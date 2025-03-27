Фэшн-шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025 пройдет в ДЛТ

Подиумный показ лауреатов конкурса пройдет в ДЛТ — старейшем петербургском фэшн-универмаге, в 2012 году перезапущенном (после долгой реставрации!) компанией Mercury (она же дирижирует московским ЦУМом!).

Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем будуаркор-кутюр Кирилла Раневского, макабрические свитеры-нити (из гардероба карельских леших!) Сережи Скетчмана, врубелевских эко-див Анны Ветер, кидкорный бисер Анны Витковой и платья-топоры Романа Зимогорского (female rage!).

Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).

Вот победители XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025: