Джессика, Shulya, Ирена Куксенайте, Анастасия Дианова: самые модные гости новогоднего бала-маскарада Собака.ru в кабаре ШУМ

Главное фэшн-событие года:

Анна: В 2024-ом к российской моде наконец развернулись большие бизнесы. Мы заметили это на себе, когда к нам пришел ВкусВилл с предложением о сотрудничестве — и к Новому году мы выпустили сумку с подкладкой-оливье и обвес-оливье. Причем мы не ожидали такого ажиотажа и сделали всего 300 штук, которые закончились за четыре часа!

Лучший молодой бренд:

Анна: Для меня это точно At Ease — наш бренд, который мы запустили в прошлом году.

Влад: На самом деле их так много. Мне больше всех запомнился екатеринбургский Eclata.

Самое модное место Петербурга:

Анна и Влад: Casper!

Где и в чем планируете отмечать Новый год:

Анна: Будем праздновать у друзей в загородном доме. Я планирую надеть пушистый красный свитер At Ease и пышную белую юбку.

Влад: Я буду в бархатной фиолетовой футболке и в честь года Змеи надо, пожалуй, надеть еще что-нибудь зеленое.