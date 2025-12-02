Рианна, Джулия Робертс, Джейкоб Элорди и Кристен Стюарт: лучшие выходы Gotham Awards 2025

Врываемся в сезон кинонаград и восхитительных красных дорожек с Gotham Awards: пока лауреат Канн Джафар Панахи празднует очередной триумф ("Простая случайность" иранского режиссера выиграла три статуэтки!), мы фиксируем буйство колорблока и хайповых подиумных нарядов в луках селебрити А-листа!
A$AP Rocky в Chanel и Рианна в Balenciaga
Хлое Севиньи в Saint Laurent
Джейкоб Элорди в Bottega Veneta
Тейяна Тейлор в Chanel
Дженнифер Лоуренс в Dior
Зои Дойч в Prada
Джулия Робертс в Tom Ford и Лука Гуаданьино
Кристен Стюарт в Chanel
Ева Виктор в Loewe
Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Александр Скарсгард в Valentino
Наоми Уоттс в Calvin Klein
Baleciaga team эры Пьерпаоло Пиччоли возглавила верховная (да!) фэшн-дива Рианна в зефирном платье, дополненном оперными перчатками из черной кожи. Тем временем A$AP Rocky на правах новейшего амбассадора Chanel неистово инфлюэнсил пиджаки и it-сумки модного дома - в клан Rocky и вечной Chanel girl Кристен Стюарт также вступили Тейяна Тейлор и Райли Кио в огненно-красных платьях с последнего подиумного шоу.
Еще из дебютов: Джейкоб Элорди выгуливал денди-костюмы от нового креативного директора Bottega Veneta Луиз Троттер, Ева Виктор примерила мегавиральную кожаную куртку Loewe от дизайн-дуэта Джека Маккаллоу и Лазаро Эрнандеса, а за фэшн-репутацию Джонатана Андерсона вступилась Дженнифер Лоуренс в костюмном платье Dior.
Тем временем Хлое Севиньи ожидаемо выступала в роли фаната Saint Laurent, а худрук Valentino Алессандро Микеле невидимо присутствовал на Gotham Awards силами своей свиты - Аманды Сайфред в крылатом платье и Александра Скарсгарда в лососевом бимбо-пиджаке.
Эль Фаннинг в Ralph Lauren
Джафар Панахи
Хавана Роуз Лью в Schiaparelli
Тесса Томпсон в Schiaparelli
Райли Кио в Chanel
Аманда Сайфред в Valentino
Чейз Инфинити в Louis Vuitton
Джесси Бакли в Chanel
Эндрю Скотт в Valentino
Фелисити Джонс в Armani Prive
Имоджен Путс в Kallmeyer
Роуз Бирн в Louis Vuitton
Наблюдаем два ключевых фэшн-тренда на красной дорожке Gotham Awards:
- Раз - изобилие перламутровых платьев (голливудский шик встречает мермейдкор!), за которое в ответе, прежде всего, худрук Schiaparelli Дэниел Розберри: одел в мерцающие тотал-луки Хавану Роуз Лью и Тессу Томпсон aka марвеловскую Валькирию.
- Два - на смену будуаркорным комбинациям пришло tank dress, как у Роуз Бирн в Louis Vuitton и Инги Ибсдоттер Лиллеос в платье Bottega Veneta, усложненном Луиз Троттер за счет нарочито спадающей на плечо бретели (на самом деле это сложносочиненная драпировка!).
Комментарии (0)