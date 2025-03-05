Собака.ru объявляет победителей XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Коллекция Wiliss создана Кириллом Раневским под впечатлением от самого знаменитого мистического балета — «Жизель», основанного на древней славянской легенде о Виллисах. Виллисы — мифические создания, юные девы — призраки невесты. Одновременно чувственные и нематериальные.

Другая история, вдохновившая дизайнера и напомнившая сюжет древней легенды — «Черная принцесса» Аляски. Она повествует о русской аристократке, душа которой не нашла покоя после смерти. Мифическое создание замечают в полночь: призрак девы носит длинные чёрные одежды, а её лоб, шея и запястья отражают блеск бриллиантов. «Она заламывает свои прекрасные белые руки и с грустным видом бродит из комнаты в комнату, оставляя на каждом шагу лёгкий аромат диких роз».

Дизайнер Кирилл Раневский объединил все легенды в коллекцию Wiliss. Новая мистическая история от Ranevsky — ода о лунном свете, вековой красоте и возмездии.