Salavat Kypere (она же Вика Салават) — стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса — превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.
С восторгом наблюдаем, как родительство Салават распространяется на весь модный процесс — перед нами еще и фэшн-мать нового русского авангарда. Она ведет розыск молодых талантов и отправляет их в стратосферу: разглядела в алом кринолине-топоре студента Романа Зимогорского обложку и каверстори португальского Vogue, а в лебедином корсете третьекурсника Ильи Мигмуна — нашу!
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Дарк-стилист и готик-дива с пропиской в Петербурге, а также на показах Рика Оуэнса и Balenciaga Вика Салават создает неожиданно практичные фэшн-гиды и одевает простых богатых (гонорары Вики стартуют от 500К) людей (а селебам отказывает!). Салават — владелец аккаунта, на который однажды подписался сам Йе, и фаундер реплик-бренда The Sxslvt, чьи вещи заказывала стилистка Джулии Фокс (всем хейтерам реплик-концепта Виктория ответила футболкой Haters gonna hate и собрала солдаут за пять дней). Служила арт-объектом на выставке диджитал-художницы Евгении Филатовой, выходила замуж в Петербурге в викторианском панк-платье Elena Dawson, но главное — собирала и собирает вокруг себя визионерские профкомьюнити (фэшн-сёла!) из суперпрофи от Фаризы Родригез до Глаши Гурьяновой и от Димы Абрамовича до Маши Туевой и вместе с ними создает великий контент.
И важно: Вика — мать нового русского фэшн-авангарда. Фиксируем, как вокруг ее готической фигуры формируется движение юных фэшн-передовиков. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru!
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
На Вике: шляпа LIA GUREEVA, накидка RICK OWENS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН, туфли ROBERTO CAVALLI (Arineari Archive)
На Вике: платье и шорты РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ, серьги MARNI (Poison Drop)
На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)
На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)
На Александре: пальто, брюки, обувь CAROL CHRISTIAN POELL (CCP-Room)
На Виктории: топ и туфли SAINT LAURENT (Arineari Archive), юбка ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, браслеты BOHEME (Poison Drop)
На Вике: шляпа LIA GUREEVA, лиф NAMELAZZ, накидка RICK OWENS, брюки DIOR (Arineari Archive), туфли ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS, серьги HUGO KREIT (Poison Drop)
Выяснили у Вики, как стилизовать младенцев, сделали экспресс-гид по беременным лукам в истории живописи, наметили будущее русской моды и нечаянно прослезились над Королем Львом.
Вика Салават
О фэшн-провенансе готической дивы
Не могу забыть, как мама привезла из Германии джинсовую юбку в пол, а я просто вырезала посередине кусок, положила дырявую юбку обратно в шкаф и сделала из обрезка джинсы наряд для Барби. Мама просто рвала и метала. Я прямо запомнила. И теперь думаю покрепче замок выбрать для своего гардероба!
У моих родителей был секонд-хенд, я там выросла, и многие мои вещи были оттуда. Раньше не было интернета, и ты не мог себя сравнить с какими-то селебрити, ты сравнивал себя только со своим окружением, с друзьями в детском саду, одноклассниками, соседями. И по моим ощущениям, на фоне всех этих людей я была самой крутой. У меня всегда были свитшоты диснеевские. Не какой-то ширпотреб китайский, а прямо классные вещи. Я тогда с ума сходила по Королю Льву и на одном из детских фото стою в свитшоте с Симбой.
Полное интервью с Викой Салават читайте в июльском номере и на сайте Собака.ru.
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Виктория Салават
Текст: Юлия Машнич
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Свет: Валентин Панков
Ассистент стилиста: Никита Тюрин
Ретушь: Анастасия Билык
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