Стристайл-комедиант Илья Куруч — о свидании века с филологом-комикессой Ксюшей Прихотько: «Очень по-петербургски. Как съесть свежую пышку!»

Петербургский стритстайл-комик подарил всем нам восхитительный корпус пранк-субличностей (от наставника по бизнесу Ильи Рублева до филантропа Александра Дрима!). А еще собрал кладезь фольклорных пассажей: его «сверкающее вау», «топка пломбира» и «потягивание орхидеи к солнцу» — бисквит для наших нейронов! Для мартовского номера наш модный отдел пригласил Илью на рандеву с сенсационной филологом-комикессой (и библиотечной фэшн-нимфой!) Ксюшей Прихотько. Спойлер: сняли вырезанную сцену из «Евгения Онегина» (словесная услада с кукисвумчоррской экзальтацией!) — смотрите во всех соцсетях и телеграм-канале Собака.ru!
Как поживает Александр Дрим?
Полирует улыбку для новой премии.
Кингсайз-мечта Александра Дрима?
Вручить «Оскар» Юре Борисову!
Какое финдобро замышляет наставник по бизнесу Илья Рублев?
Готовит мартовскую коллаборацию с известным художником, имя которого заканчивается на -рас, а фамилия — на -пас.
Александр Дрим, наш марвеловский Евгений Онегин, замышляет супердобро на стрелке
На Илье: плащ ROGOV
Ослепительный леопард Александр, когда его персики зардели огоньками и отразили зеркальцами солнце
На Илье: рубашка CHERNIM CHERNO, цепи UNODE50, очки UGOL («Уголь Оптика»)
Александр Дрим и его борзые Ольга (слева) и Татьяна (справа) стригутся и завиваются у одного куафёра. Даже из центра Петербурга все трое бывалых охотников способны расслышать чваканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе
На Илье: куртка и рубашка RED SEPTEMBER, жилет CODE7, шорты ROGOV, цепь UNODE50
Александр со своей четою ясеневых крыл дает Гермеса (на стыке с олд Gucci)
На Илье: очки UGOL («Уголь оптика»)
Александр меняет свои щегольские дрожки на тяжелый венский дормез (с форейтором!)
Илья сфотографирован на фоне сразу двух смыслообразующих для героя зданий — Пушкинского дома, где лучший отдел фольклора, и Дома ученых, где выступал Зощенко.
Как тебе смеется над святым — над солнцем русской поэзии?
С удовольствием! За такое на дуэли не вызывают. «Я всего лишь переносчик нравов своего времени», как бы сказал Эдвард Радзинский.
Что думаешь про филолога-комедианта Ксению Прихотько?
Очень по-петербургски. Как съесть свежую пышку!
Какая из твоих комик-субличностей точно не устояла бы перед строгим петербургским филологом Ксенией?
Жених, но только под присмотром Марины.
Что ждать на смену сверкающему вау и бисквиту для нейронов?
Самый простой способ следить за филологическими трендами — это смотреть мои ролики. Спойлер: готовлю целую лавину премьер!
Филолог-комикесса Ксюша Прихотько — об Илье Куруче:
Илья невероятно работает с фольклором. У нас на филфаке были фольклорные практики. Едешь в деревню, собираешь старенькие выраженьица. У него, мне кажется, это органически происходит. Я люблю такое. Это очень постмодернистски, когда ты разговариваешь цитатами обыкновенных людей. И вот Илья, мне кажется, в этом плане очень хорош.
На Илье: рубашка LIME
На Илье: комбинезон MAPEI, блуза KARINAKRAPIVA, обувь GEOX, серьга DARA SABITOVA
На Илье: берет H&M, очки RIOTA, галстук KARINAKRAPIVA, пиджак WOOL RICH BLEND, брюки GEFENG, лоферы LABRIOT
На Илье: рубашка KARINAKRAPIVA, брюки МАША МАБО, очки ADIDAS, обувь DINGO
На Илье: костюм WOOL RICH BLEND, галстуки — собственность героя, серьга DARA SABITOVA
На Илье: берет GRIN, очки ADIDAS, кольца SOLUTIONS, футболка и джинсовая рубашка FINN FLARE, рубашка на поясе LIME, джинсовый пиджак CLEVER, джинсы ROCAWEAR, джинсовые казаки DINGO
На Илье: костюм VALENTI, футболка FINN FLARE, рубашки LIME, COS, &OTHER STORIES, пояс из галстуков KARINAKRAPIVA, очки — собственность героя
Самое красивое и трогательное в Петербурге?
Для меня это летние закаты. Только глядя на них, я могу забыть про сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель.
Главные супергерои стиля в Петербурге?
Обычные люди в метро. Таких сочетаний не увидишь ни на одном подиуме. Еще клево выглядит мужчина с собачкой, который играет на синтезаторе на Невском проспекте и у «Галереи».
Когда совсем нет идей, какое искусство поможет перезагрузить мозг и сердце?
Искусство путешествий в горы и к океану. Либо поход на джазовый джем.
Как сказать «люблю» без слов?
Вкусной глазуньей с докторской колбасой.
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