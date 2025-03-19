В начале марта Собака.ru подвела итоги 17-го конкурса «Новые имена в моде». Мы назвали имена одиннадцати финалистов, которые 10 апреля покажут свои коллекции на офлайн-показе в ДЛТ. Это масштабное, красивое и громкое событие — само по себе крутой приз, но в стремлении поддержать молодых дизайнеров нас не остановить! Именно поэтому победители также получат вневременную информационную поддержку от Собака.ru и подарки от членов экспертного совета конкурса. Рассказываем какие.
Собака.ru под руководством главного редактора Яны Милорадовской проведет съемку коллекций финалистов и опубликует ее в майском номере журнала.
Эксперты конкурса подготовят серию личных консультаций (для одного бренда-победителя на выбор члена жюри):
- Виртуоз мужского тейлоринга House of Leo и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев совершит фэшн-брейншторминг с финалистом и подарит аксессуар House of Leo.
- Все о кутюре и построении фэшн-бренда расскажет петербургская поп-звезда white-tie гардероба Татьяна Кочнова (в платье Tatyana Kochnova Atelier звезда «Аноры» Дарья Екамасова вышла на «Оскаре»!).
- А ликбез по арт-коллаборациям ждем от дизайнера и создательницы бренда Ola Ola Ольга Гинзбург (вместе с экскурсией по производственному цеху бренда!).
- Создатель бренда ODOR и пионер в работе с винтажными материалами Никита Калмыков также поделится лайфхаками по созданию экоустойчивой модной марки.
Запланирована серия фэшн-коллабораций (с одним победителем на выбор члена жюри):
- Готовится вау-релиз от бренда точеных пиджаков JM Studio Юлии Матвиенко и одного из финалистов.
- Основатели марки ARNY PRAHT Анна и Влад Прахт разместят вещи лауреата во флагманском бутике (с космической капсулой-примерочной!) на Петроградке и придумают совместную сумочную эко-коллекцию (шик!).
- Топ-стилисты Илья и Никита Хованские подготовят выход селебрити (Адель Вейгель! Юлия Гаврилина! «Я» Яна!) в образе бренда-победителя (а еще будут брать айтемы для творческих авангард-проектов!).
- Фаундер экоустойчивых шуб Only Me Владимир Трегубов рассчитывает на сотрудничество с одним из дизайнеров для реализации совместного дропа.
Без информационной поддержки никуда! Посты с фэшн-итогами конкурса «Новые имена в моде» — 2025 (и профайлами на любимых лауреатов!) опубликуют «Третий админ» «Антиглянца» и автор телеграм-канала Vanity Case Наталия Архангельская и фэшн-админ канала «ШМОТ» Алина Шкарупа.
Идеолог деним-бренда BLCV Илья Булычев проведет в шоуруме бренда ивент вместе с одним из победителей конкурса.
Историк моды Анатоль Вовк (популяризатор мурмолок и эксперт по корундам!) подарит собственную книгу «Русский бал: костюмы и драгоценности», которая выйдет в издательстве «Эксмо» уже весной.
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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