Как Светлана Танакина преобразила петербургскую марку You?

Отчетливо вижу локальный тренд: экс-работники глянца в режиме реального времени один за другим делают бренды из одежды. В результате, общий российский визуальный фэшн-фон (особенно в масс- и мидл-сегментах) смотрится куда актуальнее, скажем, итальянского. Расскажи, как создать из марки бренд и как сделать его желанным.

Чтобы создать классный бренд, нужна четкая маркетинг-стратегия, классный продукт и имиджи, которые соответствуют концепции бренда. В целом это то, как индустрия устроена и на Западе. Возьмите Лотту Волкову и Miu Miu или Оливье Риццо и Prada. Да, это люкс, но структура работы та же. Есть команда, которая работает над продук- том, и есть стилисты, которые делают стайлинг на показах и для кампейнов, консультируют бренды. Раньше у нас все это тоже было, но в меньшем объеме — у кого-то параллельно с работой в изданиях, кто-то работал на фрилансе. Сейчас в силу того, что журналов остались единицы, всё сконцентрировалось на работе с фэшн-марками, основной инструмент продаж которых — это визуальный контент. Плюс в силу ухода глобальных брендов фокус сместился на локальные, у российских брендов появился отличный шанс, и мы наблюдаем, как меняется карта шопинга в городах, как классно некоторые марки и бренды развиваются.

Как ты думаешь: сейчас важнее картинка или продукт? Ernst&Young вот вообще считает, что главное — это shopping experience, то есть классные офлайн-магазины.

Абсолютно уверена в том, что для бренда важен как сам продукт, так и его визуальная составляющая. Когда мы знакомимся с брендом онлайн, мы не можем потрогать вещи, оценить состав, пропорции и форму, померить. Все, с чем мы имеем дело, — это съемки и подача материала, текст и посыл, который бренд транслирует.

Если картинка не цепляет, то я вряд ли задержусь на сайте и вряд ли зайду в магазин ближе знакомиться с продуктом. Мне важно, что бренд транслирует, смогу ли я проассоциировать себя с ним.

А что именно транслирует бренд You? И как ты ему в этом помогаешь?

You — это современная городская классика — лаконичные и минималистские вещи с вниманием к деталям и крою. Я присоединилась к команде бренда в январе этого года — отвечаю за съемки кампейнов и каталога. Второе направление работы — консультирование бренда по продукту. Весенняя коллекция You была придумана командой дизайнеров, а осенняя уже с моим непосредственным участием. Спойлер: там много классных вещей.

Весенний кампейн мы снимали с Максимом Чуркиным в библиотеке Алвара Аалто в Выборге, от него веет каким‐то современным академизмом.

Летний делали с Полиной Твердой, он неразрывно связан с природой. В кадре всегда есть динамика, природа наравне с девушкой становится героиней съемки.

Осень снимали с Сашей Нестеровой в Петербурге, в его знаковых местах.