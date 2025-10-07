Саша Мадемуазель, Вита Клац, Глаша Гурьянова, Маша Туева: рассказываем и показываем, кто (и как!) работал над свадебной каверстори Марии Миногаровой

Вита Клац Звезда русского селебрити-стайлинга

Dream dress на свадьбу?

Для меня их несколько, пожалуй. Еще из детства — свадебное платье Дианы Спенсер от Emanuels. И мне всегда нравилось свадебное платье героини Одри Хепберн в «Забавной мордашке» — минималистичное Givenchy, которое актриса выбрала сама.

Лучший свадебный кутюрье эвер?

Все-таки свадебный наряд я бы доверила мастодонту Vivienne Westwood — для меня идеально их платье Диты фон Тиз. А если хотите пойти на эксперимент, вам к Dilara Findikoglu.

Свадьба в стиле swag — это как?

Как в клипе Guns N’ Roses “November Rain”.