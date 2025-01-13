Премия «Новые имена в моде» — 2025: чем живут победители прошлых лет

Мы постоянно говорим, что конкурс «Новые имена в моде» помогает проложить путь в индустрии для молодых дизайнеров. Встречайте! Победители прошлых лет и их успехи: Sevdaliza и Джулия Фокс в списке клиентов, показы в Манеже, коллаборации с Софьей Эрнст и даже появление в «Аноре».
BITTE_RUHE
Свишоты и пальто в комбо с корсетами в пайетках — что? да! Своими виртуозными фэшн-гибридами фаундер московского бренда BITTE_RUHE Ксения Кудряшова сначала покорила жюри нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2023, а следом — топовых российских инфлюэнсеров (от блогера Полины Подплетенной до YouTube-интервьюера Надежды Стрелец). Плюс участвовали в показах Московской недели моды: в марте 2024 года шоу открыла и закрыла кавергерл Собака.ru Елизавета Базыкина.
Ксения Кудряшова
лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2023
Самый важный кейс в истории BITTE_RUHE — победа в суде по защите авторского права и выигрыш в размере 1 млн рублей за копирование нашего фирменного свитшота на маркетплейсах. В российской фэшн-индустрии мы первые поженили базовый свитшот с корсетом, у нас есть патент на промышленный образец.
Gapanovich
В 2024 году лауреат «Новых имен в моде» — 2022 Саша Гапанович вывела свой бренд на новый уровень. Во-первых, под чутким руководством стилиста Валерии Никольской создала головной убор по мотивам народного костюма для ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст. Во-вторых, переодела инфлюэнсера Алексея Жидковского в бомбер из павлопосадских платков, а сама дала интервью Ксении Собчак в шоу «Ход вещей». В-третьих, сделала два показа на Московской неделе моды: весной показала коллекцию «Секретики» в коллаборации с петербургскими обувными кутюрье RxBshoes (вместе придумали мюли из мха, алые мюли-розы и даже лодочки-клумбы, усеянные вязаными одуванчиками и бархатцами из фатина!), а осенью — праздничный дроп «Царь-девица», бросающий вызов свадебному кутюру Chanel и Valentino.
Amplituda
Потомственный биофизик (с магистерским дипломом Политеха!) и худрук вог-дома House of Bonchinche Александра Степанова с ноги зашла в фэшн-индустрию: сначала ее литые кутюрные корсеты Amplituda (Маккуин встречает Мюглера!) покорили жюри нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2017, а следом прижились в сценических гардеробах Граймс, Sevdaliza, Джулии Фокс и Шакиры. А еще в луках Amplituda для Собака.ru снимались актрисы Елизавета Боярская, Любовь Аксенова и Ксения Раппопорт!
Александра Степанова
Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2017
НИМ дал мне огромный буст в мире моды. Я поняла, что не просто ремесленник, который делает какие-то украшения и костюмы для выступлений, — а действительно могу называть себя артистом и дизайнером. Ведь все-таки я часто ощущаю неуверенность в своих силах: у меня нет профильного образования, шитье — не моя сильная сторона, поэтому суперсила коллекций Amplituda — сложные материалы, нежели крой.
А еще появились первые контакты со стилистами и первые публикации в журналах. Например, меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию, которую затем показали в Центральном доме художника в Москве.
Saint-Tokyo
Дизайнер марки Saint-Tokyo и мастер деконструкции Юра Питенин — один из главных героев, открытых на конкурсе «Новые имена в моде» — 2013. Его точеные костюмы и монохромные платья обожают петербургские фэшн-инфлюэнсеры Анна и Мария Семак, титан российской индустрии моды Эвелина Хромченко, актриса Ирина Горбачева, а в Голливуде — Леди Гага и Сара Джессика Паркер. Но любимой музой Юра считает петербургскую звезду моделинга Сашу Панику — она же стала героиней осенне-зимнего кампейна Saint-Tokyo.
Roma Uvarov Design
Сначала о дизайнере Роме Уварове знали только в родном Майкопе и Краснодаре — после победы в конкурсе «Новые имена в моде» — 2018, двух показов на Mercedes-Benz Fashion Week и участии в отечественном аналоге проекта «Подиум» о нем заговорила вся Россия. Теперь Рому можно встретить на вампирском бале Виктории Салават и грандиозном открытии МАММ, а о лютом панк-апсайкле Roma Uvarov Design с восторгом расспрашивает Мадонна Мур на собственном шоу. Но все же главный амбассадор фэшн-авангарда Ромы — актер Марк Эдельштейн, появившийся в пиджаке бренда в уже культовой «Аноре» Шона Бейкера.
Manicure Vampire
Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»: это все про апсайкл-бренд Manicure Vampire. Ксения Черемнова и Дима Вишнеев активно участвуют в коллаборациях с художниками, а также переходят в метавселенную, например, выпустили лук для BEINOPEN DREAMS. Наша отдельная любовь — гранд-коллаборация с Befree, для которой они закастомили в апсайкл-деним целый грузовик (ну да, а что), а также образцовый гранж-дроп, созданный в паре со стритвир-брендом Volchok. Мы, например, забрали в вишлист кепку-дракона (или ирокез?) со значками в виде пивных крышек и укороченный бомбер в паре с футболкой Франкенштейна!
Blannies
Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Арт-кутюрное платье Anja Rasskazova от фаундера Blannies Ани Рассказовой, с которой Лиза познакомилась на показе победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023
Конкурс «Новые имена в моде» — 2023 подарил нам восхитительный фэшн-дуэт: по итогам показа финалистов, прошедшего в особняке Мясникова, Лиза Гусевская влюбилась в бомберы Blannies Ани Рассказовой и продолжила носить их за пределами подиума. Например, для съемки в декабрьском номере Coбака.ru замиксовала ажурный жакет бренда с лосинами Rejo и туфлями Ancuta Sarca из KM20.
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