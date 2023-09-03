Как Маша Попова вернула Finn Flare к скандинавским истокам?

Finn Flare, массмаркет-гигант с уклоном в аутдоркор и скандинавский минимализм, несколько лет назад уже предпринимал робкую попытку ребрендинга и привлекал для этой цели экс-цумовца Даниила Берга. Сейчас бренд настроен решительнее: мейковер касается всех сфер — от визуала до продукта и магазинов.
Маша Попова
За дело взялась королева модного русского ребрендинга Маша Попова, профессионал удивительной судьбы и амплитуды. Может все — начинала фэшн-блогером с екатеринбургских окраин, в начале века была ресечером у главного дизайнера нулевых Дениса Симачева, затем главредом сайта Vogue, а потом — самым модным фотографом на местности. «В Finn Flare я работаю креативным консультантом: отвечаю за то, чтобы освежить и осовременить визуал марки. Мне кажется, у бренда отличная скандинавская история, и именно туда, к корням, и нужно стремиться эстетически, но делать это современным визуальным языком».
Ситуацию со стремительно нарастающим эстетическим совершенством и общей модностью русской фэшн-картинки Маша объясняет так: «Все, кто делал съемки на протяжении 10 и больше лет, потеряли свою привычную работу. И пусть кампейны для локальных марок всегда были халтурой для стилистов из глянца, теперь бывшим редакторам Vogue, Bazaar, Elle хочется больше стараться, создавая контент для брендов, на которые они работают, потому что сегодня они именно здесь реализуют свои творческие амбиции».
Первый совместный проект Finn Flare и Маши — запуск премиальной линейки бренда. Минималистичные драповые (с примесью шелка!) пальто мягких силуэтов (почти Old Celine), пуховики из шерсти (заряженные на сухую солнечную осень) и свитеры из мериноса, альпаки и смесового кашемира (ценим собственный гаптический опыт) снимали в Териберке со стилистом Ильдаром Иксановым (они уже работали вместе с Машей над лукбуком Walk Of Shame).
«Для меня Ильдар — один из самых модных парней в Москве, он прекрасно чувствует совре- менную мужскую моду и то, как на нее влияют современная культура, спорт и повальный отлет по аутдору, и круто вплетает это ощущение и в женский стайлинг тоже. На мой взгляд, это то, что нужно было Finn Flare в данном случае: мне хотелось показать, как круто носить эти хорошие вещи. Я бы и себе купила черную и серую водолазки максимального размера, чтобы сидели свободно, и зеленое пальто с рукавом-регланом и хлястиком на шее, чтобы носить, как застилизовал Ильдар, — с лоферами, носками и джинсами».
Выбор живописной заполярной локации тоже железно аргументирован: «Пейзажи тундры идеально подходят для Finn Flare, и если честно, я просто влюбилась в эту северную природу. Ягель теперь мое любимое растение».
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