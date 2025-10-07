Саша Мадемуазель, Вита Клац, Глаша Гурьянова, Маша Туева: рассказываем и показываем, кто (и как!) работал над свадебной каверстори Марии Миногаровой

Вот это дримтим! Брайдалкор-обложка октябрьского номера Собака.ru и свадебная каверстори Марии Миногаровой и Александра Горчилина (с конем, лебедем, панк-свитой и тамадой мечты!) сделана руками и глазами талантливых (и любимых!). Знакомьтесь, если не знакомы!
Финчеровский сплитскрин с бэкстейджа! Фотограф Саша Мадемуазель настраивает античную симметрию в кадре, стилист Вита Клац поправляет драпировки на свадебном платье Neegoosh, а Маша и Саша сливаются в экстазе (на финишной прямой к зачатию!) за спиной секси-тамады Ильи Куруча (в компании сахарного лебедя!)
Саша Мадемуазель
Гуру пленочной фотографии
Лучшая свадебная съемка всех времен и народов?
Клип «Половина сердца» Анжелики Варум и Леонида Агутина.
Работа над брайдалкор-каверстори Маши Миногаровой и Саши Горчилина — как оно было?
Отправной точкой для сбора мудборда были свадебные съемки Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз (см. фото из Летнего сада) и Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна (см. фото с набережной). Точно не хотела обычной классической свадебной съемки для журнала Bride — это не про Машу и Сашу!
Свадьба — это торжество любви или социальный конструкт?
Только любовь!
Вита Клац
Звезда русского селебрити-стайлинга
Dream dress на свадьбу?
Для меня их несколько, пожалуй. Еще из детства — свадебное платье Дианы Спенсер от Emanuels. И мне всегда нравилось свадебное платье героини Одри Хепберн в «Забавной мордашке» — минималистичное Givenchy, которое актриса выбрала сама.
Лучший свадебный кутюрье эвер?
Все-таки свадебный наряд я бы доверила мастодонту Vivienne Westwood — для меня идеально их платье Диты фон Тиз. А если хотите пойти на эксперимент, вам к Dilara Findikoglu.
Свадьба в стиле swag — это как?
Как в клипе Guns N’ Roses “November Rain”.
Глаша Гурьянова
Визажист-феномен
Бьюти-тренды свадебного мейка прямо сейчас?
Самый главный тренд последних лет — свобода. Без наклеенных пучков, без тонны скульптуры, свежий легкий тон на коже и стойкие губы, это важно. Конечно, актуальны блески. А вообще, можно все: и темные губы, и огромные стрелки.
Как соотносятся любовь и свадьба?
По-разному, с разных полюсов! Если люди адекватные, с классными отношениями, то свадьба — это логичное продолжение. А если кто-то выбирает жить душа в душу без штампа — тоже здорово, это их выбор.
Как относишься к слову «супруга»?
Не нравится, оно какое-то бюрократическое, сухое. Мне больше нравится «жена». Я мужа никогда «супругом» не называю — звучит странно, на слух неприятно. Но если кого-то это слово прикалывает — да ради бога.
Маша Туева
Стилист по волосам (читай: виртуозный укротитель диких локонов!)
Секрет укладки Маши Миногаровой, пережившей дождь у Медного всадника, поездку на лошади и банкет на набережной Невы?
Это не просто аккуратно уложенные волны, а рисунок, который подчеркивает черты лица Маши и усиливает ее узнаваемый стиль. А еще секрет укладки — в практичности: у меня всегда с собой фен и необходимые инструменты. Поэтому после ливня у Медного всадника мы зашли в ресторан не отмечать свадьбу, а освежить прическу — сделали, так сказать, «вторую порцию».
Свадьба — это единица контента или магический ритуал?
Свадьба 100 % магический ритуал: как для невесты с женихом, так и для зрителей.
