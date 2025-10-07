Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Саша Мадемуазель, Вита Клац, Глаша Гурьянова, Маша Туева: рассказываем и показываем, кто (и как!) работал над свадебной каверстори Марии Миногаровой

Вот это дримтим! Брайдалкор-обложка октябрьского номера Собака.ru и свадебная каверстори Марии Миногаровой и Александра Горчилина (с конем, лебедем, панк-свитой и тамадой мечты!) сделана руками и глазами талантливых (и любимых!). Знакомьтесь, если не знакомы!

 

Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

Саша Мадемуазель

Гуру пленочной фотографии

Лучшая свадебная съемка всех времен и народов?

Клип «Половина сердца» Анжелики Варум и Леонида Агутина.

Работа над брайдалкор-каверстори Маши Миногаровой и Саши Горчилина — как оно было?

Отправной точкой для сбора мудборда были свадебные съемки Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз (см. фото из Летнего сада) и Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна (см. фото с набережной). Точно не хотела обычной классической свадебной съемки для журнала Bride — это не про Машу и Сашу!

Свадьба — это торжество любви или социальный конструкт?

Только любовь!

Вита Клац

Звезда русского селебрити-стайлинга

Dream dress на свадьбу?

Для меня их несколько, пожалуй. Еще из детства — свадебное платье Дианы Спенсер от Emanuels. И мне всегда нравилось свадебное платье героини Одри Хепберн в «Забавной мордашке» — минималистичное Givenchy, которое актриса выбрала сама.

Лучший свадебный кутюрье эвер?

Все-таки свадебный наряд я бы доверила мастодонту Vivienne Westwood — для меня идеально их платье Диты фон Тиз. А если хотите пойти на эксперимент, вам к Dilara Findikoglu.

Свадьба в стиле swag — это как?

Как в клипе Guns N’ Roses “November Rain”.

Мария Миногарова — Александру Горчилину: «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»

Глаша Гурьянова

Визажист-феномен

Бьюти-тренды свадебного мейка прямо сейчас?

Самый главный тренд последних лет — свобода. Без наклеенных пучков, без тонны скульптуры, свежий легкий тон на коже и стойкие губы, это важно. Конечно, актуальны блески. А вообще, можно все: и темные губы, и огромные стрелки.

Как соотносятся любовь и свадьба?

По-разному, с разных полюсов! Если люди адекватные, с классными отношениями, то свадьба — это логичное продолжение. А если кто-то выбирает жить душа в душу без штампа — тоже здорово, это их выбор.

Как относишься к слову «супруга»?

Не нравится, оно какое-то бюрократическое, сухое. Мне больше нравится «жена». Я мужа никогда «супругом» не называю — звучит странно, на слух неприятно. Но если кого-то это слово прикалывает — да ради бога.

Маша Туева

Стилист по волосам (читай: виртуозный укротитель диких локонов!)

Секрет укладки Маши Миногаровой, пережившей дождь у Медного всадника, поездку на лошади и банкет на набережной Невы?

Это не просто аккуратно уложенные волны, а рисунок, который подчеркивает черты лица Маши и усиливает ее узнаваемый стиль. А еще секрет укладки — в практичности: у меня всегда с собой фен и необходимые инструменты. Поэтому после ливня у Медного всадника мы зашли в ресторан не отмечать свадьбу, а освежить прическу — сделали, так сказать, «вторую порцию».

Свадьба — это единица контента или магический ритуал?

Свадьба 100 % магический ритуал: как для невесты с женихом, так и для зрителей.

Материал из номера:
Октябрь

