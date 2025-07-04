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Знакомьтесь, Илья Мигмун — создатель крылатого birdcore-лука для Вики Салават на обложке Собака.ru!

Третьекурсник «Вышки» и фэшн-вундеркинд, который переодел топовых модных див (от Кати Iowa и Авдотьи Александровой до Ренаты Литвиновой и Данилы Полякова!) в birdcore-платья, созданные по мотивам лебединых костюмов Одетты и Одиллии. Для обложки этого номера Илья сочинил белоснежный корсет и крылатый геннин, в которые с восторгом впорхнула готическая принцесса и наша июльская кавергерл Вика Салават.

 

Вика Салават — героиня крылатой обложки июльского номера Собака.ru!

Илья Мигмун

Илья Мигмун

Как ты пришел в фэшн? И почему именно birdcore?

Мои родители — артисты балета. Мама выступала на сценах Большого и Мариинского театров, так что с самого детства я был окружен костюмами, декорированными перьями. Черный и белый лебеди — мои любимые герои из мира классики. А о фэшн-дизайне грезил с детства, мечтая претворить в жизнь образы со своих эскизов.

Родители Ильи Мигмуна
Архив Ильи Мигмуна

Родители Ильи Мигмуна

В чем суперсила вашего арт + фэшн-дуэта с Викой Салават?

Я фанат Вики: она способна превратить любой объект, надетый на себя, в произведение искусства. Мечта любого дизайнера! А еще Вика потрясающий человек — всегда готова поддержать молодых нью- камеров моды, поделившись их работами в медиа. Это бесценно, поскольку дает дизайнеру огромный буст для развития (и +100 очков к узнаваемости).

За кем из русской модной индустрии надо следить в 2025 году и почему?

За мной!

Вика Салават — об Илье Мигмуне:

Мигмун — это уже коммерчески успешный проект. Он пол-Москвы обшивает. Самое главное, чтобы он теперь не соскуфился на коммерции. Мы всем селом нашим переживаем и все время говорим ему, чтобы не притормаживал. Потому что деньги всех расслабляют. Надо, так сказать, руку на пульсе держать и все время делать творческое, а не только певиц обшивать.

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН. Фото: Соня Сивкова
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН. Фото: Соня Сивкова

Как выйти на новый уровень в творчестве? Топ-3 правила!

Правила простые: работать, не сдаваться, общаться. И делать, делать, делать.

Кто твои гуру в фэшн-мире?

Хитро уйду от вопроса и назову своих муз, чьи личности вдохновляют меня на работу круче советов наставников. Это дивы прошлого и настоящего — Людмила Гурченко, Рената Литвинова, и конечно же, Вика Салават. Еще хочу упомянуть Джемму Вольфсон, которую многие знают как partner in crime Вики по стритстайлу на неделях моды. Для меня она — символ арт + фэшн-иконы, которая по-настоящему живет в мире искусства. Счастлив, что среди ее огромной коллекции подиумных нарядов есть и мои вещи.

Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева, стиль: Вита Клац, визаж: Глаша Гурьянова
Асет Героева

Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева, стиль: Вита Клац, визаж: Глаша Гурьянова

Над чем работаешь прямо сейчас?

Много проектов с артистами, активно создаю образы для невест — свадебный сезон в разгаре. При этом не забываю работать над собственными коллекциями, которые кому-то могут показаться даже сумасшедшими, — важно не терять себя в потоке совместных коллабораций со стилистами и фэшн-инфлюенсерами.

Как сказать «люблю» без слов?

Для меня это «хочу сделать тебе платье».

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Материал из номера:
Июль

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