовил собственный рейтинг самых модных жителей Великобритании. В него вошли принцесса Уэльская Кейт, Алекса Чанг, Сиенна Миллер, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Виктория Бекхэм, которых издание назвало ключевыми фигурами, влияющими на современную моду.

В категории «Восходящие звезды» были отмечены Эйми Лу Вуд, Рейчел Джонс, Члита Коллинз и Дэвид Йонссон, а в разделе «Эксцентрики» — Эмма Коррин, Ричард Э. Грант, Клаудия Винклман и Синтия Эриво.

Также в список британской версии Vogue вошли Лиам Галлахер, Амаль Клуни, Айриз Лоу, Чарли XCX, Дуа Липа, Суки Уотерхаус, Лили Аллен, FKA Twigs, Джош О’Коннор, Харрис Дикинсон, Риз Ахмед, Симона Эшли, Розамунд Пайк, Кира Найтли, Оливия Колман и другие.