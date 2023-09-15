Помните, как выглядело большинство лукбуков и кампейнов локальных брендов еще пару лет назад: девушки конвенциональной наружности с макияжем и при укладке, стайлинг без свойств, фотография по всем канонам нулевых-десятых. Монтажная склейка — и вот мы в 2023-м: характерные лица (супермодели — Аглая Ивановна и Мария Лотта), минимум ретуши, неистовый стайлинг и самоотверженный локейшн-хантинг. Что произошло? А вот что: с одной стороны, закрылись журналы, и целый отряд глянцевых визионеров остался без работы, а с другой — локальные бренды осознали, что визуальный контент — один из главных инструментов продаж. Так русская коммерческая фэшн-картинка улетела в космос.
Светлана Танакина
Вначале был Limé. Туда отправилась Ольга Дунина, экс-фэшн-директор Vogue. Затем случился тандем 12 Storeez и фотографа Маши Поповой и экс-фэшн-директора Harper’s Bazaar Светланы Вашеняк: у марки изменилась не только фотоэстетика, но и логотип. Прямо сейчас происходит ребрендинг Finn Flare под присмотром все той же Маши Поповой. Петербургский Free Age начинает новую жизнь рука об руку с экс-главредом Elle Екатериной Мухиной. А бренд You доверился фэшн-директору Blueprint Светлане Танакиной.
Лукбук You FW 23/24
Это мэтч! Локальные бренды неистово (и успешно!) импортозамещают все ушедшее, а экс-сотрудники глянца делают для них красивую картинку: снимают лукбуки и кампейны если не космического, то мирового уровня — как Светлана Танакина для You.
Кампейн Free Age FW'23
Премиальный трикотажный бренд Free Age Татьяны Затравиной работает в расписании мировых байерских сессий и показывает две сезонные коллекции в год. За нежный бренд-мейковер Free Age взялась стайлинг-титан российского глянца Екатерина Мухина — в прошлом фэшн-дир Vogue и главред Elle, между делом снимающая кампейны мировым брендам вроде Altuzarra.
Кампейн Finn Flare Premium Fall'23
Finn Flare, массмаркет-гигант с уклоном в аутдоркор и скандинавский минимализм, несколько лет назад уже предпринимал робкую попытку ребрендинга и привлекал для этой цели экс-цумовца Даниила Берга. Сейчас бренд настроен решительнее: мейковер касается всех сфер — от визуала до продукта и магазинов. За дело взялась королева модного русского ребрендинга Маша Попова.
Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ
Фото МАКСИМ ЧУРКИН, ЕВГЕНИЙ КРУГЛОВ
Визаж и волосы ЮЛЯ ИСАЕВА И ЮЛЯ БОНДАРЕНКО
Свет СТАНИСЛАВ ТОКТАРОВ, ARTLIGHT PRODUCTION
Ретушь ДАША ВОСТРЯКОВА
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