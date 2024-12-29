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Герои

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Джессика, Shulya, Ирена Куксенайте, Анастасия Дианова: самые модные гости новогоднего бала-маскарада Собака.ru в кабаре ШУМ

Фэшн-небывальщина! В артистическом кабаре «ШУМ отгремел предновогодний бал-маскарад, который давала Собака.ru в коллаборации с Джессикой (не знаете, who is Джессика? Читайте ответ на этот вопрос в нашем материале!). Dress-code вечера «Джессика» (главные референсы — полупрозрачный тюль Saint Laurent, готические пальто Balenciaga, сюрреализм Viktor & Rolf и оккультистский шик Rick Owens!) был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. 

Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Givenchy, и тотал-луки локальных брендов, и авангардные корсеты из изолона и пупырок. Выбрали самых классно одетых гостей (от последовательниц Мишель Лами до мастеров кабаре-бурлеска) и выяснили, что к чему в их образах.

Яна Милорадовская

Главный редактор Собака.ru

Яна Милорадовская, Артем Балаев. На Яне: винтажное платье GIVENCHY, украшения FELIKSOV DIAMONDS
Яна Милорадовская, Артем Балаев, На Яне: винтажное платье GIVENCHY, украшения FELIKSOV DIAMONDS

Антимаскарад-манифест: в Петербурге традиция маскарада должна переродиться в традицию антимаскарада! Это единственный город, в котором антимаскарад имеет смысл, — и единственный город, которому под силу выдержать антимаскарад. Потому что каждый петербуржец может, не наряжаясь, прийти на маскарад в Венеции и победить в конкурсе костюмов. 

Главное локальное фэшн-явление: Шуля. Только в Петербурге могут зарождаться истинные фэшн-вайбы — те, которые не ориентированы на продажи и на соцсети. Что-то одновременно корневое и гениальное может появиться только здесь. Ждем, когда Шуля вылетит в космос в скафандре, инкрустированном деревянными панелями. 

Как отметите Новый год: петербургские гостиные-хоппинг. 

Джессика

Основательница Jessica Gallery

Джессика в образе Джессики: платье RICK OWENS, ботфорты SAINT LAURENT, волосы и ногти — работа стилиста Александра Фереферова

Джессика в образе Джессики: платье RICK OWENS, ботфорты SAINT LAURENT, волосы и ногти — работа стилиста Александра Фереферова

Лучший локальный бренд: Ushatava, Сережа весь в ушатаве, мы тащимся.

Главное фэшн-событие года: мне понравился пока Рика Оуэнса, больше ничего.

Как будете отмечать Новый год: в постели с любимым мужчиной.

Даниил Шульгин aka Shulya

Фаундер бренда STENOSIS

На Шуле: лонгслив STENOSIS и казаки старого русского писателя (подарил, потому что стал старым)

На Шуле: лонгслив STENOSIS и казаки старого русского писателя (подарил, потому что стал старым)

Даниил Шульгин и кофаундер Stenosis Анатолий Алексеев

Даниил Шульгин и кофаундер Stenosis Анатолий Алексеев

Анатолий Алексеев, Даниил Шульгин и шеф-редактор SMM Собака.ru Дарья Гладких

Анатолий Алексеев, Даниил Шульгин и шеф-редактор SMM Собака.ru Дарья Гладких

Даниил Шульгин
Даниил Шульгин

Лучший локальный бренд: Protometal.

Главное фэшн-событие года: Канье Уэст в России.

Как будете отмечать Новый год: хорошо.

Дарья Павленко

Солистка танцтеатра Пины Бауш, экс-прима-балерина Мариинского театра

На Дарье: пиджак HOUSE OF LEO

На Дарье: пиджак HOUSE OF LEO

На Дарье: пиджак HOUSE OF LEO

На Дарье: пиджак HOUSE OF LEO

Главное фэшн-событие 2024 года: показ Джона Гальяно для Maison Margiela совершенно сумасшедший.

Главное событие 2024 года в Петербурге: «Холопы» в БДТ, иллюстрации Дали в Bashamakov bgallery и выставка «Пушкинская 10» в Манеже.

Где и в чем планируете встречать Новый год: с детьми в спа-отеле Domina Пулково.

Михаил Стацюк

Главный редактор сайта «Собака.ru»

На Михаиле: пиджак LIME, топ ASOS, джинсы BLCV, обувь DR. MARTENS

На Михаиле: пиджак LIME, топ ASOS, джинсы BLCV, обувь DR. MARTENS

Самое модное событие года: ежегодный летний прием в Эрмитаже.

Лучший молодой бренд: я одеваюсь в House of Leo — для меня он молодой, душой точно. 

Модное место Петербурга: Big Wine Freaks. 

Где и в чем планируете встречать Новый год: дома в шелковой пижаме. 

Анастасия Дианова

PR-директор отеля «Астория», кофаундер кабаре-бара «ШУМ»

На Анастасии: жакет PETER DO, брюки ACNE STUDIOS, босоножки DRIES VAN NOTEN, сумка SAINT LAURENT, моносерьга SØLV

На Анастасии: жакет PETER DO, брюки ACNE STUDIOS, босоножки DRIES VAN NOTEN, сумка SAINT LAURENT, моносерьга SØLV

Лучший локальный бренд: M_U_R Ани Дружининой — в восторге от их пушистых перчаток с коготками и розами из новой коллекции (в кампейне их примерила топ-модель Аглая Ивановна — Прим.ред.). Для меня в моде всегда были первичны смыслы, нежели функция — Аня очень последовательна, очень убедительна и очень сильна в создании собственной фэшн-Вселенной. 

Главное фэшн-событие 2024 года: великолепный показ Undercover, на котором креативный директор Джун Такахаши сочинил фэшн-поэму о жизни рабочей женщины. Мурашки идут по коже от цитат Оушена Вонга у Helmut Lang. А еще обожаю все, что делает виртуоз междисциплинарности Джонатан Андерсон (но именно в Loewe, а не в JW Anderson) — особенно свитер с портретом Баха из коллекции SS'25. Ну и не представляю моды без Лотты Волковой (лучше всех понимает современную женщину — нежно, бережно, мудро и одновременно свободно!) и Миуччи Прады: костюм-скафандр Prada — продакт плейсмент космического уровня.

Как отметите Новый год: в кровати.

Марина Наумова

Шеф-основатель ресторанов «Шеф Маруся & Co.» и «Миндаль»

На Марине: пиджак SERPIL «в духе новогодней елки», ободок с Wildberries

На Марине: пиджак SERPIL «в духе новогодней елки», ободок с Wildberries

Лучший локальный бренд: обожаю грузинские марки — например, Anouki.

Как отметите Новый год: в ресторане в поварском костюме, а затем в наряде Снегурочки.

Артем Балаев

Сооснователь бара «Кабаре ШУМ» и кабака «Вчера и навсегда»

На Артеме: смокинг сшитый на заказ в ателье, лонгслив GATE31, брюки JOSEPH, кроссовки ASIA ST 71

На Артеме: смокинг сшитый на заказ в ателье, лонгслив GATE31, брюки JOSEPH, кроссовки ASIA ST 71

Самое модное место Петербурга: Эрмитаж, «Подписные издания» и «Кабаре ШУМ».

Любимый молодой бренд: мне нравится Ugly Sweater Club.

Где и в чем планируете встречать Новый год: буду отмечать в кабаке «Вчера и навсегда» и, думаю, в вельветовом костюме, водолазке и кедах Maison Margiela.

Лидия Метельская

Основательница бренда Meowshka

На Лидии: жакет SPORTMAX, сумка PRADA, ботфорты ERMANO SCERVINO

На Лидии: жакет SPORTMAX, сумка PRADA, ботфорты ERMANO SCERVINO

Лучший локальный бренд: Meowshka.

Как и в чем отметите Новый год: второй год подряд буду одеваться по настроению в тот же день.

Кристина Галько

Куратор Дома Радио

На Кристине: пиджак H&M x MUGLER, джинсы ZARA, обувь EKONIKA, украшения и аксессуары 22.77

На Кристине: пиджак H&M x MUGLER, джинсы ZARA, обувь EKONIKA, украшения и аксессуары 22.77

На Кристине: пиджак H&M x MUGLER, джинсы ZARA, обувь EKONIKA, украшения и аксессуары 22.77

На Кристине: пиджак H&M x MUGLER, джинсы ZARA, обувь EKONIKA, украшения и аксессуары 22.77

Лучший локальный бренд: я фанат ювелирки Насти Столбневой — так что 22.77.

Главное фэшн-событие года: коллаборация Ann Demeulemeester с саунд-артистами.

Как и в чем отметите Новый год: в пижаме под елкой.

Юлия Машнич

Директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru

На Юлии: кардиган в пайетках ANNA PEKUN, брюки MELLOW, майка LAST POETS, лоферы JIL SANDER, клатч CELINE

На Юлии: кардиган в пайетках ANNA PEKUN, брюки MELLOW, майка LAST POETS, лоферы JIL SANDER, клатч CELINE

Юлия Машнич и Полина Шевцова

Юлия Машнич и Полина Шевцова

Лучший локальный бренд: люблю Ola Ola и Stenosis за арт-отлет. Уважаю Solutions и чилового парня Глеба Костина, от которого второй месяц безрезультатно жду посылку с кардиганом copy paste.

Фэшн-событие года: Леонид Каневский в Ushatava в сентябрьском номере Собака.ru.

Самое модное место Петербурга: по-прежнему «Подписные издания», нет ничего моднее книжки с вином.

Как и в чем отметите Новый год: буду встречать в Ленобласти — в пижаме, валенках и с кочергой.

Ольга Звагольская

Основательница культурного пространства «Третье место»

На Ольге: корсет PINKO, юбка YOU WANNA, ботильоны EKONIKA, украшения TIFFANY

На Ольге: корсет PINKO, юбка YOU WANNA, ботильоны EKONIKA, украшения TIFFANY

Лучший локальный бренд 2024 года: 2mood — отличный бренд, где я могу беру базу, плюс здесь одевается дочка-подросток моего мужа, Софья-Мария. 2mood хорошо масштабируется за границу, уже представлен в ОАЭ.

Главное фэшн-событие года: вечеринка Джессики!

Как и в чем отметите Новый год: в красном костюме Aline. Буду дома с семьей — мы купили классную ретро-елку и украсили советскими игрушками моего дедушки.

Вадим Тишин 

Художник

На Вадиме: надето все подряд плюс игольница из мира «Небывальщины»

На Вадиме: надето все подряд плюс игольница из мира «Небывальщины»

Та самая игольница из мира «Небывальщины»

Та самая игольница из мира «Небывальщины»

Лучший бренд 2024 года: мой. 

Главное фэшн-событие года: моя «Небывальщина» в Париже. 

Как и в чем отметите Новый год: надеюсь, в спокойствии.

Ирена Куксенайте

Актриса и художница

На Ирене: куртка для F1 с вайбом нулевых, платье ZARA из бархата и кружева, детская клеенчатая сумка с наклейкой змеи (взята у дочери), итальянские

На Ирене: куртка для F1 с вайбом нулевых, платье ZARA из бархата и кружева, детская клеенчатая сумка с наклейкой змеи (взята у дочери), итальянские винтажные сапоги

Ирена Куксенайте, Джессика
Ирена Куксенайте, Джессика
Слева направо: Максим Воропанов, Ник Брусковский, Ирена Куксенайте, Артем Балаев

Слева направо: Максим Воропанов, Ник Брусковский, Ирена Куксенайте, Артем Балаев

Ирена Куксенайте
Ирена Куксенайте

Лучший локальный бренд года: мне не импонирует брендология, я за импровизацию — можно носить что угодно откуда угодно.

Главное событие года: Джон Гальяно.

Как и в чем отметите Новый год: у меня есть несколько древних платьев и меховых манто, купленных еще в золотые времена на Сенном рынке, когда бабушки в перчатках и шляпках начала XX века продавали свои сундуки.

Ксения Гощицкая

Креативный директор Собака.ru

На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA

На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA

Джессика, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Джессика
Ксения Гощицкая. Костя Ширман
Ксения Гощицкая, Костя Ширман

Лучший локальный бренд года: за артистизм — Ola Ola, за элегантность — JM Studio, за шоу и паризьен-вайб — Olga Maki.

Главное фэшн-событие года: наш бал-маскарад в ШУМе.

Как и в чем отметите Новый год: на примете шелковая пижама 404 Not Found и платье Olga Maki.

Анастасия Паутова и Артем Злобин

Блогер, автор аккаунта @llllllll1111llllllllll и лауреат премии «ТОП 50»-2021, актер и режиссер

На Анастасии: кольцо и серьги ALVAAR, остальное — архив из массмаркета; на Артеме: рубашка из берлинской винтажки, пиджак и брюки винтаж, ботинки

На Анастасии: кольцо и серьги ALVAAR, остальное — архив из массмаркета; на Артеме: рубашка из берлинской винтажки, пиджак и брюки винтаж, ботинки достались от кого-то когда-то

Главное фэшн-событие года: 

Артем: Назначение Матье Блази на позицию креативного директора Chanel, уход Гальяно из Maison Margiela — очень много всего и интересно посмотреть, что будет дальше. 

Самое модное место Петербурга: 

Анастасия: Моя квартира и музей Бродского.

Артем: Мне было бы приятно, если бы люди отвечали «театр» — для меня точно так. 

Любимый молодой бренд:

Анастасия: Razumno. 

Где и в чем планируете встречать Новый год:

Анастасия: дома — одна и в пижаме. Я наконец готова к тому, чтобы сделать это именно таким образом. 

Артем: Буду справлять Новый год с семьей в Новосибирске, поэтому естественно в пуховике, а остальное будет максимально простое — футболка, растянутые треники. 

Тимур Родригез и Екатерина Кабак

Шоумен и актриса

На Тимуре: серьга VIVIENNE WESTWOOD, костюм J.LINDEBERG x LORO PIANA, жилет CIRCLE OF GENTLEMEN, рубашка TOM FORD, туфли ROCCO P.

На Тимуре: серьга VIVIENNE WESTWOOD, костюм J.LINDEBERG x LORO PIANA, жилет CIRCLE OF GENTLEMEN, рубашка TOM FORD, туфли ROCCO P.

Лучший локальный бренд года: однозначно Tears Of и сияющий House of Leo (особенно белый смокинг, в котором я упал со сцены).

Главное фэшн-событие 2024: грандиозный показ Джона Гальяно для Maison Margiela.

Самое модное место в Петербурге: лучше вкусные — Crevette от Алены Мельниковой и Олега Перфилова.

Как и в чем отметите Новый год: в тотальной любви.

Сергей Горошко и Анна Завтур

Актер и лауреат премии «ТОП50» — 2024 в номинации «Кино», актриса

На Сергее: пиджак OLA OLA На Анне: пиджак GATE31, платье NINA SHTERENBERG, серьги AXENOFF

На Сергее: пиджак OLA OLA

На Анне: пиджак GATE31, платье NINA SHTERENBERG, серьги AXENOFF

Лучший локальный бренд года: Ola Ola.

Главное фэшн-событие года: Ola Ola.

Как и в чем отметите Новый год: голый в самолете.

Антонина Мазепа и Николай Коротков

Дизайнер Jessica Gallery и арт-дилер

Team Jessica (слева направо): Николай Коротков, Антонина Мазепа и Александр Фереферов

Team Jessica (слева направо): Николай Коротков, Антонина Мазепа и Александр Фереферов

На Тоне: сапоги с Авито, костюм MARDO._, сумка MAISON MARGIELA

На Тоне: сапоги с Авито, костюм MARDO._, сумка MAISON MARGIELA

На Николае: art-piece очки, украденные в салоне Porsche в Цюрихе

На Николае: art-piece очки, украденные в салоне Porsche в Цюрихе

Лучший локальный бренд: 

Тоня: полностью согласна с Джессикой — это Ushatava.

Николай: YULIAWAVE.

Главное арт + фэшн событие года:

Тоня: стенд Джессики на Cosmoscow. 

Николай: искусство и мода очень тесно переплетаются во всем мире — классно, что русские бренды начали активно сотрудничать с галеристами и художниками. Причем бренды разного ценового сегмента — от Befree до тяжелого люкса.

Полина Шевцова

Редактор отдела моды Собака.ru

На Полине: пиджак REJO, платье GATE31, чепчик TWIN BROTHERS ATELIER

На Полине: пиджак REJO, платье GATE31, чепчик TWIN BROTHERS ATELIER

На Полине: пиджак REJO, платье GATE31, чепчик TWIN BROTHERS ATELIER

На Полине: пиджак REJO, платье GATE31, чепчик TWIN BROTHERS ATELIER

Лучший локальный бренд 2024 года: не бренд, а молодые авангардисты Илья Мигмун и Роман Зимогорский, которые влюбили в свой лютый кутюр (с топорами и демоническими перышками) Вику Салават и Марию Миногарову (ну и меня). А еще суперские платья у Neegosh.

Главное фэшн-событие года: мои лобные доли почти что созрели, так что все больше ношу твид и слежу за судьбой Chanel — вместе со мной в шанелькор врывается новый креативный директор Матье Блази.

Самое модное место Петербурга: мой краш — лапшичная Ossu (и их коктейль «Привет, спишь?»).

Как и в чем отпразднуете Новый год: не как, а с кем — с корги Чиабаттой.

Тоня Углова и Карина Крапива

Художница и стилист Собака.ru

На Карине: корсет KARINA KRAPIVA (оммаж Готье!) из изолона (материал для утепления окон), воздушно-пузырчатой пленки (читай: пупырок) и плотной ткани

На Карине: корсет KARINA KRAPIVA (оммаж Готье!) из изолона (материал для утепления окон), воздушно-пузырчатой пленки (читай: пупырок) и плотной ткани, покрашенной акрилом, обувь KARINA KRAPIVA из изоленты и канцелярских кнопок, браслет из гаечного ключа — найден на барахолке в Грузии

На Тоне: жилетка из секонд-хенда, платье LIME, сумка BIBABAE

Даниил Шульгин. Карина Крапива
Даниил Шульгин, Карина Крапива
Карина Крапива и Тоня Углова

Карина Крапива и Тоня Углова

Лучший локальный бренд года: 

Тоня: москвичи BIBABAE, которые делают классные геометричные сумки с кучей ремешков.  

Главное фэшн-событие года:

Карина и Тоня: кутюрный показ Джона Гальяно для Maison Margiela.

Как и в чем отпразднуете Новый год:

Карина и Тоня: с оливье в удобной пижаме.

Валерия Скуратова

Шеф-повар бутикового ресторана «ЕМ» и победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Прорыв среди шеф-поваров»

На Валерии: платье INCANTO, юбка KATERINA DOROKHOVA

На Валерии: платье INCANTO, юбка KATERINA DOROKHOVA

Лучший локальный бренд года: My812 и Osome2some (у них отличная верхняя одежда — особенно пальто).

Главное фэшн-событие 2024 года: в сентябре была в Милане, он просто пропитан моделингом — в итоге даже сама сходила на кастинг.

Как и в чем будете отмечать Новый год: буду смотреть фильмы дома и есть бутерброды с икрой, а после полуночи поеду на вечеринку к подруге, куда возьму платье Landscape или Tronova brand.

Галина Голованова-Дворянкина

Режиссер фэшн-шоу

На Галине: блуза и юбка LUSINE, серьги CELINE, туфли MANOLO BLAHNIK, сумка IANIS CHAMALIDY

На Галине: блуза и юбка LUSINE, серьги CELINE, туфли MANOLO BLAHNIK, сумка IANIS CHAMALIDY

На Галине: блуза и юбка LUSINE, серьги CELINE, туфли MANOLO BLAHNIK, сумка IANIS CHAMALIDY

На Галине: блуза и юбка LUSINE, серьги CELINE, туфли MANOLO BLAHNIK, сумка IANIS CHAMALIDY

Лучший локальный бренд года: очень приятно следить за развитием «Пассажа» — теперь там и JM Studio, и Стас Лопаткин, и Ianis Chamalidy, и Free Age. Дизайнеры, которые раньше были рассыпаны по всему городу, теперь собраны в одном месте, — классно, что появилась целая галерея петербургской моды.

Как и в чем будете отмечать Новый год: в пижаме и шелковой повязке для сна — но сначала выйдем с детьми на балкон и посмотрим салют.

Александра Генералова

Арт-журналист, автор телеграм-канала «Твой стремный коллаб» и pr-менеджер SHU

На Александре: платье BEFREE из коллаборации с Глашей Гурьяновой, сумка OTTOLINGER (любимый берлинский бренд), клипсы LIME (куплены по наводке

На Александре: платье BEFREE из коллаборации с Глашей Гурьяновой, сумка OTTOLINGER (любимый берлинский бренд), клипсы LIME (куплены по наводке подборки подарков Собака.ru!)

Лучший локальный бренд 2024 года: я слишком предвзята, но Befree — главный в сегменте демократичных арт + фэшн вещей, нет никаких альтернатив. 

Как и в чем отметите Новый год: в какой-нибудь коллаборации Befree.

Валерия Попова

Художница

На Валерии: платье SAY NO MORE, сапоги MIISTA, головной убор FREEDOM

На Валерии: платье SAY NO MORE, сапоги MIISTA, головной убор FREEDOM

Лучший локальный бренд 2024 года: Veravenera и Subbotastore.

Самое модное место в Петербурге: Co-op garage, куда приходят люди в самобытных образах, и кафе Aster.

Как и в чем отметите Новый год: хотелось бы отметить в пижаме, но я слишком люблю наряжаться.

Юлия Ишимова

Редактор отдела моды Собака.ru

На Юлии: юбка ANNUKO, боди RESERVED, сумка винтаж, серьги PHILIPPE AUDIBERT, перчатки «Авито», обувь VALLEY

На Юлии: юбка ANNUKO, боди RESERVED, сумка винтаж, серьги PHILIPPE AUDIBERT, перчатки «Авито», обувь VALLEY

На Юлии: юбка ANNUKO, боди RESERVED, сумка винтаж, серьги PHILIPPE AUDIBERT, перчатки «Авито», обувь VALLEY

На Юлии: юбка ANNUKO, боди RESERVED, сумка винтаж, серьги PHILIPPE AUDIBERT, перчатки «Авито», обувь VALLEY

Главное фэшн-событие года: локальное — наметившаяся индустрийность моды; мировое — я бы сказала «фэшн-явление» — Джон Гальяно.

Любимый молодой бренд: пристально наблюдаю за Annuko и новорожденным Cloche Ани Слониковой.

Где и в чем планируете встречать Новый год: уже традиционно с друзьями у себя дома и, думаю, в трикотажной тройке из мини-юбки, топа-халтера и кардигана.

Александр Фереферов и Рустам

Стилисты Джессики

На Александре: винтажный кожаный пиджак — «в своем, в домашнем (в чем проснулся, в том и пришел)» На Рустаме: костюм USHATAVA, кольца THE OBJECT

На Александре: винтажный кожаный пиджак — «в своем, в домашнем (в чем проснулся, в том и пришел)»

На Рустаме: костюм USHATAVA, кольца THE OBJECT

Как придумываете луки для Джессики? 

Александр: Джессика — это миф, это несуществующее «прекрасное далекое». Так что каждый раз по наитию. Лук Джессики на бале-маскараде (в канун открытия Jessica Gallery!) продолжает сказочный вайб со съемки для декабрьского номера Собака.ru.

Рустам: у нас идеальная синергия с Джесс. Она вышла на нас совершенно случайно — мы с Сашей стилизуем витрины ДЛТ, ей очень понравились наши луки и нашла нас. У нас идеальный тандем, мы работаем вместе уже полгода. 

Лучший локальный бренд 2024 года:

Рустам: я фанат Ushatava — нравится, как бренд вырос и как теперь себя позиционирует. Собственно, сегодня я в нем — надел все самое лучшее.

Главное фэшн-событие 2024 года:

Рустам: в осенне-зимний сезон прошло очень много классных вечеринок в Москве — особенно вампирский бал стилистки Вики Салават. А глобально с восторгом следил за промотуром второй «Дюны», особенно за выходами Зендеи (ее лук в Mugler — фантастика!).

Как и в чем планируете встречать Новый год:

Рустам: в кругу друзей, минимум одежды — на домашнем. 

Александр: точно буду в пижаме, а куда идти — решу в 23 часа 31 декабря.

Анна и Влад Прахты 

Основатели брендов Arny Praht, AT EASE

Главное фэшн-событие года:

Анна: В 2024-ом к российской моде наконец развернулись большие бизнесы. Мы заметили это на себе, когда к нам пришел ВкусВилл с предложением о сотрудничестве — и к Новому году мы выпустили сумку с подкладкой-оливье и обвес-оливье. Причем мы не ожидали такого ажиотажа и сделали всего 300 штук, которые закончились за четыре часа!

Лучший молодой бренд:

Анна: Для меня это точно At Ease — наш бренд, который мы запустили в прошлом году. 

Влад: На самом деле их так много. Мне больше всех запомнился екатеринбургский Eclata. 

Самое модное место Петербурга:

Анна и Влад: Casper!

Где и в чем планируете отмечать Новый год:

Анна: Будем праздновать у друзей в загородном доме. Я планирую надеть пушистый красный свитер At Ease и пышную белую юбку.

Влад: Я буду в бархатной фиолетовой футболке и в честь года Змеи надо, пожалуй, надеть еще что-нибудь зеленое.

Федор Хиросигэ

Художник и лауреат премии «ТОП50» — 2024 в номинации «Искусство»

На Федоре: тотал-лук от GLORIA JEANS, любимого бренда Ирины Шейк

На Федоре: тотал-лук от GLORIA JEANS, любимого бренда Ирины Шейк

Лучший локальный бренд 2024 года: лучшая обувь — Sintezia, лучшие сумки — Djozefinna embroidery, лучшие корсеты — Koss Koss.

Самое модное место в Петербурге: только что в тестовом режиме открылась Jessica Gallery — у этого пространства есть все шансы стать самым модным (с такой фэшн-дивой во главе!).

Как и в чем планируете встречать Новый год: в семейном кругу, а в чём — мне,как и Ирине Шейк, честно нравится Gloria Jeans.

Ольга Маки

Дизайнер и основатель бренда Olga Maki

На Ольге: топ, платье, пояс-цепь, головной убор и горжетка OLGA MAKI, жакет ROGOV, колье VIVIENNE WESTWOOD, сумка LOUIS VUITTON, сапоги NEOUS

На Ольге: топ, платье, пояс-цепь, головной убор и горжетка OLGA MAKI, жакет ROGOV, колье VIVIENNE WESTWOOD, сумка LOUIS VUITTON, сапоги NEOUS

На Ольге: топ, платье, пояс-цепь, головной убор и горжетка OLGA MAKI, жакет ROGOV, колье VIVIENNE WESTWOOD, сумка LOUIS VUITTON, сапоги NEOUS

На Ольге: топ, платье, пояс-цепь, головной убор и горжетка OLGA MAKI, жакет ROGOV, колье VIVIENNE WESTWOOD, сумка LOUIS VUITTON, сапоги NEOUS

Самое модное место Петербурга: «Адище города» и очень понравился «Серж».

Любимый молодой бренд: ювелирный MOSSA — нравится подача и продукт. 

Где и в чем планируете встречать Новый год: я либо пойду гулять, либо буду отмечать в отеле, либо, если у меня будет особое настроение, я отправлюсь на ночную литургию в храм — и от того, куда я все-таки пойду, будет зависеть то, во что я буду одета. 

Инна Гордиян

Руководитель собственного PR-агентства Pistols, со-организатор проекта «Стеклотара»

На Инне: лонгслив и пиджак OLA OLA, джинсы MAVI, сумка ALEXANDER WANG, украшения 47STORE и PIF PAF SUPERSHOP

На Инне: лонгслив и пиджак OLA OLA, джинсы MAVI, сумка ALEXANDER WANG, украшения 47STORE и PIF PAF SUPERSHOP

Даниил Шульгин, Инна Гордиян
Даниил Шульгин, Инна Гордиян

Лучший локальный бренд 2024 года: Ola Ola — кстати, у бренда полный мэтч с балом-маскарадом в ШУМе.

Как и в чем планируете встречать Новый год: в бешеной змее, сетке и чем-то блестящем.

Елизавета Замарина

Ивент-директор Собака.ru

На Елизавете: платье BEFREE «в духе новогодней ёлки»

На Елизавете: платье BEFREE «в духе новогодней ёлки»

На Елизавете: платье BEFREE «в духе новогодней ёлки»

На Елизавете: платье BEFREE «в духе новогодней ёлки»

Лучший локальный бренд 2024 года: Lime

Главное фэшн-событие 2024 года: модный показ Lichi в Этнографическом музее — запомнился своей масштабностью, массовостью и эффектностью. Очень красиво было отработано здание с точки зрения света и подиума.

Как и в чем планируете встречать Новый год: только вчера выяснила, что наступает год зеленой змеи и нужно найти что-то зеленое в своем гардеробе. Потом вспомнила, что у меня зеленые глаза, так что подойдет любой наряд.

Ольга Шамаева

На Ольге: боди LIME, жакет MONRÊVE, шорты и колготки CALZEDONIA, обувь EKONIKA

На Ольге: боди LIME, жакет MONRÊVE, шорты и колготки CALZEDONIA, обувь EKONIKA

Самое модное место Петербурга: «Кабаре ШУМ», Jam, Co-op GARAGE — это классика. 

Любимый молодой бренд: MONRÊVE — всегда чувствую себя по-особенному в их вещах.

Где и в чем планируете встречать Новый год: надену точно что-то от российского бренда — их так много классных, что душа радуется. А встречать планирую в одиночестве дома.

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Иван Матрос

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