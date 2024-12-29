Джессика, Shulya, Ирена Куксенайте, Анастасия Дианова: самые модные гости новогоднего бала-маскарада Собака.ru в кабаре ШУМ

Фэшн-небывальщина! В артистическом кабаре «ШУМ отгремел предновогодний бал-маскарад, который давала Собака.ru в коллаборации с Джессикой (не знаете, who is Джессика? Читайте ответ на этот вопрос в нашем материале!). Dress-code вечера «Джессика» (главные референсы — полупрозрачный тюль Saint Laurent, готические пальто Balenciaga, сюрреализм Viktor & Rolf и оккультистский шик Rick Owens!) был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость.
Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Givenchy, и тотал-луки локальных брендов, и авангардные корсеты из изолона и пупырок. Выбрали самых классно одетых гостей (от последовательниц Мишель Лами до мастеров кабаре-бурлеска) и выяснили, что к чему в их образах.
Яна Милорадовская
Главный редактор Собака.ru
Антимаскарад-манифест: в Петербурге традиция маскарада должна переродиться в традицию антимаскарада! Это единственный город, в котором антимаскарад имеет смысл, — и единственный город, которому под силу выдержать антимаскарад. Потому что каждый петербуржец может, не наряжаясь, прийти на маскарад в Венеции и победить в конкурсе костюмов.
Главное локальное фэшн-явление: Шуля. Только в Петербурге могут зарождаться истинные фэшн-вайбы — те, которые не ориентированы на продажи и на соцсети. Что-то одновременно корневое и гениальное может появиться только здесь. Ждем, когда Шуля вылетит в космос в скафандре, инкрустированном деревянными панелями.
Как отметите Новый год: петербургские гостиные-хоппинг.
Джессика
Основательница Jessica Gallery
Лучший локальный бренд: Ushatava, Сережа весь в ушатаве, мы тащимся.
Главное фэшн-событие года: мне понравился пока Рика Оуэнса, больше ничего.
Как будете отмечать Новый год: в постели с любимым мужчиной.
Даниил Шульгин aka Shulya
Фаундер бренда STENOSIS
На Шуле: лонгслив STENOSIS и казаки старого русского писателя (подарил, потому что стал старым)
Даниил Шульгин и кофаундер Stenosis Анатолий Алексеев
Анатолий Алексеев, Даниил Шульгин и шеф-редактор SMM Собака.ru Дарья Гладких
Лучший локальный бренд: Protometal.
Главное фэшн-событие года: Канье Уэст в России.
Как будете отмечать Новый год: хорошо.
Дарья Павленко
Солистка танцтеатра Пины Бауш, экс-прима-балерина Мариинского театра
Главное фэшн-событие 2024 года: показ Джона Гальяно для Maison Margiela совершенно сумасшедший.
Главное событие 2024 года в Петербурге: «Холопы» в БДТ, иллюстрации Дали в Bashamakov bgallery и выставка «Пушкинская 10» в Манеже.
Где и в чем планируете встречать Новый год: с детьми в спа-отеле Domina Пулково.
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта «Собака.ru»
На Михаиле: пиджак LIME, топ ASOS, джинсы BLCV, обувь DR. MARTENS
Самое модное событие года: ежегодный летний прием в Эрмитаже.
Лучший молодой бренд: я одеваюсь в House of Leo — для меня он молодой, душой точно.
Модное место Петербурга: Big Wine Freaks.
Где и в чем планируете встречать Новый год: дома в шелковой пижаме.
Анастасия Дианова
PR-директор отеля «Астория», кофаундер кабаре-бара «ШУМ»
На Анастасии: жакет PETER DO, брюки ACNE STUDIOS, босоножки DRIES VAN NOTEN, сумка SAINT LAURENT, моносерьга SØLV
Лучший локальный бренд: M_U_R Ани Дружининой — в восторге от их пушистых перчаток с коготками и розами из новой коллекции (в кампейне их примерила топ-модель Аглая Ивановна — Прим.ред.). Для меня в моде всегда были первичны смыслы, нежели функция — Аня очень последовательна, очень убедительна и очень сильна в создании собственной фэшн-Вселенной.
Главное фэшн-событие 2024 года: великолепный показ Undercover, на котором креативный директор Джун Такахаши сочинил фэшн-поэму о жизни рабочей женщины. Мурашки идут по коже от цитат Оушена Вонга у Helmut Lang. А еще обожаю все, что делает виртуоз междисциплинарности Джонатан Андерсон (но именно в Loewe, а не в JW Anderson) — особенно свитер с портретом Баха из коллекции SS'25. Ну и не представляю моды без Лотты Волковой (лучше всех понимает современную женщину — нежно, бережно, мудро и одновременно свободно!) и Миуччи Прады: костюм-скафандр Prada — продакт плейсмент космического уровня.
Как отметите Новый год: в кровати.
Марина Наумова
Шеф-основатель ресторанов «Шеф Маруся & Co.» и «Миндаль»
На Марине: пиджак SERPIL «в духе новогодней елки», ободок с Wildberries
Лучший локальный бренд: обожаю грузинские марки — например, Anouki.
Как отметите Новый год: в ресторане в поварском костюме, а затем в наряде Снегурочки.
Артем Балаев
Сооснователь бара «Кабаре ШУМ» и кабака «Вчера и навсегда»
На Артеме: смокинг сшитый на заказ в ателье, лонгслив GATE31, брюки JOSEPH, кроссовки ASIA ST 71
Самое модное место Петербурга: Эрмитаж, «Подписные издания» и «Кабаре ШУМ».
Любимый молодой бренд: мне нравится Ugly Sweater Club.
Где и в чем планируете встречать Новый год: буду отмечать в кабаке «Вчера и навсегда» и, думаю, в вельветовом костюме, водолазке и кедах Maison Margiela.
Лидия Метельская
Основательница бренда Meowshka
На Лидии: жакет SPORTMAX, сумка PRADA, ботфорты ERMANO SCERVINO
Лучший локальный бренд: Meowshka.
Как и в чем отметите Новый год: второй год подряд буду одеваться по настроению в тот же день.
Кристина Галько
Куратор Дома Радио
Лучший локальный бренд: я фанат ювелирки Насти Столбневой — так что 22.77.
Главное фэшн-событие года: коллаборация Ann Demeulemeester с саунд-артистами.
Как и в чем отметите Новый год: в пижаме под елкой.
Юлия Машнич
Директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru
Лучший локальный бренд: люблю Ola Ola и Stenosis за арт-отлет. Уважаю Solutions и чилового парня Глеба Костина, от которого второй месяц безрезультатно жду посылку с кардиганом copy paste.
Фэшн-событие года: Леонид Каневский в Ushatava в сентябрьском номере Собака.ru.
Самое модное место Петербурга: по-прежнему «Подписные издания», нет ничего моднее книжки с вином.
Как и в чем отметите Новый год: буду встречать в Ленобласти — в пижаме, валенках и с кочергой.
Ольга Звагольская
Основательница культурного пространства «Третье место»
На Ольге: корсет PINKO, юбка YOU WANNA, ботильоны EKONIKA, украшения TIFFANY
Лучший локальный бренд 2024 года: 2mood — отличный бренд, где я могу беру базу, плюс здесь одевается дочка-подросток моего мужа, Софья-Мария. 2mood хорошо масштабируется за границу, уже представлен в ОАЭ.
Главное фэшн-событие года: вечеринка Джессики!
Как и в чем отметите Новый год: в красном костюме Aline. Буду дома с семьей — мы купили классную ретро-елку и украсили советскими игрушками моего дедушки.
Вадим Тишин
Художник
Лучший бренд 2024 года: мой.
Главное фэшн-событие года: моя «Небывальщина» в Париже.
Как и в чем отметите Новый год: надеюсь, в спокойствии.
Ирена Куксенайте
Актриса и художница
На Ирене: куртка для F1 с вайбом нулевых, платье ZARA из бархата и кружева, детская клеенчатая сумка с наклейкой змеи (взята у дочери), итальянские винтажные сапоги
Слева направо: Максим Воропанов, Ник Брусковский, Ирена Куксенайте, Артем Балаев
Лучший локальный бренд года: мне не импонирует брендология, я за импровизацию — можно носить что угодно откуда угодно.
Главное событие года: Джон Гальяно.
Как и в чем отметите Новый год: у меня есть несколько древних платьев и меховых манто, купленных еще в золотые времена на Сенном рынке, когда бабушки в перчатках и шляпках начала XX века продавали свои сундуки.
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru
На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA
Лучший локальный бренд года: за артистизм — Ola Ola, за элегантность — JM Studio, за шоу и паризьен-вайб — Olga Maki.
Главное фэшн-событие года: наш бал-маскарад в ШУМе.
Как и в чем отметите Новый год: на примете шелковая пижама 404 Not Found и платье Olga Maki.
Анастасия Паутова и Артем Злобин
Блогер, автор аккаунта @llllllll1111llllllllll и лауреат премии «ТОП 50»-2021, актер и режиссер
На Анастасии: кольцо и серьги ALVAAR, остальное — архив из массмаркета; на Артеме: рубашка из берлинской винтажки, пиджак и брюки винтаж, ботинки достались от кого-то когда-то
Главное фэшн-событие года:
Артем: Назначение Матье Блази на позицию креативного директора Chanel, уход Гальяно из Maison Margiela — очень много всего и интересно посмотреть, что будет дальше.
Самое модное место Петербурга:
Анастасия: Моя квартира и музей Бродского.
Артем: Мне было бы приятно, если бы люди отвечали «театр» — для меня точно так.
Любимый молодой бренд:
Анастасия: Razumno.
Где и в чем планируете встречать Новый год:
Анастасия: дома — одна и в пижаме. Я наконец готова к тому, чтобы сделать это именно таким образом.
Артем: Буду справлять Новый год с семьей в Новосибирске, поэтому естественно в пуховике, а остальное будет максимально простое — футболка, растянутые треники.
Тимур Родригез и Екатерина Кабак
Шоумен и актриса
На Тимуре: серьга VIVIENNE WESTWOOD, костюм J.LINDEBERG x LORO PIANA, жилет CIRCLE OF GENTLEMEN, рубашка TOM FORD, туфли ROCCO P.
Лучший локальный бренд года: однозначно Tears Of и сияющий House of Leo (особенно белый смокинг, в котором я упал со сцены).
Главное фэшн-событие 2024: грандиозный показ Джона Гальяно для Maison Margiela.
Самое модное место в Петербурге: лучше вкусные — Crevette от Алены Мельниковой и Олега Перфилова.
Как и в чем отметите Новый год: в тотальной любви.
Сергей Горошко и Анна Завтур
Актер и лауреат премии «ТОП50» — 2024 в номинации «Кино», актриса
На Сергее: пиджак OLA OLA
На Анне: пиджак GATE31, платье NINA SHTERENBERG, серьги AXENOFF
Лучший локальный бренд года: Ola Ola.
Главное фэшн-событие года: Ola Ola.
Как и в чем отметите Новый год: голый в самолете.
Антонина Мазепа и Николай Коротков
Дизайнер Jessica Gallery и арт-дилер
Лучший локальный бренд:
Тоня: полностью согласна с Джессикой — это Ushatava.
Николай: YULIAWAVE.
Главное арт + фэшн событие года:
Тоня: стенд Джессики на Cosmoscow.
Николай: искусство и мода очень тесно переплетаются во всем мире — классно, что русские бренды начали активно сотрудничать с галеристами и художниками. Причем бренды разного ценового сегмента — от Befree до тяжелого люкса.
Полина Шевцова
Редактор отдела моды Собака.ru
Лучший локальный бренд 2024 года: не бренд, а молодые авангардисты Илья Мигмун и Роман Зимогорский, которые влюбили в свой лютый кутюр (с топорами и демоническими перышками) Вику Салават и Марию Миногарову (ну и меня). А еще суперские платья у Neegosh.
Главное фэшн-событие года: мои лобные доли почти что созрели, так что все больше ношу твид и слежу за судьбой Chanel — вместе со мной в шанелькор врывается новый креативный директор Матье Блази.
Самое модное место Петербурга: мой краш — лапшичная Ossu (и их коктейль «Привет, спишь?»).
Как и в чем отпразднуете Новый год: не как, а с кем — с корги Чиабаттой.
Тоня Углова и Карина Крапива
Художница и стилист Собака.ru
На Карине: корсет KARINA KRAPIVA (оммаж Готье!) из изолона (материал для утепления окон), воздушно-пузырчатой пленки (читай: пупырок) и плотной ткани, покрашенной акрилом, обувь KARINA KRAPIVA из изоленты и канцелярских кнопок, браслет из гаечного ключа — найден на барахолке в Грузии
На Тоне: жилетка из секонд-хенда, платье LIME, сумка BIBABAE
Карина Крапива и Тоня Углова
Лучший локальный бренд года:
Тоня: москвичи BIBABAE, которые делают классные геометричные сумки с кучей ремешков.
Главное фэшн-событие года:
Карина и Тоня: кутюрный показ Джона Гальяно для Maison Margiela.
Как и в чем отпразднуете Новый год:
Карина и Тоня: с оливье в удобной пижаме.
Валерия Скуратова
Шеф-повар бутикового ресторана «ЕМ» и победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Прорыв среди шеф-поваров»
На Валерии: платье INCANTO, юбка KATERINA DOROKHOVA
Лучший локальный бренд года: My812 и Osome2some (у них отличная верхняя одежда — особенно пальто).
Главное фэшн-событие 2024 года: в сентябре была в Милане, он просто пропитан моделингом — в итоге даже сама сходила на кастинг.
Как и в чем будете отмечать Новый год: буду смотреть фильмы дома и есть бутерброды с икрой, а после полуночи поеду на вечеринку к подруге, куда возьму платье Landscape или Tronova brand.
Галина Голованова-Дворянкина
Режиссер фэшн-шоу
Лучший локальный бренд года: очень приятно следить за развитием «Пассажа» — теперь там и JM Studio, и Стас Лопаткин, и Ianis Chamalidy, и Free Age. Дизайнеры, которые раньше были рассыпаны по всему городу, теперь собраны в одном месте, — классно, что появилась целая галерея петербургской моды.
Как и в чем будете отмечать Новый год: в пижаме и шелковой повязке для сна — но сначала выйдем с детьми на балкон и посмотрим салют.
Александра Генералова
Арт-журналист, автор телеграм-канала «Твой стремный коллаб» и pr-менеджер SHU
На Александре: платье BEFREE из коллаборации с Глашей Гурьяновой, сумка OTTOLINGER (любимый берлинский бренд), клипсы LIME (куплены по наводке подборки подарков Собака.ru!)
Лучший локальный бренд 2024 года: я слишком предвзята, но Befree — главный в сегменте демократичных арт + фэшн вещей, нет никаких альтернатив.
Как и в чем отметите Новый год: в какой-нибудь коллаборации Befree.
Валерия Попова
Художница
На Валерии: платье SAY NO MORE, сапоги MIISTA, головной убор FREEDOM
Лучший локальный бренд 2024 года: Veravenera и Subbotastore.
Самое модное место в Петербурге: Co-op garage, куда приходят люди в самобытных образах, и кафе Aster.
Как и в чем отметите Новый год: хотелось бы отметить в пижаме, но я слишком люблю наряжаться.
Юлия Ишимова
Редактор отдела моды Собака.ru
Главное фэшн-событие года: локальное — наметившаяся индустрийность моды; мировое — я бы сказала «фэшн-явление» — Джон Гальяно.
Любимый молодой бренд: пристально наблюдаю за Annuko и новорожденным Cloche Ани Слониковой.
Где и в чем планируете встречать Новый год: уже традиционно с друзьями у себя дома и, думаю, в трикотажной тройке из мини-юбки, топа-халтера и кардигана.
Александр Фереферов и Рустам
Стилисты Джессики
На Александре: винтажный кожаный пиджак — «в своем, в домашнем (в чем проснулся, в том и пришел)»
На Рустаме: костюм USHATAVA, кольца THE OBJECT
Как придумываете луки для Джессики?
Александр: Джессика — это миф, это несуществующее «прекрасное далекое». Так что каждый раз по наитию. Лук Джессики на бале-маскараде (в канун открытия Jessica Gallery!) продолжает сказочный вайб со съемки для декабрьского номера Собака.ru.
Рустам: у нас идеальная синергия с Джесс. Она вышла на нас совершенно случайно — мы с Сашей стилизуем витрины ДЛТ, ей очень понравились наши луки и нашла нас. У нас идеальный тандем, мы работаем вместе уже полгода.
Лучший локальный бренд 2024 года:
Рустам: я фанат Ushatava — нравится, как бренд вырос и как теперь себя позиционирует. Собственно, сегодня я в нем — надел все самое лучшее.
Главное фэшн-событие 2024 года:
Рустам: в осенне-зимний сезон прошло очень много классных вечеринок в Москве — особенно вампирский бал стилистки Вики Салават. А глобально с восторгом следил за промотуром второй «Дюны», особенно за выходами Зендеи (ее лук в Mugler — фантастика!).
Как и в чем планируете встречать Новый год:
Рустам: в кругу друзей, минимум одежды — на домашнем.
Александр: точно буду в пижаме, а куда идти — решу в 23 часа 31 декабря.
Анна и Влад Прахты
Основатели брендов Arny Praht, AT EASE
Главное фэшн-событие года:
Анна: В 2024-ом к российской моде наконец развернулись большие бизнесы. Мы заметили это на себе, когда к нам пришел ВкусВилл с предложением о сотрудничестве — и к Новому году мы выпустили сумку с подкладкой-оливье и обвес-оливье. Причем мы не ожидали такого ажиотажа и сделали всего 300 штук, которые закончились за четыре часа!
Лучший молодой бренд:
Анна: Для меня это точно At Ease — наш бренд, который мы запустили в прошлом году.
Влад: На самом деле их так много. Мне больше всех запомнился екатеринбургский Eclata.
Самое модное место Петербурга:
Анна и Влад: Casper!
Где и в чем планируете отмечать Новый год:
Анна: Будем праздновать у друзей в загородном доме. Я планирую надеть пушистый красный свитер At Ease и пышную белую юбку.
Влад: Я буду в бархатной фиолетовой футболке и в честь года Змеи надо, пожалуй, надеть еще что-нибудь зеленое.
Федор Хиросигэ
Художник и лауреат премии «ТОП50» — 2024 в номинации «Искусство»
На Федоре: тотал-лук от GLORIA JEANS, любимого бренда Ирины Шейк
Лучший локальный бренд 2024 года: лучшая обувь — Sintezia, лучшие сумки — Djozefinna embroidery, лучшие корсеты — Koss Koss.
Самое модное место в Петербурге: только что в тестовом режиме открылась Jessica Gallery — у этого пространства есть все шансы стать самым модным (с такой фэшн-дивой во главе!).
Как и в чем планируете встречать Новый год: в семейном кругу, а в чём — мне,как и Ирине Шейк, честно нравится Gloria Jeans.
Ольга Маки
Дизайнер и основатель бренда Olga Maki
Самое модное место Петербурга: «Адище города» и очень понравился «Серж».
Любимый молодой бренд: ювелирный MOSSA — нравится подача и продукт.
Где и в чем планируете встречать Новый год: я либо пойду гулять, либо буду отмечать в отеле, либо, если у меня будет особое настроение, я отправлюсь на ночную литургию в храм — и от того, куда я все-таки пойду, будет зависеть то, во что я буду одета.
Инна Гордиян
Руководитель собственного PR-агентства Pistols, со-организатор проекта «Стеклотара»
На Инне: лонгслив и пиджак OLA OLA, джинсы MAVI, сумка ALEXANDER WANG, украшения 47STORE и PIF PAF SUPERSHOP
Лучший локальный бренд 2024 года: Ola Ola — кстати, у бренда полный мэтч с балом-маскарадом в ШУМе.
Как и в чем планируете встречать Новый год: в бешеной змее, сетке и чем-то блестящем.
Елизавета Замарина
Ивент-директор Собака.ru
Лучший локальный бренд 2024 года: Lime
Главное фэшн-событие 2024 года: модный показ Lichi в Этнографическом музее — запомнился своей масштабностью, массовостью и эффектностью. Очень красиво было отработано здание с точки зрения света и подиума.
Как и в чем планируете встречать Новый год: только вчера выяснила, что наступает год зеленой змеи и нужно найти что-то зеленое в своем гардеробе. Потом вспомнила, что у меня зеленые глаза, так что подойдет любой наряд.
Ольга Шамаева
На Ольге: боди LIME, жакет MONRÊVE, шорты и колготки CALZEDONIA, обувь EKONIKA
Самое модное место Петербурга: «Кабаре ШУМ», Jam, Co-op GARAGE — это классика.
Любимый молодой бренд: MONRÊVE — всегда чувствую себя по-особенному в их вещах.
Где и в чем планируете встречать Новый год: надену точно что-то от российского бренда — их так много классных, что душа радуется. А встречать планирую в одиночестве дома.
Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Иван Матрос
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