Третьекурсник «Вышки» и фэшн-вундеркинд, который переодел топовых модных див (от Кати Iowa и Авдотьи Александровой до Ренаты Литвиновой и Данилы Полякова!) в birdcore-платья, созданные по мотивам лебединых костюмов Одетты и Одиллии. Для обложки этого номера Илья сочинил белоснежный корсет и крылатый геннин, в которые с восторгом впорхнула готическая принцесса и наша июльская кавергерл Вика Салават.
Илья Мигмун
Как ты пришел в фэшн? И почему именно birdcore?
Мои родители — артисты балета. Мама выступала на сценах Большого и Мариинского театров, так что с самого детства я был окружен костюмами, декорированными перьями. Черный и белый лебеди — мои любимые герои из мира классики. А о фэшн-дизайне грезил с детства, мечтая претворить в жизнь образы со своих эскизов.
Родители Ильи Мигмуна
В чем суперсила вашего арт + фэшн-дуэта с Викой Салават?
Я фанат Вики: она способна превратить любой объект, надетый на себя, в произведение искусства. Мечта любого дизайнера! А еще Вика потрясающий человек — всегда готова поддержать молодых нью- камеров моды, поделившись их работами в медиа. Это бесценно, поскольку дает дизайнеру огромный буст для развития (и +100 очков к узнаваемости).
За кем из русской модной индустрии надо следить в 2025 году и почему?
За мной!
Вика Салават — об Илье Мигмуне:
Мигмун — это уже коммерчески успешный проект. Он пол-Москвы обшивает. Самое главное, чтобы он теперь не соскуфился на коммерции. Мы всем селом нашим переживаем и все время говорим ему, чтобы не притормаживал. Потому что деньги всех расслабляют. Надо, так сказать, руку на пульсе держать и все время делать творческое, а не только певиц обшивать.
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН. Фото: Соня Сивкова
Как выйти на новый уровень в творчестве? Топ-3 правила!
Правила простые: работать, не сдаваться, общаться. И делать, делать, делать.
Кто твои гуру в фэшн-мире?
Хитро уйду от вопроса и назову своих муз, чьи личности вдохновляют меня на работу круче советов наставников. Это дивы прошлого и настоящего — Людмила Гурченко, Рената Литвинова, и конечно же, Вика Салават. Еще хочу упомянуть Джемму Вольфсон, которую многие знают как partner in crime Вики по стритстайлу на неделях моды. Для меня она — символ арт + фэшн-иконы, которая по-настоящему живет в мире искусства. Счастлив, что среди ее огромной коллекции подиумных нарядов есть и мои вещи.
Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева, стиль: Вита Клац, визаж: Глаша Гурьянова
Над чем работаешь прямо сейчас?
Много проектов с артистами, активно создаю образы для невест — свадебный сезон в разгаре. При этом не забываю работать над собственными коллекциями, которые кому-то могут показаться даже сумасшедшими, — важно не терять себя в потоке совместных коллабораций со стилистами и фэшн-инфлюенсерами.
Как сказать «люблю» без слов?
Для меня это «хочу сделать тебе платье».
Комментарии (0)