Как художница Анастасия Климова собрала фэшн-коллекцию в духе аналитического абстрактного экспрессионизма?

В целом, это, наверное, было практически подвижничество, работала без зарплаты, но с убедительной записью в трудовой книжке. И поначалу было, конечно, дико интересно, ведь я застала звездный час Джона Гальяно в Dior и его фантастические шоу, как корреспондент получила доступ в чудесные мастерские Louis Vuitton в Аньере, снимала ателье вышивки Франсуа Лесажа. Это было абсолютно прекрасно, я даже потом купила себе платье Valentino, расшитое у Лесажа, — они работают почти со всеми французскими домами высокой моды. Смогла пообщаться со многими кутюрье и сотрудниками домов моды. Там я увидела, какой труд стоит за каждым сантиметром ткани, и поняла, из чего складывается цена кутюра: уникальность, ручная работа, передающиеся из поколения в поколение традиции. У нас тогда это особенно не ценилось: вещи такого качества были в музеях, а не в реальной жизни. В Европе я увидела, как строится фэшн-бизнес, любой дом моды — это огромные расходы: профсоюзы, шоурумы, сотрудники — владельцы брендов обречены на внушительное количество постоянных инвестиций. И мода, особенно высокая, — крайне жесткий мир со своими законами, вообще не витальная конструкция. За нереальной красотой стоят какие-то мытарства. Самые красивые манекенщицы мира, сидя на полу, жуют кусок чего-то обезжиренного, пытаются позвонить маме, парень их привозит на раздолбанном мопеде, потому что пробки. Да и в целом — денег нет. Такое сиротство! Ну и нездоровая история, деформирующая по сути еще детям психику: мы как-то сидели с моделями в кафе рядом с домом Celine, и одна худейшая девушка защипнула кожу и сказала: «Ох, надо похудеть еще на 400 грамм, иначе не сделаю Dior». Тем удивительнее, что мне в какой-то момент предложили сниматься для бьюти-кампании Chanel, хотя тогда был сезон таких tabula rasa — абсолютно бес­цветных лиц. Но я уже была беременна — на этом и закончилась моя история с высокой модой.