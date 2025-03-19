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Коллаборация с JM Studio, коллекция с ARNY PRAHT, фэшн-косультация Tatyana Kochnova Atelier: какие призы получат победители конкурса «Новые имена в моде» — 2025?

В начале марта Собака.ru подвела итоги 17-го конкурса «Новые имена в моде». Мы назвали имена одиннадцати финалистов, которые 10 апреля покажут свои коллекции на офлайн-показе в ДЛТ. Это масштабное, красивое и громкое событие — само по себе крутой приз, но в стремлении поддержать молодых дизайнеров нас не остановить! Именно поэтому победители также получат вневременную информационную поддержку от Собака.ru и подарки от членов экспертного совета конкурса. Рассказываем какие.

Собака.ru объявляет победителей XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss
Фото предоставлено участником конкурса

Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss

Роман Зимогорский, коллекция Female rage
Фото предоставлено участником конкурса

Роман Зимогорский, коллекция Female rage

Собака.ru под руководством главного редактора Яны Милорадовской проведет съемку коллекций финалистов и опубликует ее в майском номере журнала.

Эксперты конкурса подготовят серию личных консультаций (для одного бренда-победителя на выбор члена жюри): 

  • Виртуоз мужского тейлоринга House of Leo и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев совершит фэшн-брейншторминг с финалистом и подарит аксессуар House of Leo.
  • Все о кутюре и построении фэшн-бренда расскажет петербургская поп-звезда white-tie гардероба Татьяна Кочнова (в платье Tatyana Kochnova Atelier звезда «Аноры» Дарья Екамасова вышла на «Оскаре»!).
  • А ликбез по арт-коллаборациям ждем от дизайнера и создательницы бренда Ola Ola Ольга Гинзбург (вместе с экскурсией по производственному цеху бренда!).
  • Создатель бренда ODOR и пионер в работе с винтажными материалами Никита Калмыков также поделится лайфхаками по созданию экоустойчивой модной марки.
Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»
Фото предоставлено участником конкурса

Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»

Даниил Объюхов, коллекция Cannolu
Фото предоставлено участником конкурса

Даниил Объюхов, коллекция Cannolu

Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»
Фото предоставлено участником конкурса

Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»

Запланирована серия фэшн-коллабораций (с одним победителем на выбор члена жюри):

  • Готовится вау-релиз от бренда точеных пиджаков JM Studio Юлии Матвиенко и одного из финалистов.
  • Основатели марки ARNY PRAHT Анна и Влад Прахт разместят вещи лауреата во флагманском бутике (с космической капсулой-примерочной!) на Петроградке и придумают совместную сумочную эко-коллекцию (шик!).
  • Топ-стилисты Илья и Никита Хованские подготовят выход селебрити (Адель Вейгель! Юлия Гаврилина! «Я» Яна!) в образе бренда-победителя (а еще будут брать айтемы для творческих авангард-проектов!). 
  • Фаундер экоустойчивых шуб Only Me Владимир Трегубов рассчитывает на сотрудничество с одним из дизайнеров для реализации совместного дропа.
Фото предоставлено участником конкурса
Фото предоставлено участником конкурса

Без информационной поддержки никуда! Посты с фэшн-итогами конкурса «Новые имена в моде» — 2025 (и профайлами на любимых лауреатов!) опубликуют «Третий админ» «Антиглянца» и автор телеграм-канала Vanity Case Наталия Архангельская и фэшн-админ канала «ШМОТ» Алина Шкарупа.

Идеолог деним-бренда BLCV Илья Булычев проведет в шоуруме бренда ивент вместе с одним из победителей конкурса. 

Историк моды Анатоль Вовк (популяризатор мурмолок и эксперт по корундам!) подарит собственную книгу «Русский бал: костюмы и драгоценности», которая выйдет в издательстве «Эксмо» уже весной.

Собака.ru благодарит

модный универмаг ДЛТ,

генерального партнера конкурса

«Новые имена в моде» — 2025

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Теги:
Новые имена в моде - 2025

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