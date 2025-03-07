Как тебе смеется над святым — над солнцем русской поэзии?

С удовольствием! За такое на дуэли не вызывают. «Я всего лишь переносчик нравов своего времени», как бы сказал Эдвард Радзинский.

Что думаешь про филолога-комедианта Ксению Прихотько?

Очень по-петербургски. Как съесть свежую пышку!

Какая из твоих комик-субличностей точно не устояла бы перед строгим петербургским филологом Ксенией?

Жених, но только под присмотром Марины.

Что ждать на смену сверкающему вау и бисквиту для нейронов?

Самый простой способ следить за филологическими трендами — это смотреть мои ролики. Спойлер: готовлю целую лавину премьер!