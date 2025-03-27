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Фэшн-шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025 пройдет в ДЛТ

10 апреля Собака.ru проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2025. Главное место действия нашего фэшн-события — универмаг ДЛТ! 

ДЛТ
Фото предоставлены пресс-службой ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ
Фото предоставлены пресс-службой ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ
Фото предоставлены пресс-службой ДЛТ

ДЛТ

Подиумный показ лауреатов конкурса пройдет в ДЛТ — старейшем петербургском фэшн-универмаге, в 2012 году перезапущенном (после долгой реставрации!) компанией Mercury (она же дирижирует московским ЦУМом!).

Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Ждем будуаркор-кутюр Кирилла Раневского, макабрические свитеры-нити (из гардероба карельских леших!) Сережи Скетчмана, врубелевских эко-див Анны Ветер, кидкорный бисер Анны Витковой и платья-топоры Романа Зимогорского (female rage!).

Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: и не только!).

Вот победители XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025:

Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss
Архив участников конкурса

Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss

Мария Вагачева, коллекция «Аквариумистика»
Архив участников конкурса

Мария Вагачева, коллекция «Аквариумистика»

Роман Зимогорский, коллекция Female rage
Архив участников конкурса

Роман Зимогорский, коллекция Female rage

Валерия Дорощенко, коллекция Divine melancholy
Архив участников конкурса

Валерия Дорощенко, коллекция Divine melancholy

Даниил Объюхов, коллекция Cannolu
Архив участников конкурса

Даниил Объюхов, коллекция Cannolu

Артем Калякин, коллекция «Угол комнаты»
Архив участников конкурса

Артем Калякин, коллекция «Угол комнаты»

Сережа Скетчман, проект MUTNO
Архив участников конкурса

Сережа Скетчман, проект MUTNO

Лена Лес, бренд Landscape, коллекция «The light and the shadows»
Архив участников конкурса

Лена Лес, бренд Landscape, коллекция «The light and the shadows»

Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»
Архив участников конкурса

Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»

FitsnerBabaeva, коллекция «Шарф-галстук»
Архив участников конкурса

FitsnerBabaeva, коллекция «Шарф-галстук»

Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»
Архив участников конкурса

Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»

Собака.ru объявляет победителей XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Отвечает за (без преувеличения!) главное модное событие весны режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизует показ героиня того самого рейтинга стилистов Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и (спойлер!) над каверстори нового апрельского номера.

Сергей Луковский
Архив Собака.ru
Сергей Луковский
Эльмира Тулебаева
Анастасия Большакова
Эльмира Тулебаева

Коллаборация с JM Studio, коллекция с ARNY PRAHT, фэшн-косультация Tatyana Kochnova Atelier: какие призы получат победители конкурса «Новые имена в моде» — 2025?

Собака.ru благодарит

модный универмаг ДЛТ,

генерального партнера конкурса

«Новые имена в моде» — 2025

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Эльмира Тулебаева, Сергей Луковский

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