Рианна, Джулия Робертс, Джейкоб Элорди и Кристен Стюарт: лучшие выходы Gotham Awards 2025

Baleciaga team эры Пьерпаоло Пиччоли возглавила верховная (да!) фэшн-дива Рианна в зефирном платье, дополненном оперными перчатками из черной кожи. Тем временем A$AP Rocky на правах новейшего амбассадора Chanel неистово инфлюэнсил пиджаки и it-сумки модного дома - в клан Rocky и вечной Chanel girl Кристен Стюарт также вступили Тейяна Тейлор и Райли Кио в огненно-красных платьях с последнего подиумного шоу.

Еще из дебютов: Джейкоб Элорди выгуливал денди-костюмы от нового креативного директора Bottega Veneta Луиз Троттер, Ева Виктор примерила мегавиральную кожаную куртку Loewe от дизайн-дуэта Джека Маккаллоу и Лазаро Эрнандеса, а за фэшн-репутацию Джонатана Андерсона вступилась Дженнифер Лоуренс в костюмном платье Dior.

Тем временем Хлое Севиньи ожидаемо выступала в роли фаната Saint Laurent, а худрук Valentino Алессандро Микеле невидимо присутствовал на Gotham Awards силами своей свиты - Аманды Сайфред в крылатом платье и Александра Скарсгарда в лососевом бимбо-пиджаке.