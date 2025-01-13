Премия «Новые имена в моде» — 2025: чем живут победители прошлых лет

Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2017

НИМ дал мне огромный буст в мире моды. Я поняла, что не просто ремесленник, который делает какие-то украшения и костюмы для выступлений, — а действительно могу называть себя артистом и дизайнером. Ведь все-таки я часто ощущаю неуверенность в своих силах: у меня нет профильного образования, шитье — не моя сильная сторона, поэтому суперсила коллекций Amplituda — сложные материалы, нежели крой.

А еще появились первые контакты со стилистами и первые публикации в журналах. Например, меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию, которую затем показали в Центральном доме художника в Москве.