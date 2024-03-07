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Показы и коллекции

Bitte Ruhe, Gapanovich, Ianis Chamalidy, Dear Passenger N: лучшие показы Московской недели моды

Локальное фэшн-событие месяца — Неделя моды в Москве, на которую петербуржцы из Dear Passenger N привезли коллекцию-оммаж Софье Ковалевской, Мила Разгуляева-Благонравова из RxBshoes заготовила пушистые flowercore-свиферы, а победительница «Новых имен в моде» Ксения Кудряшова из Bitte Ruhe возвела актрису Лизу Базыкину на фэшн-постамент.

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Gapanovich x RxBshoes
Архивы пресс-служб

Gapanovich x RxBshoes

Поморский спец по кроше и рюшам Александра Гапанович объединилась с петербургским кутюрье-обувщиком Милой Разгуляевой-Благонравовой из RxBshoes, придумавшей пушистые flowercore-свиферы, алые мюли-розы, плюшевые тяги и рыбацкие рюш-бофторты для московского показа Gapanovich. Сама Гапанович сделала фэшн-ставку на виниловые прозрачные плащи (под них надеваем ультракороткие шорты и яркие кардиганы), плечистые пальто (в полоску и цветочек) и сложносочиненные макси-юбки. Главные аксессуары показа — пестрые кроше-чепчики и панамки-волнушки.

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe

Bitte Ruhe — фантазийный московский ромкор-бренд с петербургским фэшн-прошлым: фаундер Ксения Кудряшова (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!) объединила фирменные корсетные свитшоты и вечерние платья из тафты с пайетками и чепчиками-паутинками (подиумный тренд от Erdem!). Будем носить перламутровые мермейдкорные лифы и комбинации, белоснежные стейтмент-жакеты с выглядывающими из-под них манжетами (как у Coperni!) и анималистичные лео-пальто (первой примерила звезда «Слова пацана» Лиза Базыкина, открывшая и закрывшая шоу Bitte Ruhe).

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Dear Passenger N
Архивы пресс-служб

Dear Passenger N

Петербургские тейлоринг-профи Dear Passenger N во главе с основательницей бренда Екатериной Кибовской подготовили коллекцию-трибьют женщинам в науке (от Ады Лавлейс до Софьи Ковалевской) — с минималистичными жакетами (с выглядывающими ажурными манжетами), свитшотами в физмат-формулах, белоснежными платьями-кейпами (на манер тоги Афины) и шапочками-конфедератками!

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy

Петербургский виртуоз панк-деконструции Янис Чамалиди превратил московский показ в образцовое дарк-фэшн шоу (на зависть Ottolinger и Acne Studios) — с готическими блузами, принтованными гранж-платьями и кожаными косухами. В роли главного аксессуара — нет, не фирменные бруталистские украшения Ianis Chamalidy, а сумки-мешочки на длинных шнурках, обвивающих тело (целиком и полностью). 

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