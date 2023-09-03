Как Маша Попова вернула Finn Flare к скандинавским истокам?

За дело взялась королева модного русского ребрендинга Маша Попова, профессионал удивительной судьбы и амплитуды. Может все — начинала фэшн-блогером с екатеринбургских окраин, в начале века была ресечером у главного дизайнера нулевых Дениса Симачева, затем главредом сайта Vogue, а потом — самым модным фотографом на местности. «В Finn Flare я работаю креативным консультантом: отвечаю за то, чтобы освежить и осовременить визуал марки. Мне кажется, у бренда отличная скандинавская история, и именно туда, к корням, и нужно стремиться эстетически, но делать это современным визуальным языком».

Ситуацию со стремительно нарастающим эстетическим совершенством и общей модностью русской фэшн-картинки Маша объясняет так: «Все, кто делал съемки на протяжении 10 и больше лет, потеряли свою привычную работу. И пусть кампейны для локальных марок всегда были халтурой для стилистов из глянца, теперь бывшим редакторам Vogue, Bazaar, Elle хочется больше стараться, создавая контент для брендов, на которые они работают, потому что сегодня они именно здесь реализуют свои творческие амбиции».