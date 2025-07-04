Как ты пришел в фэшн? И почему именно birdcore?

Мои родители — артисты балета. Мама выступала на сценах Большого и Мариинского театров, так что с самого детства я был окружен костюмами, декорированными перьями. Черный и белый лебеди — мои любимые герои из мира классики. А о фэшн-дизайне грезил с детства, мечтая претворить в жизнь образы со своих эскизов.