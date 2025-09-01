Панк-Дроссельмейер Никита Еликаров: «Балет — это ремесло инопланетян, а стиль — это твои демоны, которых познаешь и дрессируешь»

Неистовое увлечение татуировками и коллекционирование архивов Saint Laurent и Celine — следствие финансовой (без)грамотности? Или просто новые шоколадки?

В юности, когда я перестал тратить деньги на шоколадки и перестал употреблять алкоголь, у меня в голове сработал переключатель. Началось с татуировок: я вырос в исписанных подъездах со стремными лифтами и прожженными кнопками, моя детская комната выглядела примерно так же. И концепция кринжовых тату — чем хуже, тем лучше — как будто бы оттуда.

У меня есть золотое правило: любая татуировка выходит из моды, поэтому нужно сразу делать ужасные тату: фолк-клеверочки, наручные часы на запястье и упаковку стирального порошка Tide. Еще пришивал к себе бирку Margiela, у нее классная концепция с четырьмя ниточками. Это же так просто — взять и пришить к себе бирку хирургической иглой.

Шмотки — тоже отражение моего внутреннего подростка, но уже чуть-чуть по- старше, который искусством интересуется. Я стал слушать Sex Pistols и носить Vivienne Westwood. Поехал в Лондон на гастроли и оставил там четыре зарплаты. После Вивьен я увлекся даркухой: Rick Owens, Boris Bidjan Saberi. Теперь отказался от полимеров и полиуретанов в одежде, не ношу кроссовки в принципе: слишком удобные и не стильные, не по-рокерски. Со временем влюбился в черные лакированные казаки Celine. А штаны становились все у́же и у́же: я вернулся к скинни-джинсам, которые носил с 15 лет, когда первый раз посмотрел «На игле» Дэнни Бойла. И без лишнего пафоса, я единственный человек в России, которому они идут.