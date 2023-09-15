Помните, как выглядело большинство лукбуков и кампейнов локальных брендов еще пару лет назад: девушки конвенциональной наружности с макияжем и при укладке, стайлинг без свойств, фотография по всем канонам нулевых-десятых. Монтажная склейка — и вот мы в 2023-м: характерные лица (супермодели — Аглая Ивановна и Мария Лотта), минимум ретуши, неистовый стайлинг и самоотверженный локейшн-хантинг. Что произошло? А вот что: с одной стороны, закрылись журналы, и целый отряд глянцевых визионеров остался без работы, а с другой — локальные бренды осознали, что визуальный контент — один из главных инструментов продаж. Так русская коммерческая фэшн-картинка улетела в космос.