Собака.ru объявляет победителей XVII конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Из 108 заявок профессиональный экспертный совет выбрал десять лучших дизайнеров, а открытое голосование читателей - одиннадцатого участника. Собака.ru и ДЛТ поздравляют победителей! Именно их коллекции будут представлены 10 апреля на традиционном модном показе в ДЛТ. Представляем тех, кого назвали лучшими в 2025 году!
Кирилл Раневский
Wiliss
Мария Вагачева
«Аквариумистика»
Роман Зимогорский
Female rage
Валерия Дорощенко
Divine melancholy
Даниил Объюхов
Cannolu
Артем Калякин
«УГОЛ КОМНАТЫ»
Сережа Скетчман
MUTNO
Елена Лес
LANDSCAPE. The light and the shadows
Анна Ветер
«Царевна-лебедь»
Нина Виткова
«Ценности детства»
FitsnerBabaeva
«Шарф-галстук»
Номинация «Одежда»
Кирилл Раневский
Wiliss
Коллекция Wiliss создана Кириллом Раневским под впечатлением от самого знаменитого мистического балета — «Жизель», основанного на древней славянской легенде о Виллисах. Виллисы — мифические создания, юные девы — призраки невесты. Одновременно чувственные и нематериальные.
Другая история, вдохновившая дизайнера и напомнившая сюжет древней легенды — «Черная принцесса» Аляски. Она повествует о русской аристократке, душа которой не нашла покоя после смерти. Мифическое создание замечают в полночь: призрак девы носит длинные чёрные одежды, а её лоб, шея и запястья отражают блеск бриллиантов. «Она заламывает свои прекрасные белые руки и с грустным видом бродит из комнаты в комнату, оставляя на каждом шагу лёгкий аромат диких роз».
Дизайнер Кирилл Раневский объединил все легенды в коллекцию Wiliss. Новая мистическая история от Ranevsky — ода о лунном свете, вековой красоте и возмездии.
Мария Вагачева
«Аквариумистика»
В СССР почти в каждом доме стоял аквариум, он был некой негласной традицией, частью интерьера. И наверняка у каждого взрослого, эмоционально-зрелого человека возникал вопрос: «А о чём думает рифовая рыбка, случайно оказавшаяся в Советском Союзе? Она наверняка немного в шоке от непривычной обстановки?»
Дизайнер Мария Вагачева: «Коллекция «Аквариумистика» вдохновлена морскими просторами, заключенными в стеклянные стенки аквариума. Она совмещает в себе авангардную современность и советские мотивы. В развитии коллекции мы увидим историю адаптации маленькой беззащитной рыбки к нашей стране, к её климату и менталитету». Обувь и аксессуары в коллекции разработаны и выполнены автором.
Роман Зимогорский
Female rage
В коллекции дизайнер исследует феномен «female rage», интерпретируя нарратив женской ярости с помощью работы с различными интересующими его источниками: от «Смирительной рубашки» Уильяма Касла до отсылок к определенным историческим референсам.
Роман Зимогорский хотел придать стейтмент-форму тому, что стереотипно считается «милым» и «феминным». Так появилась метафора топора как орудия женской мести, который упаковывается в оборки, женственные силуэты и соответствующие текстильные решения.
Валерия Дорощенко
Divine melancholy
Коллекция «Divine melancholy» — про современное прочтение образа декадентки, эстетику распада, меланхолию и культ красоты. Центром внимания дизайнера при работе над коллекцией стал женский декаданс — сложное и противоречивое явление конца XIX века. Валерию Дорощенко заинтересовала богема того времени, чей образ был пропитан не только эстетикой душевного распада и усталостью от жизни, но и ее эксцентричной роскошью.
Основными направляющими для автора стали разложение, роскошь материалов и декора, эротизм, ориентализм и дурман. Изысканный распад и усталость отразились в крое и обработке изделий, роскошь — в материалах и деталях, легкий эротизм — в открытых спинах и прозрачности. Большой частью темы является символизм, которым пропитан декаданс XIX века. Так в коллекции появился ирис — цветок двоемирия и отрешенности от обыденности. Бутоны цветка выполнены в виде вышивки.
Даниил Объюхов
Cannolu
Коллекция основана на проведенном Даниилом в рамках учебы в университете визуальном исследовании «Образ мафиози в визуальной культуре 20 века». Эта тема была рассмотрена через реальных исторических личностей, их образ жизни, кинематограф и современную моду. Главным референсом для работы выступил сериал «The Sopranos». По мнению дизайнера, сериал наиболее живо и ярко показывает образ жизни участников мафии, их переживания и проблемы, и очень четко откликается своими визуальными кодами в творчестве Даниила.
Cannolu (сицилийский диалект, итал. cannoli — «трубочки») — традиционный сицилийский десерт.
Артем Калякин
«УГОЛ КОМНАТЫ»
«Сила духа способна разрушить любые преграды, даже «угол комнаты», в который поставили в наказание. В борьбе любая стена может рухнуть, если этого захотеть, и открыть любые двери возможно. Ведь нет ничего страшнее, чем запертая дверь, в которую уже не войти, и никто не знает, что нас ждет дальше. Но перед тем как человек упрется в следующий угол, перед ним все-таки будет комната — как пространство выбора и пространство вариантов», — говорит дизайнер Артем Калякин.
Сережа Скетчман
MUTNO
Сережа Скетчман: «MUTNO — это не просто проект. Это путь, начавшийся со свитера «Омут». Каждое изделие здесь уникально, имеет номер и имя, подчеркивающее его неповторимость. Мы черпаем вдохновение в бионическом и природно-мистическом, экспериментируя с фактурами. Создавая уникальные ткани из пряжи и шерсти, мы собираем изделия, на которые уходит до 28 часов ручной работы. Наши объекты — это носимое искусство, вдохновленное природой и эмоциями, то самое, что трогает и не отпускает».
Елена Лес
LANDSCAPE. The light and the shadows
Основательница и дизайнер модного Дома Landscape Елена Лес через визуальные подсознательные коды коллекции деликатно призывает отказаться от излишней, и зачастую бессмысленной, рефлексии в пользу созидания, акта творения, в чем бы он не выражался лично для каждого, креативного отношения к себе и к миру. Неоднозначные и сложные времена и глобальные процессы так манят уйти и спрятаться в тенях, но ведь и в теневой стороне есть энергия, есть сила. Трансформировать этот потенциал в свет — миссия, которая выполнима для каждого.
Елена Лес: «Коллекция Landscape. The light and the shadows про честное соприкосновение ваших теней и вашего света. Без фейерверков цвета, без излишнего декора и визуального шума».
Номинация «Экологичная/этичная мода»
Анна Ветер
«Царевна-лебедь»
Коллекция «Царевна-Лебедь» посвящена одноименной картине Михаила Врубеля. Образ царевны, её глаза и лёгкая фигура вдохновили дизайнера на создание работ, представляющих собой таинственный синтеза фольклора и русской сказки. Помимо полотен Врубеля, источником вдохновения для Анны Ветер послужили и другие литературные произведения: «Сказка о царе Салтане» Пушкина и мистическая повесть «Вий» Гоголя.
«Царевна-Лебедь» — отражение всего того загадочного, непостижимого, что хранит в себе русская душа. Прототипами женских образов коллекции стали актрисы дореволюционного кино и балерины того же периода, чьи томные взгляды, грация и пластика помогли дизайнеру воссоздать атмосферу сценического гротеска. Сами работы выполнены методом upcycle. Фактуры и головные уборы созданы из переработанного винтажного текстиля, бережно собранного и преобразованного в изделия, наполненные новым смыслом.
Читательское онлайн-голосование
Мы проводили читательское голосование на протяжении двух недель. В этом году аудитория Собака.ru отдала за участников 39 290 голосов. И победителем по результатом онлайн-голосования стала дизайнер Нина Виткова с коллекцией «Ценности детства».
Нина Виткова
«Ценности детства»
Дизайнер Нина Виткова посвятила коллекцию «Ценности детства» такому прекрасному времени жизни, как детство. Одежда для взрослых всегда вдохновляла детские линейки одежды и для детей шили похожие силуэты, использовали похожие ткани и детали. В современном мире эта система подвергается постепенному изменению. Главной целью автора было бросить вызов системе возрастов и, вдохновляясь детством, создать взрослую линейку одежды. Листая собственные детские фотоальбомы, Нина нашла много своих любимых детских игрушек и проанализировала свои детские увлечения. Дизайнер создала коллекцию, которую посвятила своим теплым воспоминаниям.
Номинация «Аксессуары»
FitsnerBabaeva
«Шарф-галстук»
Бренд fitsnerbabaeva основан Витей и Дашей в 2024 году в Петербурге. Однажды им в голову пришла идея, что шарф — это большой галстук. С увеличенными пропорциями и ритмом полосок, как в классическом галстуке под костюм. Кроме однотонных и полосатых вариантов они сшили даже шарф-галстук из кожи! Бренд был основан друзьями для друзей, с фокусом на креативность, уникальность и хулиганистость в дизайне одежды и аксессуаров. У fitsnerbabaeva есть свой журнал для друзей с вайбовыми фотками процесса и результата.
Поздравляем победителей!
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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