Фэшн-шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025 пройдет в ДЛТ

10 апреля Собака.ru проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2025. Главное место действия нашего фэшн-события — универмаг ДЛТ!
Подиумный показ лауреатов конкурса пройдет в ДЛТ — старейшем петербургском фэшн-универмаге, в 2012 году перезапущенном (после долгой реставрации!) компанией Mercury (она же дирижирует московским ЦУМом!).
Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем будуаркор-кутюр Кирилла Раневского, макабрические свитеры-нити (из гардероба карельских леших!) Сережи Скетчмана, врубелевских эко-див Анны Ветер, кидкорный бисер Анны Витковой и платья-топоры Романа Зимогорского (female rage!).
Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).
Вот победители XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025:
Отвечает за (без преувеличения!) главное модное событие весны режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизует показ героиня того самого рейтинга стилистов Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и (спойлер!) над каверстори нового апрельского номера.
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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