Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

С восторгом наблюдаем, как родительство Салават распространяется на весь модный процесс — перед нами еще и фэшн-мать нового русского авангарда. Она ведет розыск молодых талантов и отправляет их в стратосферу: разглядела в алом кринолине-топоре студента Романа Зимогорского обложку и каверстори португальского Vogue, а в лебедином корсете третьекурсника Ильи Мигмуна — нашу!