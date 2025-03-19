Без информационной поддержки никуда! Посты с фэшн-итогами конкурса «Новые имена в моде» — 2025 (и профайлами на любимых лауреатов!) опубликуют «Третий админ» «Антиглянца» и автор телеграм-канала Vanity Case Наталия Архангельская и фэшн-админ канала «ШМОТ» Алина Шкарупа.

Идеолог деним-бренда BLCV Илья Булычев проведет в шоуруме бренда ивент вместе с одним из победителей конкурса.

Историк моды Анатоль Вовк (популяризатор мурмолок и эксперт по корундам!) подарит собственную книгу «Русский бал: костюмы и драгоценности», которая выйдет в издательстве «Эксмо» уже весной.