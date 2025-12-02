Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рианна, Джулия Робертс, Джейкоб Элорди и Кристен Стюарт: лучшие выходы Gotham Awards 2025

Врываемся в сезон кинонаград и восхитительных красных дорожек с Gotham Awards: пока лауреат Канн Джафар Панахи празднует очередной триумф ("Простая случайность" иранского режиссера выиграла три статуэтки!), мы фиксируем буйство колорблока и хайповых подиумных нарядов в луках селебрити А-листа!

A$AP Rocky в Chanel и Рианна в Balenciaga
Getty Images

A$AP Rocky в Chanel и Рианна в Balenciaga

Хлое Севиньи в Saint Laurent
Getty Images

Хлое Севиньи в Saint Laurent 

Джейкоб Элорди в Bottega Veneta
Getty Images

Джейкоб Элорди в Bottega Veneta

Тейяна Тейлор в Chanel
Getty Images

Тейяна Тейлор в Chanel 

Дженнифер Лоуренс в Dior
Getty Images

Дженнифер Лоуренс в Dior

Зои Дойч в Prada
Getty Images

Зои Дойч в Prada

Джулия Робертс в Tom Ford и Лука Гуаданьино
Getty Images

Джулия Робертс в Tom Ford и Лука Гуаданьино 

Кристен Стюарт в Chanel
Getty Images

Кристен Стюарт в Chanel

Ева Виктор в Loewe
Getty Images

Ева Виктор в Loewe

Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Getty Images

Ренате Реинсве в Louis Vuitton

Александр Скарсгард в Valentino
Getty Images

Александр Скарсгард в Valentino

Наоми Уоттс в Calvin Klein
Getty Images

Наоми Уоттс в Calvin Klein

Baleciaga team эры Пьерпаоло Пиччоли возглавила верховная (да!) фэшн-дива Рианна в зефирном платье, дополненном оперными перчатками из черной кожи. Тем временем A$AP Rocky на правах новейшего амбассадора Chanel неистово инфлюэнсил пиджаки и it-сумки модного дома - в клан Rocky и вечной Chanel girl Кристен Стюарт также вступили Тейяна Тейлор и Райли Кио в огненно-красных платьях с последнего подиумного шоу. 

Еще из дебютов: Джейкоб Элорди выгуливал денди-костюмы от нового креативного директора Bottega Veneta Луиз Троттер, Ева Виктор примерила мегавиральную кожаную куртку Loewe от дизайн-дуэта Джека Маккаллоу и Лазаро Эрнандеса, а за фэшн-репутацию Джонатана Андерсона вступилась Дженнифер Лоуренс в костюмном платье Dior.

Тем временем Хлое Севиньи ожидаемо выступала в роли фаната Saint Laurent, а худрук Valentino Алессандро Микеле невидимо присутствовал на Gotham Awards силами своей свиты - Аманды Сайфред в крылатом платье и Александра Скарсгарда в лососевом бимбо-пиджаке.

Эль Фаннинг в Ralph Lauren
Getty Images

Эль Фаннинг в Ralph Lauren

Джафар Панахи
Getty Images

Джафар Панахи

Хавана Роуз Лью в Schiaparelli
Getty Images

Хавана Роуз Лью в Schiaparelli

Тесса Томпсон в Schiaparelli
Getty Images

Тесса Томпсон в Schiaparelli

Райли Кио в Chanel
Getty Images

Райли Кио в Chanel

Аманда Сайфред в Valentino
Getty Images

Аманда Сайфред в Valentino

Чейз Инфинити в Louis Vuitton
Getty Images

Чейз Инфинити в Louis Vuitton

Джесси Бакли в Chanel
Getty Images

Джесси Бакли в Chanel

Эндрю Скотт в Valentino
Getty Images

Эндрю Скотт в Valentino

Фелисити Джонс в Armani Prive
Getty Images

Фелисити Джонс в Armani Prive

Имоджен Путс в Kallmeyer
Getty Images

Имоджен Путс в Kallmeyer

Роуз Бирн в Louis Vuitton
Getty Images

Роуз Бирн в Louis Vuitton

Наблюдаем два ключевых фэшн-тренда на красной дорожке Gotham Awards:

  • Раз - изобилие перламутровых платьев (голливудский шик встречает мермейдкор!), за которое в ответе, прежде всего, худрук Schiaparelli Дэниел Розберри: одел в мерцающие тотал-луки Хавану Роуз Лью и Тессу Томпсон aka марвеловскую Валькирию. 
  • Два - на смену будуаркорным комбинациям пришло tank dress, как у Роуз Бирн в Louis Vuitton и Инги Ибсдоттер Лиллеос в платье Bottega Veneta, усложненном Луиз Троттер за счет нарочито спадающей на плечо бретели (на самом деле это сложносочиненная драпировка!). 
Инга Ибсдоттер Лиллеос в Bottega Veneta
Getty Images

Инга Ибсдоттер Лиллеос в Bottega Veneta

Эмма Лэйрд в Louis Vuitton
Getty Images

Эмма Лэйрд в Louis Vuitton

Хлоя Чжао
Getty Images

Хлоя Чжао

Джереми Аллен Уайт в Louis Vuitton
Getty Images

Джереми Аллен Уайт в Louis Vuitton

Индия Мур
Getty Images

Индия Мур

Ноа Баумбах
Getty Images

Ноа Баумбах

Ирина Кро Айке в Zimmermann
Getty Images

Ирина Кро Айке в Zimmermann

Кейт Хадсон
Getty Images

Кейт Хадсон

Кэтлин Чэлфант
Getty Images

Кэтлин Чэлфант

Мэри Бронштейн
Getty Images

Мэри Бронштейн

Майкл Б. Джордан
Getty Images

Майкл Б. Джордан

