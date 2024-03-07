Bitte Ruhe, Gapanovich, Ianis Chamalidy, Dear Passenger N: лучшие показы Московской недели моды

Поморский спец по кроше и рюшам Александра Гапанович объединилась с петербургским кутюрье-обувщиком Милой Разгуляевой-Благонравовой из RxBshoes, придумавшей пушистые flowercore-свиферы, алые мюли-розы, плюшевые тяги и рыбацкие рюш-бофторты для московского показа Gapanovich. Сама Гапанович сделала фэшн-ставку на виниловые прозрачные плащи (под них надеваем ультракороткие шорты и яркие кардиганы), плечистые пальто (в полоску и цветочек) и сложносочиненные макси-юбки. Главные аксессуары показа — пестрые кроше-чепчики и панамки-волнушки.