18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Стристайл-комедиант Илья Куруч — о свидании века с филологом-комикессой Ксюшей Прихотько: «Очень по-петербургски. Как съесть свежую пышку!»

Петербургский стритстайл-комик подарил всем нам восхитительный корпус пранк-субличностей (от наставника по бизнесу Ильи Рублева до филантропа Александра Дрима!). А еще собрал кладезь фольклорных пассажей: его «сверкающее вау», «топка пломбира» и «потягивание орхидеи к солнцу» — бисквит для наших нейронов! Для мартовского номера наш модный отдел пригласил Илью на рандеву с сенсационной филологом-комикессой (и библиотечной фэшн-нимфой!) Ксюшей Прихотько. Спойлер: сняли вырезанную сцену из «Евгения Онегина» (словесная услада с кукисвумчоррской экзальтацией!) — смотрите во всех соцсетях и телеграм-канале Собака.ru!

Как филолог-комикесса Ксюша Прихотько разложила петербуржцев на архетипы и стала новой городской фэшн-нимфой?

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
Кристина Рожкова

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW

На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA
Кристина Рожкова

На Ксении: платье АЛИНА ЗАЙВАЯ, кольца SJEW

На Илье: пиджак MADEMAN, шляпа KARINA KRAPIVA

Как поживает Александр Дрим?

Полирует улыбку для новой премии.

Кингсайз-мечта Александра Дрима?

Вручить «Оскар» Юре Борисову!

Какое финдобро замышляет наставник по бизнесу Илья Рублев?

Готовит мартовскую коллаборацию с известным художником, имя которого заканчивается на -рас, а фамилия — на -пас.

Александр Дрим, наш марвеловский Евгений Онегин, замышляет супердобро на стрелке На Илье: плащ ROGOV
Рома Челюсти

Александр Дрим, наш марвеловский Евгений Онегин, замышляет супердобро на стрелке

На Илье: плащ ROGOV

Ослепительный леопард Александр, когда его персики зардели огоньками и отразили зеркальцами солнце На Илье: рубашка CHERNIM CHERNO, цепи UNODE50
Наталья Скворцова

Ослепительный леопард Александр, когда его персики зардели огоньками и отразили зеркальцами солнце

На Илье: рубашка CHERNIM CHERNO, цепи UNODE50, очки UGOL («Уголь Оптика»)

Александр Дрим и его борзые Ольга (слева) и Татьяна (справа) стригутся и завиваются у одного куафёра. Даже из центра Петербурга все трое бывалых
Рома Челюсти

Александр Дрим и его борзые Ольга (слева) и Татьяна (справа) стригутся и завиваются у одного куафёра. Даже из центра Петербурга все трое бывалых охотников способны расслышать чваканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе

На Илье: куртка и рубашка RED SEPTEMBER, жилет CODE7, шорты ROGOV, цепь UNODE50

Александр со своей четою ясеневых крыл дает Гермеса (на стыке с олд Gucci) На Илье: очки UGOL («Уголь оптика»)
Наталья Скворцова

Александр со своей четою ясеневых крыл дает Гермеса (на стыке с олд Gucci)

На Илье: очки UGOL («Уголь оптика»)

Александр меняет свои щегольские дрожки на тяжелый венский дормез (с форейтором!) Илья сфотографирован на фоне сразу двух смыслообразующих для
Рома Челюсти

Александр меняет свои щегольские дрожки на тяжелый венский дормез (с форейтором!)

Илья сфотографирован на фоне сразу двух смыслообразующих для героя зданий — Пушкинского дома, где лучший отдел фольклора, и Дома ученых, где выступал Зощенко.

Комик, сверкающее вау и автор отборной кринжатины Илья Куруч: «Солнце помогает людям только днем. А я круглосуточно!»

Как тебе смеется над святым — над солнцем русской поэзии?

С удовольствием! За такое на дуэли не вызывают. «Я всего лишь переносчик нравов своего времени», как бы сказал Эдвард Радзинский.

Что думаешь про филолога-комедианта Ксению Прихотько?

Очень по-петербургски. Как съесть свежую пышку!

Какая из твоих комик-субличностей точно не устояла бы перед строгим петербургским филологом Ксенией?

Жених, но только под присмотром Марины.

Что ждать на смену сверкающему вау и бисквиту для нейронов?

Самый простой способ следить за филологическими трендами — это смотреть мои ролики. Спойлер: готовлю целую лавину премьер!

Филолог-комикесса Ксюша Прихотько — об Илье Куруче:

Илья невероятно работает с фольклором. У нас на филфаке были фольклорные практики. Едешь в деревню, собираешь старенькие выраженьица. У него, мне кажется, это органически происходит. Я люблю такое. Это очень постмодернистски, когда ты разговариваешь цитатами обыкновенных людей. И вот Илья, мне кажется, в этом плане очень хорош.

На Илье: рубашка LIME
Валентин Блох

На Илье: рубашка LIME

На Илье: комбинезон MAPEI, блуза KARINAKRAPIVA, обувь GEOX, серьга DARA SABITOVA
Валентин Блох

На Илье: комбинезон MAPEI, блуза KARINAKRAPIVA, обувь GEOX, серьга DARA SABITOVA

На Илье: берет H&M, очки RIOTA, галстук KARINAKRAPIVA, пиджак WOOL RICH BLEND, брюки GEFENG, лоферы LABRIOT
Валентин Блох

На Илье: берет H&M, очки RIOTA, галстук KARINAKRAPIVA, пиджак WOOL RICH BLEND, брюки GEFENG, лоферы LABRIOT

На Илье: рубашка KARINAKRAPIVA, брюки МАША МАБО, очки ADIDAS, обувь DINGO
Валентин Блох

На Илье: рубашка KARINAKRAPIVA, брюки МАША МАБО, очки ADIDAS, обувь DINGO

На Илье: костюм WOOL RICH BLEND, галстуки — собственность героя, серьга DARA SABITOVA
Валентин Блох

На Илье: костюм WOOL RICH BLEND, галстуки — собственность героя, серьга DARA SABITOVA

На Илье: берет GRIN, очки ADIDAS, кольца SOLUTIONS, футболка и джинсовая рубашка FINN FLARE, рубашка на поясе LIME, джинсовый пиджак CLEVER, джинсы
Валентин Блох

На Илье: берет GRIN, очки ADIDAS, кольца SOLUTIONS, футболка и джинсовая рубашка FINN FLARE, рубашка на поясе LIME, джинсовый пиджак CLEVER, джинсы ROCAWEAR, джинсовые казаки DINGO

На Илье: костюм VALENTI, футболка FINN FLARE, рубашки LIME, COS, &OTHER STORIES, пояс из галстуков KARINAKRAPIVA, очки — собственность героя
Валентин Блох

На Илье: костюм VALENTI, футболка FINN FLARE, рубашки LIME, COS, &OTHER STORIES, пояс из галстуков KARINAKRAPIVA, очки — собственность героя

Самое красивое и трогательное в Петербурге?

Для меня это летние закаты. Только глядя на них, я могу забыть про сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель.

Главные супергерои стиля в Петербурге?

Обычные люди в метро. Таких сочетаний не увидишь ни на одном подиуме. Еще клево выглядит мужчина с собачкой, который играет на синтезаторе на Невском проспекте и у «Галереи».

Когда совсем нет идей, какое искусство поможет перезагрузить мозг и сердце?

Искусство путешествий в горы и к океану. Либо поход на джазовый джем.

Как сказать «люблю» без слов?

Вкусной глазуньей с докторской колбасой.

Как комик Илья Куруч стал лучшим наставником по фэшн-бизнесу и главной постироничной иконой стиля?

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Март

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: